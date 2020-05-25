Моя перша машина: Анна Кушнарьова
© Фото з архіву Анни Кушнарьової
«Момент, коли ти розумієш свою готовність їздити, схожий на спуск куркового механізму: після нього ти усвідомлюєш, що можеш брати відповідальність»
Історія будь-якого відомого гонщика чи автолюбителя починається з найпростішого. Хтось захоплюється машинами після отримання прав, хтось марить певною моделлю, яку побачив на екрані. У рубриці «Моя перша машина» ми розповідаємо про дебютний досвід водіння різноманітних гонщиків.
Героїнею рубрики стала засновниця автошколи EasyDrive Анна Кушнарьова. Вона пройшла шлях від людини, що боялася їздити самостійно, до людини, яка дає приватні уроки з водіння друзям.
Для чого відкрила автошколу
У мого батька була мрія — відкрити свою автошколу. Він працював у першій приватній автошколі в Україні, тоді це був монополіст. Коли він зрозумів, як усе працює, то хотів відокремитися. Однак у нього не вистачало маркетингових знань, як правильно продавати продукт.
З часом я спробувала втілити його мрію — і в мене вийшло, заснувала автошколу EasyDrive. Коли на різних тренінгах кажуть, що треба втілювати лише свої мрії, то завжди є виключення: я знайшла свою місію в мрії батька. Мені було важливо знайти діяльність, де поєднуватиметься соціальна відповідальність і користь для людей. Автошкола — бізнес-натхнення для мене, бачу в цьому велику соціальну відповідальність — навчати водіїв, які їздитимуть зі мною на одних дорогах.
Як виникла любов до автівок
Ще в дитинстві мені більше подобалося гратися машинками й конструкторами, аніж ляльками. Можливо, це пов’язано з моїм батьком, інструктором з водіння з 25-річним стажем: я любила слухати його історії про роботу, допомагала заповнювати різні документи.
Попри інтерес до автівок уперше за кермо сіла в 17 років: тоді батько запропонував повчитися, спробувати свої сили. Це було взимку, ми поїхали з ним на заміську дорогу, яка була повністю засніжена й з великою ожеледицею. Одним з перших елементів батько показав мені «поліцейський розворот» (різка зупинка й розворот авта на 180 градусів) — і я змогла повторити цей елемент з першої спроби. Це був справжній вау-ефект, відчула себе наче в якомусь голлівудському фільмі, а емоції від успішного виконання зашкалювали. Це відчуття пригадую й зараз, навіть за багато років після першого поліцейського розвороту.
Згодом я отримала права, але не почала водити: наступив момент, коли просто не захотіла це робити. Мені було абсолютно комфортно на пасажирському сидінні, так тривало п’ять-шість років. Зараз розумію, що це був страх брати відповідальність за дорогу. Тобто коли поруч їхав батько, я могла сісти за кермо та їхати, але наодинці водити було максимально дискомфортно.
Як вдалося побороти страх і почати їздити
Десь за п’ять років з моменту отримання прав я зрозуміла, що хочу побороти страх і почати їздити самотужки. До того ж це була робоча необхідність: на той момент уже відкрила автошколу, зрозуміла, що мені не вистачає мобільності, не встигала все робити. І щоб це виправити, потрібно було згадати, як водити.
Зараз розумію, що коли сідаєш за кермо, то збираєш усю концентрацію в одну точку — для мене це найважливіший елемент у водінні
Треба розуміти, що за п’ять років страх вкоренився в мені, — знадобилося близько 100 годин практики з батьком, аж допоки не відчула, що готова їздити наодинці. Цей момент, коли ти розумієш свою готовність, схожий на спуск куркового механізму: після нього ти усвідомлюєш, що можеш брати відповідальність за себе, за авто й за інших учасників дорожнього руху.
У якийсь із днів батько приїхав до мене на роботу, щоб ми кудись поїхали, але я сказала, що поїду сама. Це теж було взимку, знову багато снігу. Хоча кажуть, що взимку не найкраще починати водити, для мене цей процес схожий на плавання: тебе кидають на глибину, ти швидко вчишся. Так і з водінням: взимку швидший процес навчання, бо інші обставини, ти уважніший і розумієш, на що здатна твоя машина.
Перша самостійна поїздка була дуже бентежною: потрібно було проїхати кілометр, я повернула не туди — і поїздка стала довшою в п’ять разів. Тоді ж зрозуміла, що навіть коли ти щось робиш не так, це не страшно, ти завжди можеш виправити свою власну дію.
Інший важливий елемент — вміння справлятися з хвилюванням. Коли починаєш панікувати, нічого не виходить, тому треба заспокоїтись
Крім неготовності брати відповідальність, інша причина, чому я боялася сідати за кермо, — неуважність. Я інколи називала себе Містер Бін у спідниці: швидка, емоційна, часто траплялися якісь курйозні моменти. І мені здавалося, що ця риса несумісна з дорогою. Але зараз розумію, що коли сідаєш за кермо, то збираєш усю концентрацію в одну точку — для мене це найважливіший елемент у водінні.
Інший важливий елемент — вміння справлятися з хвилюванням. В один з перших днів за кермом я підіймалася на вулицю Костьольну в Києві, машина заглохла, а мені назустріч їхала інша автівка. Тоді я глибоко вдихнула, сказала собі заспокоїтися і, зрештою, виїхала із ситуації. Коли починаєш панікувати, нічого не виходить, тому треба заспокоїтись і впоратись із хвилюванням.
Після того, як страх подоланий, ти впадаєш в іншу стадію — відчуваєш себе королем дороги: зникає напруження за кермом, трохи розслабляєшся. З цим етапом пов’язане моє перше ДТП: стояла в заторі, відволіклася на навігатор, відпустила педаль гальма і покотилася вперед. Відповідно, в’їхала в бампер іншого авто. Ця аварія зняла відчуття «королеви на дорозі», відтоді не відволікаюся та їжджу максимально уважно.
Перша машина
Моя перша машина — автомобіль батька, викупила в нього Renault Logan. За ці роки так сильно звикла до цього авто, що навіть не знаю, як розійдуся з ним. Узагалі вважаю, що машина — це спосіб пересування, а не якийсь статус.
Особливість мого Renault Logan — наявність другої пари педалей. Це ж раніше була інструкторська машина, вирішила їх не знімати. Пізніше я отримала атестат інструктора, і хоча у своїй автошколі вирішила не викладати, але інколи даю практичні уроки друзям, які хочуть пригадати, як сидіти за кермом, їжджу з ними в ролі інструктора.
Автошкола — бізнес-натхнення для мене, бачу в цьому велику соціальну відповідальність — навчати водіїв, які їздитимуть зі мною на одних дорогах
Це максимально корисна практика: розумію ту відповідальність і нелегкість у роботі інструктора. Після перших таких уроків я виходила з машини повністю мокрою, бо дуже напружуєшся, постійно сконцентрована, хоча друзі добре їздили. Для мене такі уроки — цікава штука, аби подивитися на все зі сторони, на процес управління.
Коли мінятиму авто, то хочу купити механіку: мені здається, що, коли я безпосередньо керую процесом, то є учасником руху. На автоматі простіше їздити, але я так звикла до механіки, що навіть закордоном її беру.