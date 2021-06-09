Нам вдалося поговорити з Анджеєм Баргелем уже через кілька днів після того, як він стояв на вершині Яваш Сар ІІ. Це висота в 6178 метрів над рівнем моря, що є частиною гірської системи Каракорум і звідки польський альпініст просто спустився на лижах.

Правду кажучи, поляк не гаяв часу. Щойно він спустився з чергового восьмитисячника — як вирушив на підкорення нової вершини. В компаньйони взяв Єдрека Барановського, який врешті так і не піднявся на гору, а чекав Анджея посередині шляху, аби потім скласти компанію на зворотній дорозі.

Зараз експедиційна група відпочиває і готується до наступної мети — покататися на лижах просто на Лайла Піку, на висоті 6096 метрів над рівнем моря. Тож ми дібрали слуший час, аби вмоститися зручніше і послухати всі історії Анджея Баргеля про експедицію.

Чому так швидко?

Хах. Ми просто знали, що вже досить відпочивати. Ми вдосталь акліматизувалися і не бачили сенсу просто гуляти з нашим спорядженням. Вирішили одразу йти на вершину. Я поговорив з Єдреком. Запропонував йому відпочити ще, якщо є потреба. Та він запевнив, що все ок. Тим більше, підйом на вершину — теж певна форма акліматизації. Тобто все дуже просто: ми добре почувалися — тому вирішили йти в похід.

Ми просто почувалися добре — тому вирішили йти в похід Andrzej Bargiel

Єдрек Барановський, Анджей Баргель і вершина Яваш Сар ІІ за їхніми спинами © Bartłomiej Pawlikowski

Виходить, що ти достатньо акліматизувався, а Єдрек чекав посередині, бо не встигав?

Я не нав’язував дуже швидкого темпу. Я просто постійно підтримував швидкість, яка дозволила мені досягти вершини і безпечно спуститися звідти на лижах.

У якийсь момент ми розігналися і Єдрек вирішив, що йому достатньо. У нас була ідея повернутися назад, почекати трохи — і спробувати ще раз. Та Єдрек вирішив лишитися посередині і потім приєднатися до мене.

Тому я виліз на вершину, спустився до нього на лижах — і ми разом продовжили експедицію. Єдрек уперше в таких горах. Втім, досвіду у нього вистачає. Акліматизація — те, чого варто вчитися. Ти маєш дати своєму тілу звикнути до нових умов.

Анджей Баргель на вершині Яваш Сар ІІ © Jakub Gzela

Як тобі взагалі Яваш Сар ІІ? Простенько? Чи, якби не хороші умови, то цей виклик зайняв би куди більше часу і підготовки?

Ми завжди напоготові. Постійні походи на рівні майже 5000 метрів допомагають нам акліматизуватися. Втім, це доволі велика гора. Тому небезпеки були постійно. Просто варто навчитися їх уникати. Наприклад, на таких схилах часто трапляються лавини, тому варто рухатися тільки правильними районами.

Сама вершина здивувала великою кількістю льоду. Це було неприємно, бо я не міг спокійно кататися на лижах. А ще погода завжди дуже впливає на такі місця. Того разу вона дозволила нам рухатися безпечно.

Анджей Баргель під час перерви на горі Яваш Сар ІІ © Bartłomiej Pawlikowski

Нехай там вам пощастило з погодою. А як щодо Лайли? Які там умови?

Здається, все буде добре. У цю пору року погода майже завжди приємна. Крім того, багато сонячних днів. Сподіваюся, буде хороший сніг, аби покататися. Хочеться менше льоду і менше кристалізованого снігу, який збирається на поверхні. Часто саме він не дає нам кататися безпечно на крутих схилах. В цілому, ми добре підготовлені — і готові йти далі.

Сьогодні о шостій ранку ми дісталися Скарду. Було доволі складно, бо дорогу пошкодила лавина з багном і потрібно було довго чекати, поки спеціальні служби очистять усе.

Це було виснажливо. Подолавши в поході 35 кілометрів, ми ще потім добиралися автівкою 21 годину! Мені самому доводилося сідати за кермо, бо водій не витягував. Крім того, на трасах в Каркорумі не просто. Там немає якихось правил дорожнього руху — ти їдеш просто інтуїтивно. Тепер попереду два дні відпочинку. Можна трохи поспати, випрати речі, зібратися — і потім вже вирушити до Лайли.

Анджей Баргель спускається з Яваш Сар ІІ © Jakub Gzela

Я планував запитати, чи тобі не нудно постійно бути в дорозі, але бачу, що відповідь очевидна.

Так, тут постійно щось відбувається. Нам допомагають місцеві, ми допомагаємо їм. Тому не доводиться особливо страждати від надлишку вільного часу чи нудьги.

Приємно повертатися у високі гори?

У нас чудова команда. Це неабияк важливо. Крім того, ми нарешті повертаємося до того, що ми любимо, після тривалої перерви. Звісно, це приємно. Попереду нас — абсолютно незвіданий простір. Нам доводилося боротися із місцевістю, аби просуватися вперед. Це дуже цікавий досвід.

Ще одна крута річ — це те, що під час таких експедицій ми помічаємо для себе нові цілі, яких хочемо досягти у майбутньому.

Так, там можна націлитися на купу незвіданих гір. Ти вже поклав око на якусь?

У мене вже болить шия від постійних пейзажів! Це чудова місцина для альпінізму і катання на лижах. Тому впевнений, що колись я ще повернуся у долину Шимшаль.