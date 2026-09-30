Андрій 'Dobzwer' Грищенко: «Кіберспорт безжальний — як і професійний спорт»

Шлях кіберспортсмена достатньо різний у кожній дисципліні, бо залежить від екосистеми всередині: видавця гри, турнірних операторів, зацікавленості спонсорів, медіа і маркетингових показників. Але якщо говорити про найпопулярніші тайтли, цей шлях став відносно зрозумілим та логічним.

Наприклад, у CS особистий шлях зростання залежить напряму від твоїх результатів. Найчастіше він починається з Faceit, грінду ело та підвищення всіх аспектів гри: макро, мікро та комунікації. Маючи достатню базу, шукаєш свої перші мікси для турнірного досвіду. Якщо пощастить, потрапляєш в одну з «академок», де професійні клуби дають шанси для зростання молодим талантам.