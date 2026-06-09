Хто така Аліша Палмовскі з Red Bull Racing?

За підтримки Red Bull Racing і завдяки швидкому прогресу на шляху до вершин автоспорту Палмовскі вже вважають однією з найперспективніших представниць нового покоління. Та ким є ця гонщиця, яка називає себе «звичайною дівчиною з Манчестера», але дедалі впевненіше заявляє про себе на міжнародній арені?

01 Тріумф у Монреалі

Аліша Палмовскі святкує перемогу в Монреалі © Getty Images / Red Bull Content Pool

Травень 2026 року став важливою віхою в кар'єрі Палмовскі. На мокрому автодромі імені Жиля Вільнева в Монреалі вона продемонструвала виступ, який змусив паддок по-новому оцінити її вправність.

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Стартувавши з поулу в головних перегонах, британка впевнено контролювала перебіг заїзду в складних дощових умовах. Поки суперниці боролися за зчеплення з трасою, вона коло за колом нарощувала перевагу. На фініші її відрив становив рекордні 10,9 секунди — вона перевершила навіть власне досягнення, встановлене раніше того ж вік-енду.

Хоча ця перемога не була першою для Палмовскі в сезоні, саме вона принесла їй справжнє визнання. Майстерність на мокрій трасі традиційно вважають одним із найкращих показників природного таланту, і в таких умовах британка почувалася надзвичайно впевнено. Після фінішу вболівальники в соціальних мережах навіть почали порівнювати її домінування з виступами Макса Ферстаппена , жартома прозвавши спортсменку «Алішею Палстаппен».

02 Хто цей новий талант Red Bull Racing?

Аліша Палмовскі — гонщиця, на яку варто звернути увагу © Getty Images / Red Bull Content Pool

Аліша Палмовскі виступає в F1 Academy за програмою Red Bull Racing і вже вважається однією з найперспективніших молодих гонщиць у системі підготовки пілотес. F1 Academy — це повністю жіноча серія під керівництвом Сюзі Вольфф, створена для того, щоб допомогти талановитим спортсменкам швидше піднятися до найвищих щаблів автоспорту. Учасниці отримують більше медійної уваги, фінансової підтримки та можливостей для професійного розвитку. Палмовскі скористалася цим сповна.

Нині 19-річна британка захищає кольори Red Bull у складі Campos Racing, а її кар'єра останніми роками розвивається надзвичайно стрімко. Ще до переходу до перегонів на болідах із відкритими колесами вона встигла заявити про себе в картингу та юніорських серіях GT. Справжнім проривом став 2024 рік у чемпіонаті GB4, де Палмовскі виборола друге місце в загальному заліку. Протягом сезону вона здобула три перемоги та 11 разів підіймалася на подіум.

03 Як Палмовскі починала свій шлях до Формули-1?

Виступ Палмовскі приніс їй перемогу в Монреалі © Getty Images / Red Bull Content Pool

Аліша Палмовскі виросла в Глоссопі неподалік від Манчестера у Великій Британії, у родині, де любов до автоспорту передавалася з покоління в покоління. Її прадідусь Маріо Палмовскі брав участь у перегонах BriSCA F1 Stock Cars, а батько й дідусь захоплювалися машинами та працювали в автомобільній галузі.

«Я відчуваю, що перегони у мене в крові від самого народження, — зазначила вона в інтерв'ю Goodwood Road & Racing . — Усе почалося з мого прадідуся і того зв'язку з автоспортом, який він передав нашій родині. Саме звідти бере початок моя історія».

Водночас шлях Палмовскі суттєво відрізнявся від кар'єр багатьох сучасних гонщиць. За її плечима не було ані великих спонсорських бюджетів, ані впливової гоночної династії. Недарма вона неодноразово називала себе «звичайною дівчиною з Манчестера».

Праця не минає даремно — і Палмовскі це доводить © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Я відчуваю, що перегони у мене в крові від самого народження Аліша Палмовскі

Поворотний момент настав у 2015 році під час шкільних канікул, коли вона поїхала відпочивати до бабусі й дідуся. Саме тоді Аліша вперше спробувала картинг, хоча до того навіть не знала, що таке карт. «Щойно я сіла за кермо, одразу зрозуміла, що це моє. Я почувалася так, ніби опинилася саме там, де мала бути», — згадує вона.

Відтоді захоплення картингом швидко переросло в справжню пристрасть. Спочатку Палмовскі змагалася в місцевих чемпіонатах, а згодом перейшла до виступів у Daniel Ricciardo Series. Там вона двічі поспіль ставала віцечемпіонкою британського заліку — у 2020 та 2021 роках.

Палмовскі вітає вболівальників у Монреалі © Getty Images / Red Bull Content Pool

Одним із ключових етапів у її кар'єрі став 2022 рік. Саме тоді Палмовскі виграла престижну стипендію Ginetta Junior Scholarship і стала лише другою жінкою після Джеймі Чедвік, якій вдалося здобути цю відзнаку. Ця перемога фактично відкрила їй шлях до автомобільних перегонів і дала нагоду зробити наступний крок у професійному спорті. «Перемога в конкурсі на стипендію — найяскравіший момент моєї кар'єри, і він завжди таким залишиться, незалежно від того, чого я досягну в майбутньому», — зазначила водійка в інтерв'ю для Silverstone .

04 Хто така Аліша Палмовскі поза треком?

Фізична форма — пріоритет Палмовскі поза перегонами © Getty Images / Red Bull Content Pool Інтерв'ю та публічні виступи — частина роботи гонщиці © Wei Huang / Red Bull Content Pool

Поза трасою Палмовскі справляє враження життєрадісної, щирої та приземленої людини, яка поєднує амбітність із дисциплінованим ставленням до справи. Її сторінки в соціальних мережах — зокрема в Instagram та Facebook — дають змогу зазирнути в життя молодої атлетки за межами гоночних вік-ендів. Поруч із фотографіями з треків там можна побачити тренування в спортзалі, подорожі, зупинки на каву, сімейні миті та зустрічі з друзями.

Важливе місце в її житті займає фізична підготовка. Як і більшість сучасних гонщиць, Палмовскі приділяє чимало часу тренуванням, особливо працюючи над силою м'язів шиї та витривалістю, що є необхідним для пілотування боліда. Водночас вона не приховує, що цінує можливість відпочити від постійного ритму перегонів і насолодитися спокійними моментами після напружених вік-ендів.

05 Що чекає на неї в майбутньому?

Болід — це дім для Аліши Палмовскі © Getty Images / Red Bull Content Pool

Щодо майбутнього, Палмовскі ніколи не приховувала своїх амбіцій. «Кожна молода гонщиця скаже, що хотіла б виступати у Формулі-1, як і я, і це є кінцевою метою, — каже вона. — Я б хотіла стати чемпіонкою. Я вірю, що це можливо».