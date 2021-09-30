Як переможець Ironman спалює 5000 калорій за одне тренування?

Як триатлоністи готуються до суворого змагання IRONMAN: майже чотирикілометрового запливу, потім заїзду на велосипеді на 180 км і ще марафону? Якщо коротко, то тренуються. Багато тренуються.
Швед Патрік Нільссон — постійний переможець світових змагань IRONMAN, і він погодився показати нам, як проходить його тренування у звичайний день — від вправ у воді, на байку та на ногах до того, що він їсть, аби залишатися в формі.
7:00 — Будильник
Нільссон одружений і має дитину. Його дружина Тереза і син Маттео зазвичай встають в один час із ним.
«Найчастіше ми прокидаємося близько сьомої ранку. Я намагаюся спати хоча б по дев’ять годин. Потім — ідемо снідати. В такий день, як сьогодні, я з’їм 300 грамів вівсянки і вип’ю молока з корицею. Перед тим як сідати на велосипед, може, ще з’їм шматочок хліба, аби вистачило енергії на перших пару годин», — каже Нільссон.
Як виглядає звичайний день Патріка Нільссона, можеш також побачити у цьому відео:
День з життя Айронмена
8:00 — Чотири години на велосипеді
Дні тренувань бувають різними, але сьогодні 28-річний хлопець вирішив розпочати день з велопробігу і проїхати так, аби максимально відтворити умови реальної гонки.
«Хочеться відчути специфіку заїзду. Для цього проїду чотири години в темпі IRONMAN. У цю пору року погода може бути різною, тому деколи доводиться займатися в гаражі, або навіть у ванній, аби отримувати необхідне тепло і вологу для підготовки до спекотних перегонів», — пояснює швед.
12:05 — Пробіжка на годину
Як правило, він може щось перекусити, щойно злізає з велосипеда, але сьогодні інтервал між заїздом і пробіжкою зводиться до мінімуму.
«Зазвичай я сходжу з велосипеда, завожу його в гараж і беру маленький шматочок хліба з варенням чи медом. Переодягаюся і йду на пробіжку. Це все займає від п’яти до семи хвилин».
Ти можеш також надихнутися історією триатлоніста Тіма Дона у подкасті «Як бути суперменом» нижче:
Обід — відпочинок і відновлення
Переважно після бігу Патрік витрачає час на те, аби оговтатися від ранкових навантажень і підготуватися до третьої, заключної частини тренування.
«Як правило, я намагаюся швидко прийняти душ і якомога швидше пообідати після тренування», — каже Патрік посеред дня.
«Потрібно відновитися до наступної частини сьогоднішніх тренувань. Тому я можу легко розтягуватися або вдягти спеціальне взуття для відновлення, подивитися телевізор або попрацювати. Після обіду так само можу ще щось перекусити — наприклад, протеїновий батончик, банан або знову вівсянку з молоком», — пояснює хлопець.
16:30 — Басейн
Як слід відпочивши, Нільссон прямує до басейну, аби завершити своє тренування там.
«Ми закінчимо день плаванням. Сьогодні основну увагу приділили чотиригодинному заїзду на велосипеді і пробіжці на годину. Ці вправи потрібні, аби покращити витривалість. Плавання сьогодні вже більше для відновлення, аби порухатися і відчути легкість. Звісно, це також буде тренування, але я би назвав його активним відновленням», — каже триатлоніст про останні вправи на сьогодні.
Вечір — їжа і час з родиною
Після басейну це виснажливе тренування завдовжки в день закінчується — і фокус переходить на спільний час із сім’єю.
«Після останнього тренування на день ми всі троє сідаємо вечеряти. Далі маємо плюс-мінус три години на двох із Терезою, аби розслабитися. Я можу знову повалятися в чоботях для відновлення. От майже й увесь мій день. Ти просинаєшся, тренуєшся, їси, спиш — і потім повторюєш це ще раз», — завершує Патрік Нільссон.
День у калоріях
- Сніданок: 550 калорій — вівсянка і молоко з корицею;
- Велосипедна закуска: 1984 калорії — енергетичні гелі, батончики та напої;
- Дообідній перекус: 368 калорій — хліб з варенням;
- Обід після бігу: 908 калорій — хліб, авокадо, помідори і банан;
- Вечеря: 572 калорії — риба з картоплею та овочами;
- Підвечірок: 482 калорії — вівсянка, молоко і банан.
День у цифрах
Статистика по велосипеду: 172 км за чотири години, спалено 2502 калорії.
Біг: 16,3 км за годину, в середньому — 3 хвилини 40 секунд на км, спалено 1249 калорій.
Плавання: одна година із середнім пульсом 124.
Мало? Тоді нижче можеш переглянути відео, де Патрік Нільссон розповідає про своє життя та кар’єру:
Інтерв'ю Патріка Нільссона