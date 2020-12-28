Чекліст: ідеальні канікули
© Rutger Pauw / Red Bull Content Pool
Допомагаємо провести новорічні канікули так, щоб навіть карантин не заважав.
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Цей Новий рік не буде схожим на те, до чого ми звикли. Багато часу на канікулах ми проведемо вдома, максимум --- у невеликих компаніях друзів. Та спокійні канікули не мають бути нудними. Ось кілька ідей того, як цікаво провести перші дні року, якщо ти геймер, спортсмен або тусовщик.
Канікули геймера
Нарешті цей час настав. Можна вмикати комп лише для того, щоб добити Сyberpunk або відправитися у рейд з друзями по Дискорду. Або:
- Пограти у найкращі ігри минулого року.
- Зібрати друзів та на свій страх і ризик запустити одну з цих 7 ігор. Не кажи потім, що ми не попереджали, бо вже після 30 хвилин гри ти захочеш їх усіх повбивати (або, як мінімум, покричати).
- А може хочеш, як у сиву давнину, піти з друзями у комп'ютерний клуб на всю ніч? З тією різницею, що клуб тобі зараз не потрібен, ти вже дорослий хлопчик (чи дівчинка), і можеш влаштувати геймнайт за своїм власним компом або консоллю. Не забудь про Red Bull, коли треба буде відновити сили посеред ночі.
- Спробувати себе у стрімінгу. Ми знаємо, ти завжди цього хотів, а зараз хоча б є вільний час. Тим більше, що отут ми попросили grandpoobear дати кілька порад стрімерам-новачкам.
- Нарешті позакривати усі новорічні ачівки та сезонні активності в улюблених іграх. Наприклад, в Animal Crossing можна почили та влаштувати батл сніжками. А в Assassin's Creed Valhalla --- пройти нові лімітовані квести з сезону Йолю (такого собі Різдва тих часів, коли Різдво було не таким популярним). А от в Overwatch завезли сніжок на деякі рівні!
Канікули креатора
Перші тижні року -- ідеальний час, щоб нарешті зайнятися власними проектами. Тепер, принаймні, не буде жодних відмазок про те, що тобі не вистачає часу на уроки фортепіано через роботу. Або що немає моральних сил добити оповідання, яке ти придумав ще 10 років тому, бо щодня замість нього треба фігачити по сто імейлів. Отже, поїхали.
- Усі записують подкасти. А чому не ти? Не знаєш, з чого почати? Це не проблема, бо ми як раз спитали у крутих українських подкастерів, з чого почати, яка техніка потрібна та що робити.
- Подкасти --- не твоє? Буває. А як щодо науки? Ти ж знаєш, що можна займатися наукою навіть не виходячи з дому? Якщо не знаєш, то давай сюди.
- Якщо завжди відкладав заняття творчістю через те, що не вірив, що цим можна забезпечити своє життя, то є хороші новини. А, точніше, поради від художників, як монетизувати свої таланти.
- Не вистачає натхнення? Тоді дивись роботи крутих українських фотографів та читай їхні творчі поради.
Канікули мандрівника, який нікуди не може поїхати
Alaskan Ice Caves
Звісно, подорожувати, як раніше, під час цих канікул не вийде. Але це не значить, що мандрівникам треба впертися обличчям у подушку та проплакати аж до Різдва. Навпаки, нам є чим зайнятися. Наприклад:
- Подорожувати віртуально. Найочевидніший спосіб --- у відеоіграх. У Watch Dogs Legion можна відправитися у Лондон найближчого майбутнього. В Microsoft Flight Simulator --- взагалі у будь-яку точку планети. А скільки напрямків у серії Assassin's Creed, ми навіть не будемо нагадувати.
- Взяти бінокль, прогулятися вночі у найближчий парк та поспостерігати там за зірками. Для натхнення почитати про те, як люди готуються колонізувати Марс, сидячи у пустелі на Землі.
Канікули тусовщика
Рейв та опір
З тусовками зараз також складно з очевидних причин. Але ми не шукаємо легких шляхів. Коли тусовка не йде до нас, ми самі йдемо до тусовки (щоправда, недалеко --- у сусідню кімнату).
- Влаштувати тур записами культових онлайн-концертів. Почати обов'язково з культового MTV Unplugged 1994 року, бо там у Курта Кобейна дуже різдвяний светр.
- Подивитися фільми про рейви та обрати тусовку, де ти будеш відплясувати, коли усе це скінчиться.
- Очманіти від того, що витворяють оці брейкдансери. Спробувати власний фірмовий рух посеред кімнати. Тільки обережно, ялинка може не пережити твого мистецтва танцю.
- Влаштувати Zoom-бар-кроулінг. Серйозно, існує справжній онлайн-бар, де можна випити з незнайомцями.
Канікули спортсмена
По-перше, вирушити у спортзал цими днями -- класна ідея. Усі ще відходять від олів'є-атаки, там буде порожньо та відносно безпечно. По-друге, коли ще починати нове життя, як не на початку року? А ось ще кілька ідей.
- Розпланувати свій скейтерський сезон на 2021 рік. Можна почати з київських спотів, на яких прикольно кататися.
- Уявити, що ти береш участь у справжньому Tour de France, спробувавши один з новомодних велотренажерів з ефектом доповненої реальності. І що, що на дворі січень?
- Дізнатися, як почати займатись чимось, що ти ще не вмієш. Наприклад, бігати ультрамарафони. Або літати на параплані. Або може мотокрос?
- Додатися у клуб Red Bull Ukraine у Strava, щоб у новому році не філонити та брати участь в усіх можливих челенджах.
Канікули трудоголіка
Тут у нас тільки один пункт.
- Зупинитися.