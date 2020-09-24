Мені 21 і я — наймолодша журналістка AIN.UA

AIN.UA — найбільше видання в Україні, що пише про tech-індустрію і усе що з нею пов’язано. Тетяна Грицик почала працювати там торік, поєднуючи роботу з навчанням у Національному авіаційному університеті. Сьогодні на сторінці автора більше 500 публікацій. Тетяна розповідає, чому не страшно переписувати свої тексти по три рази і чому вважає тему технологій не більш складною за інші.

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Я ніколи не планувала бути журналістом. Навчалась на економіста, але швидко зрозуміла, що прагну займатись чимось більш цікавим. Тож скоро вирішила шукати фріланс, який можна поєднувати з навчанням. Я написала в сторіз, що шукаю роботу і мені відповів головред AIN.ua Ілля Кабачинський. Видання шукало людину, яка могла б розшифровувати диктофонні записи журналістів після інтерв’ю і виконувати прості завдання. Я погодилась.

Новини мене зацікавили досить скоро. Тому через декілька місяців я запитала у колег, чи можу спробувати себе у журналістиці. У нас класна команда, тому ніхто не був проти. Мені навіть призначили куратора, що допомагав робити перші кроки. Окрім цього, дали онлайн-мануал на 11 сторінок, де сформульовані десятки правил, як писати. Там дуже багато корисної інформації: від того, як правильно писати цифри, закінчуючи тим, що допускається у новині, а чого робити не варто.

Я працюю в AIN.ua уже рік, і відчуваю, що за цей час освоїла багато нового. Але також розумію, що журналістиці можна вчитися постійно. Щодня зустрічаю класні матеріали та розслідування і думаю: я б хотіла вміти так писати! А от щодо профільної освіти, мені здається, ВНЗ — не обов’язкова сходинка для журналіста. В університеті неможливо отримати достатньо практики, а вона — головне у професії.

Я відчула себе журналістом, коли вийшло моє перше розслідування. Але, здається, пройде ще багато часу, поки я перестану дивуватися, що мої тексти публікують.

Лише на практиці можна навчитись правильно писати і збирати додаткову інформацію. Це нормально переписувати кожен текст по три рази, так вчишся. Я щоразу перечитую свої тексти після публікації: важливо зрозуміти, які зміни туди вніс редактор і проаналізувати чому.

Тетяна не планувала бути журналістом © Тетяна Грицик

Мені не здається, що тема IT складніша за інші. Коли прийшла в журналістику, зрозуміла, наскільки в Україні багато крутих стартапів, компаній та команд. Здається, ідеї для нових проєктів ніколи не закінчаться. Мене це надихає — з’являється бажання розказати про них. Якщо працювати якісно, ​у будь-якій темі буде чим зайнятися. Мені найважче писати про оподаткування і розбиратись у законопроєктах.

Сьогодні люди отримують інформацію інакше, ніж 20 років тому. Наприклад, можуть дізнатись думку експерта одразу на його сторінці, не чекаючи виходу в ЗМІ. Але це не призведе до загибелі професії. Усе одно потрібен модератор, людина, яка розкладе все по поличках. Зможе отримати більше інформації та проаналізувати її: шукатиме у реєстрах, документах, розкриє те, чого не знайдеш у соцмережах.

Не думаю, що газети або аналогове телебачення зникнуть найближчі 5 або 10 років.

Я часто пишу інструкції . Ми обираємо одне актуальне питання, наприклад: «Як ресторану приєднатись до Raketa» і покроково розбираємо. Коли робиш такі інструкції, важливо писати просто, зрозуміло і шукати моменти, які можуть бути неочевидними з першого погляду. Для таких матеріалів я завжди намагаюся поставити себе на місце підприємця і передбачити, які у нього можуть виникнути питання.

Найкраще в журналістиці — можливість постійно дізнаватися щось нове. Вона дає ресурс заглиблюватися у кожну тему і дізнаватись те, до чого інші не мають доступу. І, звичайно, знайомства із цікавими людьми.

Коли я дзвоню експертам, аби взяти коментар, найчастіше чую: О так, ми знаємо AIN! Це приємно. Думаю, це тому що ми розуміємо свою тему і не боїмося піднімати складні питання: розповідаємо не лише про успіхи, але і про провали.