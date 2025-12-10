Угур 'Ruxic' Гюч та Кирило 'ANGE1' Карасьов з команди NAVI.
Що робить кіберспортивний тренер: відповідає Кирило «ANGE1» Карасьов

Новий головний тренер команди NAVI VALORANT про те, з чого складається його день та які фактори впливають на успіх команди.
Автор Ридван Марія
Читати 5 хв.Published on
У грудні кіберспортивний клуб NAVI представив оновлений ростер з VALORANT на майбутній сезон. Найбільшою новиною стало призначення Кирила ‘ANGE1’ Карасьова головним тренером команди NAVI VALORANT. Кіберспортивна спільнота була готова до цього призначення: чутки про це зʼявилися ще у вересні, коли титулований кіберспортсмен завершив кар’єру, як гравець.
Карасьов перейшов на позицію, яку протягом 2025 року займав Вінсент ‘Happy’ Шопенгауер. «Я дуже радий почати свій тренерський шлях саме у NAVI та робитиму все, щоб вивести команду на гідний рівень гри, — прокоментував призначення Карасьов. — Особливо важливо для мене мати можливість працювати разом з молодими, але надзвичайно талановитими гравцями». Новий тренер поділився, що готовий будувати з нуля багато речей і прагне побудувати систему, на яку команда зможе покладатися ще довгі роки.
Для нас гучне призначення стало нагодою поговорити з Кирилом про основи і дізнатися: що ж насправді робить тренер кіберспортивної команди? Адже за яскравими LAN-фіналами та перемогами не завжди можна помітити людину, яка аналізує сотні раундів, розрулює конфлікти, стабілізує команду перед матчем, але її роль від цього не менш цікава.
В інтервʼю Red Bull Україна Кирило ‘ANGE1’ Карасьов розповідає про межу між стратегією і мотивацією, як працювати зі слабкими сторонами або поганими звичками гравця та чому без тренера команда швидше зупиниться у розвитку.
Кирило 'ANGE1' Карасьов

Я робитиму все, щоб вивести команду на гідний рівень гри
Кирило 'ANGE1' Карасьов

— Простими словами: чим насправді займається тренер кіберспортивної команди?

— Тренер аналізує гру, готує стратегії, проводить тренування та допомагає гравцям розвиватися індивідуально й ментально. Це поєднання ролей аналітика, наставника та менеджера процесів.

— Яка частина роботи є технічною, а яка — ментальною? Як ти розподіляєш енергію?

— Приблизно половина — технічна: розбір демо, тактика, підготовка під суперників. Інша половина — робота з психологією, спілкуванням і командною динамікою, бо без цього тактика не працює.

— Ти скоріше стратег, наставник, мотиватор, чи все одночасно?

— У сучасному кіберспорті тренер мусить бути всім одночасно. Команда потребує як чітких систем, так і емоційної підтримки.

VALORANT приваблює гравців з усього світу

— Яка частина твоєї роботи найменш помітна фанатам?

— Найбільш непомітна — щоденна рутина: аналіз сотень раундів, індивідуальні розмови з гравцями та робота над командними конфліктами. Саме це становить 80% успіху, але не потрапляє в ефіри.

— Чи можна досягти високих результатів без тренера? Чому ця фігура важлива?

— Можна, але надзвичайно складно — команда швидше стикається зі «стелею» прогресу. Тренер дає структуру, об’єктивний погляд і стабільність, які важко забезпечити самим гравцям.

— Як ти визначаєш слабкі сторони гравця і над чим варто працювати у першу чергу?

— Ми аналізуємо статистику, переглядаємо ключові епізоди й спілкуємося з гравцем про його відчуття. У першу чергу беремо те, що дасть команді найбільший приріст.

— Як ти допомагаєш гравцям позбутися поганих звичок, не підриваючи впевненість?

— Ми замінюємо погану звичку конкретною корисною дією, а не просто забороняємо щось. Підкреслюємо успіхи й коригуємо поведінку через діалог, а не критику.

Встановлений Spike у VALORANT

— Чи відрізняється підхід до новачків і досвідчених гравців?

— Так, новачкам потрібніше більше базової структури та підтримки, а досвідченим — свобода й детальніша аналітика. Також різним гравцям потрібні різні способи комунікації.

— Як ти відстежуєш прогрес?

— Комбінуємо статистику, командні показники й регулярні розмови про самопочуття та впевненість. Важливо бачити не лише цифри, а й якість рішень у грі.

— Як ти підтримуєш концентрацію та мотивацію гравців під час довгих тренувань?

— Розбиваємо тренування на короткі блоки й даємо чіткі цілі на кожен. Також контролюємо рівень стресу — без цього фокус швидко падає.

— Яка частина твоєї роботи пов’язана з управлінням емоціями перед великими турнірами?

— Досить велика — від 30 до 50%. Ми стабілізуємо команду, знімаємо зайве напруження та допомагаємо гравцям залишатися впевненими у собі.

VALORANT — один із найвідоміших competitive-шутерів у світі

— Як підтримати єдність команди, коли результати не відповідають очікуванням?

— Чесно обговорюємо проблеми та зосереджуємося на дії, а не на звинуваченнях. Команду об’єднує спільний план, а не емоції після поразки.

— Чи є у NAVI ритуали перед важливими матчами?

— Так, короткий командний бриф, кілька глибоких вдихів і одна фраза, що обʼєднує. Це допомагає вирівняти атмосферу та налаштуватися на гру як єдине ціле.

— Що ти рекомендуєш гравцям в першу чергу, щоб відновити сили після виснажливого матчу або тренування?

— Найкраще — зробити повний «дисконект» від комп’ютера: коротка прогулянка, душ або легке фізичне розвантаження. Це допомагає тілу й мозку переключитись і повернути енергію.

Ruxic та ANGE1

До речі, призначення Карасьова — не єдина кадрова перестановка команди NAVI VALORANT на 2026 рік. Так на роль аналітика клуб підписав Алаа «Flyn» Несралла. Раніше він працював з Twisted Minds, які під його керівництвом виграли Saudi eLeague 2025: Major 2, посіли третє місце на Saudi eLeague 2025: Major 3 та увійшли до топ-6 VCT Ascension EMEA 2025.
Нові прізвища додалися і до списку гравців: Волкан «sociablEE» Йонал (бронзовий призер VCT 2025: EMEA Stage 2 у складі BBL Esports) та Давид «Filu» Чарнецкі (KOI). Свої місця зберегли Андрій «Shao» Кіпрський, Ємірхан «hiro» Кат та Угур «Ruxic» Гюч.
Тож новий сезон для NAVI почнеться вже з оновленою структурою, а у нас буде можливість побачити, як оновлені процеси проявляться у реальних матчах.
