Моя перша машина: Анна Кушнарьова

Історія будь-якого відомого гонщика чи автолюбителя починається з найпростішого. Хтось захоплюється машинами після отримання прав, хтось марить певною моделлю, яку побачив на екрані. У рубриці «Моя перша машина» ми розповідаємо про дебютний досвід водіння різноманітних гонщиків.

Героїнею рубрики стала засновниця автошколи EasyDrive Анна Кушнарьова . Вона пройшла шлях від людини, що боялася їздити самостійно, до людини, яка дає приватні уроки з водіння друзям.

Анна Кушнарьова © Анна Кушнарьова

Для чого відкрила автошколу

У мого батька була мрія — відкрити свою автошколу. Він працював у першій приватній автошколі в Україні, тоді це був монополіст. Коли він зрозумів, як усе працює, то хотів відокремитися. Однак у нього не вистачало маркетингових знань, як правильно продавати продукт.

З часом я спробувала втілити його мрію — і в мене вийшло, заснувала автошколу EasyDrive. Коли на різних тренінгах кажуть, що треба втілювати лише свої мрії, то завжди є виключення: я знайшла свою місію в мрії батька. Мені було важливо знайти діяльність, де поєднуватиметься соціальна відповідальність і користь для людей. Автошкола — бізнес-натхнення для мене, бачу в цьому велику соціальну відповідальність — навчати водіїв, які їздитимуть зі мною на одних дорогах.

Як виникла любов до автівок

Ще в дитинстві мені більше подобалося гратися машинками й конструкторами, аніж ляльками. Можливо, це пов’язано з моїм батьком, інструктором з водіння з 25-річним стажем: я любила слухати його історії про роботу, допомагала заповнювати різні документи.

Попри інтерес до автівок уперше за кермо сіла в 17 років: тоді батько запропонував повчитися, спробувати свої сили. Це було взимку, ми поїхали з ним на заміську дорогу, яка була повністю засніжена й з великою ожеледицею. Одним з перших елементів батько показав мені «поліцейський розворот» (різка зупинка й розворот авта на 180 градусів) — і я змогла повторити цей елемент з першої спроби. Це був справжній вау-ефект, відчула себе наче в якомусь голлівудському фільмі, а емоції від успішного виконання зашкалювали. Це відчуття пригадую й зараз, навіть за багато років після першого поліцейського розвороту.

Анна Кушнарьова © Фото з особистого архіву Анни Кушнарьової

Згодом я отримала права, але не почала водити: наступив момент, коли просто не захотіла це робити. Мені було абсолютно комфортно на пасажирському сидінні, так тривало п’ять-шість років. Зараз розумію, що це був страх брати відповідальність за дорогу. Тобто коли поруч їхав батько, я могла сісти за кермо та їхати, але наодинці водити було максимально дискомфортно.

Як вдалося побороти страх і почати їздити

Десь за п’ять років з моменту отримання прав я зрозуміла, що хочу побороти страх і почати їздити самотужки. До того ж це була робоча необхідність: на той момент уже відкрила автошколу, зрозуміла, що мені не вистачає мобільності, не встигала все робити. І щоб це виправити, потрібно було згадати, як водити.

Зараз розумію, що коли сідаєш за кермо, то збираєш усю концентрацію в одну точку — для мене це найважливіший елемент у водінні Анна Кушнарьова

Треба розуміти, що за п’ять років страх вкоренився в мені, — знадобилося близько 100 годин практики з батьком, аж допоки не відчула, що готова їздити наодинці. Цей момент, коли ти розумієш свою готовність, схожий на спуск куркового механізму: після нього ти усвідомлюєш, що можеш брати відповідальність за себе, за авто й за інших учасників дорожнього руху.

Анна Кушнарьова та Renault Logan © Фото з особистого архіву Анни Кушнарьової

У якийсь із днів батько приїхав до мене на роботу, щоб ми кудись поїхали, але я сказала, що поїду сама. Це теж було взимку, знову багато снігу. Хоча кажуть, що взимку не найкраще починати водити, для мене цей процес схожий на плавання: тебе кидають на глибину, ти швидко вчишся. Так і з водінням: взимку швидший процес навчання, бо інші обставини, ти уважніший і розумієш, на що здатна твоя машина.

Перша самостійна поїздка була дуже бентежною: потрібно було проїхати кілометр, я повернула не туди — і поїздка стала довшою в п’ять разів. Тоді ж зрозуміла, що навіть коли ти щось робиш не так, це не страшно, ти завжди можеш виправити свою власну дію.

Інший важливий елемент — вміння справлятися з хвилюванням. Коли починаєш панікувати, нічого не виходить, тому треба заспокоїтись Анна Кушнарьова

Крім неготовності брати відповідальність, інша причина, чому я боялася сідати за кермо, — неуважність. Я інколи називала себе Містер Бін у спідниці: швидка, емоційна, часто траплялися якісь курйозні моменти. І мені здавалося, що ця риса несумісна з дорогою. Але зараз розумію, що коли сідаєш за кермо, то збираєш усю концентрацію в одну точку — для мене це найважливіший елемент у водінні.

Інший важливий елемент — вміння справлятися з хвилюванням. В один з перших днів за кермом я підіймалася на вулицю Костьольну в Києві, машина заглохла, а мені назустріч їхала інша автівка. Тоді я глибоко вдихнула, сказала собі заспокоїтися і, зрештою, виїхала із ситуації. Коли починаєш панікувати, нічого не виходить, тому треба заспокоїтись і впоратись із хвилюванням.

Анна Кушнарьова © Фото з особистого архіву Анни Кушнарьової

Після того, як страх подоланий, ти впадаєш в іншу стадію — відчуваєш себе королем дороги: зникає напруження за кермом, трохи розслабляєшся. З цим етапом пов’язане моє перше ДТП: стояла в заторі, відволіклася на навігатор, відпустила педаль гальма і покотилася вперед. Відповідно, в’їхала в бампер іншого авто. Ця аварія зняла відчуття «королеви на дорозі», відтоді не відволікаюся та їжджу максимально уважно.

Перша машина

Моя перша машина — автомобіль батька, викупила в нього Renault Logan . За ці роки так сильно звикла до цього авто, що навіть не знаю, як розійдуся з ним. Узагалі вважаю, що машина — це спосіб пересування, а не якийсь статус.

Анна Кушнарьова та Renault Logan © Фото з особистого архіву Анни Кушнарьової

Особливість мого Renault Logan — наявність другої пари педалей. Це ж раніше була інструкторська машина, вирішила їх не знімати. Пізніше я отримала атестат інструктора, і хоча у своїй автошколі вирішила не викладати, але інколи даю практичні уроки друзям, які хочуть пригадати, як сидіти за кермом, їжджу з ними в ролі інструктора.

Автошкола — бізнес-натхнення для мене, бачу в цьому велику соціальну відповідальність — навчати водіїв, які їздитимуть зі мною на одних дорогах Анна Кушнарьова

Це максимально корисна практика: розумію ту відповідальність і нелегкість у роботі інструктора. Після перших таких уроків я виходила з машини повністю мокрою, бо дуже напружуєшся, постійно сконцентрована, хоча друзі добре їздили. Для мене такі уроки — цікава штука, аби подивитися на все зі сторони, на процес управління.

Анна Кушнарьова за кермом Renault Logan © Фото з особистого архіву Анни Кушнарьової