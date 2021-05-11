7 висновків першого етапу Кубку світу в Альбштадті

Велоспорт повернувся — у вихідні в німецькому Альбштадті відбувся перший етап Кубку світу з MTB. Дивись повтори кращих моментів перегонів у різних категоріях:

Згадуємо основні моменти та підсумки заїзду.

1. Це був мікс погоди кожної пори року

У п’ятницю вранці випав сніг, спортсмени вперше вийшли на трасу за холодної температури. Але умови докорінно змінились у наступні дні змагань — вийшло пекуче сонце, а стовпчики термометрів підскочили вгору. Це певним чином відбилося на результатах та на стані траси.

The riders started the weekend in snow showers and muddy conditions © Bartek Woliński 01 / 05

2. Багато тактичних ходів у жіночому шорт-треку

Інтрига зберігалася аж до 3-го кола, коли швейцарка Лінда Індерганд вдало атакувала і відірвалася від решти спортсменок. Вона була безперечною фавориткою до останнього кола, коли Поліна Ферран-Прево пішла в атаку, щоб зменшити відставання від Індерганд. Коли дует вийшов у фінальний двобій, саме Ферран-Прево завершила спринт попереду.

Albstadt 2021 – Damen XCC Finish

3. Ігри розуму у чоловічому шорт-треку

Це перша гонка, де всі основні претенденти на Кубок світу змагались разом, тож глядачі побачили багато «показових виступів». Кілька гонщиків, здавалося, хотіли напружити свої м'язи, щоб продемонструвати форму і міць. Матьє ван дер Поель першим показав клас, відриваючись від решти на 2-му колі з відносною легкістю. У різні моменти перегонів Енріке Аванчіні, Віктор Корецький та Матіас Флюкігер виривалися вперед, тоді як Ніно Шуртер прагнув показати, що має здатність підстерігати інших, коли темп збільшується. Ван дер Поель знову прискорився на останньому колі, щоб легко виграти гонку

Ніхто не міг зрівнятися з вибуховою силою Матьє ван дер Поеля © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

4. Багато нового «заліза» та кольорів

Успіхів вам у спробі впізнати улюбленого гонщика у першому раунді. Блискучі нові байки та свіжі комплекти форми означають абсолютно новий вигляд для багатьох спортсменів. Деякі з наших фаворитів на ці вихідні мають бути: золотий шолом Енріке Аванчіні, Cannondale Саймона Андреассена, нова форма команди Емілі Бетті, дуже вишукані колеса в Кейт Кортні та Ghost Factory Racing, елітний дебют Тома Підкока у XCO.

Henrique Avancini shows off his gold helmet © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool 01 / 09

5. У жіночій еліті назріває цікава боротьба

21-річна Лоана Лекомт з самого початку кола вирішила, що це буде її гонка. Залишивши усе позаду, вона активно долала підйоми Альбштадту. Француженка Поліна Ферран-Прево намагалася скоротити відставання, але це було непросто, враховуючи, що Лекомт перетнула лінію на 53 секунди швидше.

Звичайно, наша увага також була прикута до Яни Беломоіної. Українська атлетка зайняла 5 позицію в Альбштадті, відстаючи від Кейт Кортні (4 місце) всього на 10 секунд, а від лідерки Лекомт — на 1 хвилину 30 секунд. Загалом, напружена боротьба серед жінок лишає лише одну емоцію — очікування наступного етапу.

Яна Беломоіна та її суперниці на подіумі © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

6. Том Підкок проривається до еліти

Том Підкок мав єдину мету в цій гонці: фінішувати в топ-16. Завдяки цьому він зміг би взяти участь у шорт-треку наступного етапу в Новому Месті. Однак завдання для чемпіона світу XCO до 23 років було непростим: він стартував на 11-му місці через відсутність очок рейтингу UCI. Він діяв рішуче та з легкістю просунувся повз інших райдерів. На початку третього кола він навіть очолював гонку, щоправда, недовго. Фінішував Том 5-м, так само як Яна Беломоіна серед жінок, забезпечивши солідний старт у дорослому дивізіоні.

Albstadt 2021 – Damen XCO Highlights

7. Віктор Корецький здобув свою першу перемогу Кубку світу

Віктор Корецький швидко пройшов повз Ніно Шуртера на завершальних етапах цієї гонки, щоб провести спринтерський фініш та взяти перемогу в гонці XCO серед чоловіків. Корецький забезпечив перемогу кількома колами раніше, коли він зберігав енергію у денну спеку в Альбштадті. Спокій окупив себе — заслужений фініш на 1 місці.

Albstadt 2021 – Herren XCO Finish