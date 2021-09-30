Як переможець Ironman спалює 5000 калорій за одне тренування?

Як триатлоністи готуються до суворого змагання IRONMAN: майже чотирикілометрового запливу, потім заїзду на велосипеді на 180 км і ще марафону? Якщо коротко, то тренуються. Багато тренуються.

Швед Патрік Нільссон — постійний переможець світових змагань IRONMAN, і він погодився показати нам, як проходить його тренування у звичайний день — від вправ у воді, на байку та на ногах до того, що він їсть, аби залишатися в формі.

7:00 — Будильник

Нільссон одружений і має дитину. Його дружина Тереза і син Маттео зазвичай встають в один час із ним.

«Найчастіше ми прокидаємося близько сьомої ранку. Я намагаюся спати хоча б по дев’ять годин. Потім — ідемо снідати. В такий день, як сьогодні, я з’їм 300 грамів вівсянки і вип’ю молока з корицею. Перед тим як сідати на велосипед, може, ще з’їм шматочок хліба, аби вистачило енергії на перших пару годин», — каже Нільссон.

Як виглядає звичайний день Патріка Нільссона, можеш також побачити у цьому відео:

День з життя Айронмена

8:00 — Чотири години на велосипеді

Дні тренувань бувають різними, але сьогодні 28-річний хлопець вирішив розпочати день з велопробігу і проїхати так, аби максимально відтворити умови реальної гонки.

«Хочеться відчути специфіку заїзду. Для цього проїду чотири години в темпі IRONMAN. У цю пору року погода може бути різною, тому деколи доводиться займатися в гаражі, або навіть у ванній, аби отримувати необхідне тепло і вологу для підготовки до спекотних перегонів», — пояснює швед.

Патрік Нільссон © Oscar Sey

12:05 — Пробіжка на годину

Як правило, він може щось перекусити, щойно злізає з велосипеда, але сьогодні інтервал між заїздом і пробіжкою зводиться до мінімуму.

«Зазвичай я сходжу з велосипеда, завожу його в гараж і беру маленький шматочок хліба з варенням чи медом. Переодягаюся і йду на пробіжку. Це все займає від п’яти до семи хвилин».

Патрік Нільссон © Oscar Sey

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Обід — відпочинок і відновлення

Переважно після бігу Патрік витрачає час на те, аби оговтатися від ранкових навантажень і підготуватися до третьої, заключної частини тренування.

«Як правило, я намагаюся швидко прийняти душ і якомога швидше пообідати після тренування», — каже Патрік посеред дня.

«Потрібно відновитися до наступної частини сьогоднішніх тренувань. Тому я можу легко розтягуватися або вдягти спеціальне взуття для відновлення, подивитися телевізор або попрацювати. Після обіду так само можу ще щось перекусити — наприклад, протеїновий батончик, банан або знову вівсянку з молоком», — пояснює хлопець.

16:30 — Басейн

Як слід відпочивши, Нільссон прямує до басейну, аби завершити своє тренування там.

«Ми закінчимо день плаванням. Сьогодні основну увагу приділили чотиригодинному заїзду на велосипеді і пробіжці на годину. Ці вправи потрібні, аби покращити витривалість. Плавання сьогодні вже більше для відновлення, аби порухатися і відчути легкість. Звісно, це також буде тренування, але я би назвав його активним відновленням», — каже триатлоніст про останні вправи на сьогодні.

Патрік Нільссон тренується в залі © Oscar Sey

Вечір — їжа і час з родиною

Після басейну це виснажливе тренування завдовжки в день закінчується — і фокус переходить на спільний час із сім’єю.

«Після останнього тренування на день ми всі троє сідаємо вечеряти. Далі маємо плюс-мінус три години на двох із Терезою, аби розслабитися. Я можу знову повалятися в чоботях для відновлення. От майже й увесь мій день. Ти просинаєшся, тренуєшся, їси, спиш — і потім повторюєш це ще раз», — завершує Патрік Нільссон.

День у калоріях

Сніданок: 550 калорій — вівсянка і молоко з корицею;

Велосипедна закуска: 1984 калорії — енергетичні гелі, батончики та напої;

Дообідній перекус: 368 калорій — хліб з варенням;

Обід після бігу: 908 калорій — хліб, авокадо, помідори і банан;

Вечеря: 572 калорії — риба з картоплею та овочами;

Підвечірок: 482 калорії — вівсянка, молоко і банан.

Патрік Нільссон © Oscar Sey

День у цифрах

Статистика по велосипеду: 172 км за чотири години, спалено 2502 калорії.

Біг: 16,3 км за годину, в середньому — 3 хвилини 40 секунд на км, спалено 1249 калорій.

Плавання: одна година із середнім пульсом 124.

Мало? Тоді нижче можеш переглянути відео, де Патрік Нільссон розповідає про своє життя та кар’єру:

Інтерв'ю Патріка Нільссона