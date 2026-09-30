Андрій 'Dobzwer' Грищенко: «Кіберспорт безжальний — як і професійний спорт»
Перш ніж говорити про шлях новачка, розберімося із середовищем, у якому він стартує. Що найбільше впливає на кіберспортивну індустрію сьогодні?
Якщо ми говоримо про український кіберспорт, то, на жаль, найвпливовішим фактором є війна. Молодь масово виїжджає з країни або зміщує пріоритети з геймінгу, це особливо видно в періоди сильних обстрілів та блекаутів.
А якщо говорити про кількість турнірів порівняно з 2021 роком, їх також стало менше?
Офлайн-подій дійсно стало менше. Це повʼязано з безпекою, логістикою, зміщенням пріоритетів та зменшенням кількості турнірних операторів. Але навіть попри це, компʼютерні клуби регулярно організовують змагання для відвідувачів, невеликі оператори проводять локальні турніри, бренди інвестують у підтримку українського кіберспорту, а Федерація робить усе можливе, щоб молоді гравці мали платформу для змагань і розвитку. Наприклад, через Чемпіонат України з кіберспорту в дисциплінах CS2 та Dota 2, який триває протягом майже усього року.
Як зрозуміти, що ти готовий до турніру? Ніяк. Треба запасатись силами, терпінням, налагодити комунікацію. А чи готова команда, покаже лише гра
Ми говоримо переважно про Україну. А що впливає на кіберспорт на глобальному рівні?
Якщо ж говорити про глобальний кіберспорт, то впливають екосистеми всередині кожної дисципліни — видавець гри, турнірні оператори, зацікавленість спонсорів, медіа та маркетингові показники.
Для прикладу, багато кіберспортивних організацій у CS2 роблять ставку на Major-турніри, бо вони дозволяють окупити діяльність команди за рахунок продажу стікерів. Точніше дозволяли. Поточні зміни в системі стікерів Valve буквально знищили економічну спроможність для багатьох організацій. Тобто модель йти ва-банк і покладатися тільки на спортивні результати, без надходжень з інших джерел, завжди була ризиковою. Але тепер ці прибутки впали в рази, що ставить під загрозу існування всієї системи.
Якщо доходи зі стікерів впали, то на чому тоді заробляють організації?
Допомагають інвестиції різноманітних брендів. Сьогодні найбільші компанії інвестують у маркетинг у кіберспорті, просуваючи свої продукти. Не можна не згадати і про великих гравців індустрії, таких як Esports Foundation та її продукт Esports World Cup, який фактично змінив правила гри. Він має 24 дисципліни та загальний призовий фонд у 75 мільйонів доларів, що робить EWC найбільшим кіберспортивним турніром року. Багато організацій перебудували свої структури під EWC, щоб брати участь у якомога більшій кількості дисциплін та боротись за першість у загальному заліку. Більше перемог у різних дисциплінах — більші шанси забрати 7 мільйонів доларів за перше місце. Загальний призовий «кубку конструкторів» сягає 30 мільйонів.
Модель йти ва-банк і покладатися тільки на спортивні результати (без інших джерел доходу) завжди була ризиковою
Давай тепер розберемось, як усе те, що ми проговорили, впливає на шлях новачка в кіберспорті в Україні?
Шлях кіберспортсмена достатньо різний у кожній дисципліні, бо залежить від екосистеми всередині: видавця гри, турнірних операторів, зацікавленості спонсорів, медіа і маркетингових показників. Але якщо говорити про найпопулярніші тайтли, цей шлях став відносно зрозумілим та логічним.
Наприклад, у CS особистий шлях зростання залежить напряму від твоїх результатів. Найчастіше він починається з Faceit, грінду ело та підвищення всіх аспектів гри: макро, мікро та комунікації. Маючи достатню базу, шукаєш свої перші мікси для турнірного досвіду. Якщо пощастить, потрапляєш в одну з «академок», де професійні клуби дають шанси для зростання молодим талантам.
А якщо не пощастить?
Якщо ні, продовжуєш грати мікси, шукати свою першу стабільну команду. І так, покращуючи позиції в комʼюніті, ростеш до тір-3, потім до тір-2 і, якщо складуться всі обставини, отримаєш перший шанс на тір-1 турнір. Але все дуже залежить від обставин, таланту і, найголовніше, роботи над собою та бажання досягнути мети.
Яка інфраструктура сьогодні існує для людей, що починають карʼєру?
Академії — хороший інструмент, який закриває одночасно кілька потреб. Для професійних клубів — виростити молоде покоління гравців, не витрачаючи сотні тисяч на трансфери. Для гравців — показати себе в конкурентному середовищі та зробити перші кроки в професійному кіберспорті.
Можеш навести приклади таких академій в Україні?
Серед тих, які можна відзначити, — це NAVI, B8, Inner Circle. Але важливо памʼятати: в академії потрапляють вже досвідчені гравці з високим рейтингом та навичками. Для зовсім новачків, на жаль, подібної інфраструктури не існує. Принаймні поки що. Існують приватні ініціативи, коли деякі гравці виступають в якості менторів, надаючи свої послуги за гроші на різних фриланс-платформах. Але це не системний підхід.
А якщо говорити про освітні програми й курси, чи можуть вони принести користь?
Я впевнений, що освітні програми і курси — це корисно. Але питання, якої цілі хоче досягнути студент. Якщо навчитись всім тонкощам кіберспортсмена, то, на жаль, це не той шлях. Результати будуть залежати від дисципліни, базових навичок, знайомств та приділеного часу. Освітня програма може дати узагальнену базу, але точно не внутрішньоігрові знання, які дозволять стати професіоналом. Однак, якщо задача дізнатися більше про всі аспекти кіберспорту: менеджмент, маркетинг, стримінг — то це має сенс.
А яке місце в карʼєрі початківця займають турніри?
На мій погляд — одне з найвизначніших. Досвід гри в команді, коли від результату матчу залежить прохід далі в турнірній таблиці — це щось унікальне. Це неможливо осягнути у звичайних змагальних матчах у матчмейкінгу.
Я памʼятаю свій перший турнір: не міг заснути перед початком змагального дня. Ми не посіли жодного призового місця, але тоді я вперше закохався в змагання. Ця подія в житті початківців є визначальною, бо часто стає першим кроком для поліпшення навичок, а також роботи в команді: розбору помилок, перегляду записів ігор, визначення зон відповідальності.
Якщо гравець присутній у медіапросторі, його набагато легше помітити
Як зрозуміти, що ти готовий до турніру?
Ніяк. Треба запасатись силами, терпінням, а попередньо проробити всю роботу в команді: розбір ролей, навичок, базових тактик, налагодити комунікацію та взаємодію. Але чи готова ваша команда, покаже лише гра.
Як обирати, на які турніри подаватися? На що дивитись у першу чергу?
Напевно, на рівень самого турніру. Але я вважаю, що грати треба все, що тобі дозволено, особливо якщо ці турніри безкоштовні. Чим більше досвіду, тим краще розуміння гри та проблем, які виникають у команді. Це фундамент, на якому можна буде будувати рефлексію та виправляти помилки.
Як правильно скласти календар турнірів?
Гарне питання, яке вже стосується не тільки самої гри, а й менеджменту. Складати календар треба так, щоб не накладались турніри по часу. Часто можна спостерігати, що тір-2, тір-3 команди можуть одночасно брати участь у декількох турнірах, сподіваючись, що вони встигнуть всюди. Як наслідок, переноси матчів, затримки і технічні поразки.
Це стрес не тільки для вашої команди, але й для супротивників і, найголовніше, для організаторів турніру. Бо вони формують розклади, трансляції, залучають великий ресурс, щоб ці матчі відбулися у зазначений час. І я вже не говорю про те, що спонсорам може продаватись конкретний ефірний час, конкретна кількість матчів та проявів. Замість цього — технічна поразка, простій трансляції, години очікування для суперника і втрата фінансових ресурсів для організатора.
Стримінг і контент — це невідʼємна частина ігрової карʼєри чи окремий шлях?
Стримінг і контент може бути як бонусом до професійної карʼєри, так і відволікаючим фактором. Тому тут кожен обирає для себе баланс. Зараз я бачу тенденцію, що все менше професійних гравців роблять контент для себе або регулярно стримлять. Це повʼязано з насиченим змагальним графіком, зобовʼязаннями перед турнірними операторами та власними організаціями у зйомці подібного контенту для маркетингових цілей. Але для початківців — це гарний шанс розказати про себе.
Як саме контент може допомогти?
Помітити гравця, коли він присутній у медіапросторі, набагато легше, аніж гравця, який займається виключно грою. Я б сказав: це гарний старт у кіберспорті і також гарне продовження карʼєри. Адже у завершенні карʼєри кіберспорт безжальний, як і професійний великий спорт. Як тільки результати організації гіршають, керівництво приймає радикальні рішення щодо зміни гравців. І, на відміну від футболу чи баскетболу, кіберспорт не має робочої моделі, де в складі можуть бути заміни. А отже, гравець вилітає і вимушений шукати нові можливості.
Варто сказати і про прайм кіберспортсмена, який статистично закінчується після 26–28 років. А отже, і ризики втратити можливість грати в кращих організаціях. І отут у пригоді може стати стримінг та створення контенту, де можна ділитись знаннями, фанитись, приносити емоції глядачам і, що дуже важливо, не втратити джерело доходу.
На які позиції в кіберспортивній індустрії може розраховувати новачок без багаторічного ігрового бекграунду? А які, навпаки, для нього закриті?
Насправді в кіберспорті є велика кількість професій, які взагалі не повʼязані з грою безпосередньо: менеджери, юристи, фінансисти, маркетологи, журналісти, коментатори (тут, звичайно, важлива експертність), сценаристи, копірайтери, перекладачі, розробники, оператори, дизайнери тощо.
Я б сказав, що найближчими по структурі є спортивні клуби з великого спорту, наприклад, футболу. Тут, як на мене, левова частка хард-скілів повинна бути з профільної галузі, і менша — кіберспортивного досвіду. Інколи достатньо знати просто загальні механіки і розуміти екосистему всередині дисципліни.
А от що стосується тренерів, аналітиків, перфоманс-коучів, спортивних менеджерів, скаутів — тут я б сказав, що ігровий бекграунд маст хев. В принципі, я б також додав сюди топменеджерів. Дуже важливо, щоб люди, які управляють такою організацією, були частиною кіберспорту і розумілися в усіх тонкощах індустрії. Інше питання, що професійних клубів в Україні можна перерахувати буквально на пальцях рук. А отже, і можливостей у цій сфері не так багато. Це ж стосується і пошуку спеціалістів насправді. Це ще та задача із зірочкою в поточних реаліях.