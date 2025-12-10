Що робить кіберспортивний тренер: відповідає Кирило «ANGE1» Карасьов
Я робитиму все, щоб вивести команду на гідний рівень гри
— Простими словами: чим насправді займається тренер кіберспортивної команди?
— Тренер аналізує гру, готує стратегії, проводить тренування та допомагає гравцям розвиватися індивідуально й ментально. Це поєднання ролей аналітика, наставника та менеджера процесів.
— Яка частина роботи є технічною, а яка — ментальною? Як ти розподіляєш енергію?
— Приблизно половина — технічна: розбір демо, тактика, підготовка під суперників. Інша половина — робота з психологією, спілкуванням і командною динамікою, бо без цього тактика не працює.
— Ти скоріше стратег, наставник, мотиватор, чи все одночасно?
— У сучасному кіберспорті тренер мусить бути всім одночасно. Команда потребує як чітких систем, так і емоційної підтримки.
— Яка частина твоєї роботи найменш помітна фанатам?
— Найбільш непомітна — щоденна рутина: аналіз сотень раундів, індивідуальні розмови з гравцями та робота над командними конфліктами. Саме це становить 80% успіху, але не потрапляє в ефіри.
— Чи можна досягти високих результатів без тренера? Чому ця фігура важлива?
— Можна, але надзвичайно складно — команда швидше стикається зі «стелею» прогресу. Тренер дає структуру, об’єктивний погляд і стабільність, які важко забезпечити самим гравцям.
— Як ти визначаєш слабкі сторони гравця і над чим варто працювати у першу чергу?
— Ми аналізуємо статистику, переглядаємо ключові епізоди й спілкуємося з гравцем про його відчуття. У першу чергу беремо те, що дасть команді найбільший приріст.
— Як ти допомагаєш гравцям позбутися поганих звичок, не підриваючи впевненість?
— Ми замінюємо погану звичку конкретною корисною дією, а не просто забороняємо щось. Підкреслюємо успіхи й коригуємо поведінку через діалог, а не критику.
— Чи відрізняється підхід до новачків і досвідчених гравців?
— Так, новачкам потрібніше більше базової структури та підтримки, а досвідченим — свобода й детальніша аналітика. Також різним гравцям потрібні різні способи комунікації.
— Як ти відстежуєш прогрес?
— Комбінуємо статистику, командні показники й регулярні розмови про самопочуття та впевненість. Важливо бачити не лише цифри, а й якість рішень у грі.
— Як ти підтримуєш концентрацію та мотивацію гравців під час довгих тренувань?
— Розбиваємо тренування на короткі блоки й даємо чіткі цілі на кожен. Також контролюємо рівень стресу — без цього фокус швидко падає.
— Яка частина твоєї роботи пов’язана з управлінням емоціями перед великими турнірами?
— Досить велика — від 30 до 50%. Ми стабілізуємо команду, знімаємо зайве напруження та допомагаємо гравцям залишатися впевненими у собі.
— Як підтримати єдність команди, коли результати не відповідають очікуванням?
— Чесно обговорюємо проблеми та зосереджуємося на дії, а не на звинуваченнях. Команду об’єднує спільний план, а не емоції після поразки.
— Чи є у NAVI ритуали перед важливими матчами?
— Так, короткий командний бриф, кілька глибоких вдихів і одна фраза, що обʼєднує. Це допомагає вирівняти атмосферу та налаштуватися на гру як єдине ціле.
— Що ти рекомендуєш гравцям в першу чергу, щоб відновити сили після виснажливого матчу або тренування?
— Найкраще — зробити повний «дисконект» від комп’ютера: коротка прогулянка, душ або легке фізичне розвантаження. Це допомагає тілу й мозку переключитись і повернути енергію.