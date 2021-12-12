Чемпіон світу Формули-1 . Чотири слова, які відрізняють великого від просто дуже хорошого спортсмена у найпопулярнішому автоспорті на планеті. Після того, як у неділю гонщик Red Bull Racing Honda забезпечив собі чемпіонство 2021 року, здобувши блискучу перемогу на Гран-прі Абу-Дабі, ці чотири слова стануть постійним префіксом до імені Макса Ферстаппена.

Ферстаппен випередив багаторічного лідера перегонів Льюїса Хемілтона (Мерседес), створивши неймовірний плот-твіст на останньому колі на повороті 5. Це відбулося одразу після того, як сейфті-кар, викликаний аварією Ніколаса Латіфі (Вільямс), виїхав на трасу. Завдяки цьому Макс скоротив відстань від Хемілтона, вийшов на обгін, та виграв найдраматичніший фінал сезону Формули-1.

Ферстаппен святкує з командою © Abu Dhabi Grand Prix 2021

24-річний голландець виграв перший титул у своїй сьомій кампанії Формули-1, вийшовши переможцем після запеклої 22-гонкової боротьби з чинним чемпіоном Хемілтоном. Цей запеклий двобій став дійсно легендарним протистоянням. Після того, як Ферстаппен здобув 10 перемог, 10 поул-позицій і 18 підіумів, голландець стає другим чемпіоном світу Red Bull після того, як Себастьян Феттель вигравав цей титул чотири роки поспіль з 2010 по 2013 рік.

Титул Red Bull завершує семирічну серію Mercedes, яка збігається з початком ери 1,6-літрового гібридного двигуна V6 2014 року, а Ферстаппен стає першим чемпіоном світу з Нідерландів і 34-м чемпіоном світу в історії спорту з 1950 року.

Хемілтон вітає Макса з важкою перемогою © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Це неймовірно», – справедливо відзначив Ферстаппен.

«Усю гонку я продовжував боротися, і, звичайно, ця можливість на останньому колі… це неймовірно. Це божевілля. Ці хлопці тут, моя команда, Honda… вони цього заслуговують. Я їх дуже люблю. Цей рік був неймовірним.

Я хочу сказати своїй команді, я думаю, вони знають, що я їх люблю, і сподіваюся, що ми зможемо робити це разом протягом 10-15 років. Немає причин, щоб щось змінилося. Я хочу залишитися з ними на все життя».

Це перший титул для Honda з того часу, як Айртон Сенна виграв корону в 1991 році. Це також фінальні перегони виробника двигунів з командою у Формулі-1.

Не перемикайся – найближчими днями у нас буде ще багато цікавого про цю легендарну перемогу!