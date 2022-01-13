10 порад для тих, хто хоче перемагати в Apex Legends

Протягом тривалого часу після свого релізу Apex Legends тримала провідні позиції у списку найкращих батл-роялів, а період спаду тривав недовго, і проєкт швидко знайшов своїх фанатів. Однак це не та гра, яка водитиме тебе за ручку і пояснюватиме, що треба робити. Тут немає механік з білдами чи особистим спорядженням, є тільки ти й спорядження, за яке доведеться боротися. І відмінною рисою Apex Legends є швидкість того, що відбувається на карті.

Гравці постійно пересуваються у пошуках бійки, яка може закінчитись за лічені секунди. І хоча ми не можемо поділитися з тобою абсолютно всіма секретами гри, ці десять порад точно допоможуть тобі навчитися перемагати в Apex Legends.

Лутайся швидко

Лутатися швидко — запорука успіху © Electronic Arts

У Apex Legends немає стратегій з білдами і спорядженням. Лише ти, твій персонаж і все, що ти знайдеш. Іноді, на ранньому етапі гри ти дуже незадоволений своєю здобиччю, через що доведеться приймати нелегкі рішення. Я гратиму зі снайперкою, тому що знайшов більше обважень на неї, або залишу улюблену R-301, хоча на неї немає модифікацій і всього 40 набоїв? Скільки місця в сірому рюкзаку виділити на хілки й чи варто залишати цей фіолетовий магазин для Prowler Burst, якого ти навіть не знайшов?

Залежно від того, наскільки тобі пощастило, керування спорядженням може стати причиною вильоту з першої п'ятірки, або допоможе зайняти топ-1. Ефективний лутинг мінімізує ризики на ранній стадії гри. У пріоритеті для тебе повинні бути спочатку обважування високого рангу, а потім — хілки та патрони. Намагайся правильно розставити пріоритети, а після того, як прийняв якесь рішення — дотримуйся заданого напрямку. Спроби лутатися до останнього, коли твоя команда вже біжить у наступну локацію, роблять тебе легкою мішенню для несподіваної атаки. Іноді найкраща зброя — це ган із найбільшою кількістю обважень, а не той, який тобі подобається.

Ховай зброю

Швидкість — це найважливіша річ в Apex Legends. Бігти без зброї у руці виходить значно швидше, а за умови, що у полі зору немає ворогів — практично безпечно. Чи це спроба перегнати ворогів чи втекти від зони — рушниці у твоїх руках бути не повинно! Хороші гравці прибирають зброю навіть посеред файту, щоб швидше дістатися свого опонента або змінити позицію. Перевага у швидкості дозволяє швидко втекти або запушити ворогів, бо коли ти біжиш на звуки пострілів — маєш встигнути включитися у файт до того, як вороги встигнуть відновити здоров'я та змінити броню.

Не затягуй бій

Як метелики летять на світло, так і гравці в Apex Legends завжди збігаються на постріли. Шумні бійки сигналізують про те, що десь є купа лута, який можна привласнити. І якщо гравці досить спритні, то зазвичай їм це вдається. Якщо ти розумієш, що бій обіцяє бути довгим, то пригнись і пошукай хороше укриття для захисту чи потенційної втечі. В іншому випадку до вас заявиться третій сквад, який нападе на найслабшого опонента й отримає можливість перетягнути ковдру на себе, поки обидві команди ослаблені або навіть у меншості.

Бувають ситуації, коли ти перемагаєш обидва ці сквади тільки для того, щоб виявити ще третій, четвертий і п'ятий загони, які поспішають поживитися. Тому після бійки будь максимально зібраний, швидко покинь місце злочину перш ніж тебе за це покарають. Затяжні файти — це завжди ризик, особливо з огляду на те, як швидко під час них зникають хілки та патрони.

Не забувай застосовувати вміння героїв

Коли ти пікаєш легенду, то отримуєш її пасивне вміння, тактичне вміння та ульту. Всі вони досить унікальні, але, як правило, корисні у бою. Не варто грати за героя, в якому тобі подобається лише образ, а його навички юзати ти не можеш чи не хочеш.

Гра без використання умінь значно впливає на успішність вашої роботи у команді, тому що кожен персонаж вимагає особливого стилю гри. Який сенс грати за Ваттсон та не ставити ворота? Заради чого ти обираєш Бладхаунда, якщо не вмієш користуватися його просвіткою? Навички легенд — це важлива частина Apex Legends і пошук свого основного персонажа має важливе значення.

Грай за різних персонажів

Тобі не завжди дають змогу обирати першим. Іноді відбуваються такі ситуації, що ти тижнями граєш на одному персонажі, а потім його популярність різко зростає і вже 10 ігор поспіль хтось інший встигає першим пікнути твою улюблену Рейф. Наявність великого пулу героїв допоможе уникнути ситуації, коли під час бійки ти намагаєшся розібратися в специфіці умінь легенди. Герої відрізняються один від одного достатньо, щоб відсутність досвіду стала проблемою.

Легенди Apex дають різні тактичні переваги © Electronic Arts

Стрибай стінами

Стрибки по стінах — корисний інструмент в Apex Legends, що сягає корінням ще Titanfall. Запам'ятай: ти біжиш паралельно до стіни, мишка або геймпад злегка спрямований всередину (тобто твій погляд злегка повернутий на стіну). Починаєш ковзати, щоб набрати швидкість, потім підстрибуєш при виході з ковзання, і в процесі стрибка різко розвертаєшся обличчям до стіни. Щойно ти чіпляєшся за неї, натисни на стрибок ще раз, і будь готовий здивуватися, яку відстань ти зможеш подолати. Невелике уточнення: коли ти стрибаєш із ковзання, маєш відпустити всі клавіші напряму\швидкості та сконцентруватися на натисканні пробілу, а також на тому, щоб задати напрямок стрибка.

Такі стрибки завжди будуть важливою складовою геймплея Apex Legends. На засвоєння цієї техніки йде трохи часу, але вона дозволить тобі різко змінити свою позицію в битві або подолати велику відстань до ворога (або від нього, якщо запахло смаженим).

Цей трюк можна виконувати як на контролері, так і мишці з клавіатурою. Набираєш швидкість, ковзаєш, стрибаєш на стіну під потрібним кутом, відпускаєш усі кнопки, крім стрибка . Тобі може знадобитися перепризначити деякі дії на інші клавіші, але плавне вчинення цього трюку принесе велику користь у довгостроковій перспективі.

Зграя завжди разом

Після того, як ти модифікуєш свою зброю й отримаєш чудову фіолетову броню — впевненості у своїх силах додасться, і ти будеш готовий згорнути гори. На цій стадії можуть виникнути проблеми, тому що іноді буває так, що всі отримали бажаний лут. Тож продовжувати пошуки, якщо ситуація дозволяє, таки варто. Незалежно від того, чого тобі не вистачає, завжди тримай тиммейтів у полі зору. Своєчасна реакція всієї команди на появу ворога дозволить застати опонента зненацька або допоможе виграти час на відступ та виживання. Неприємно опинитися на крок позаду і не мати змоги допомогти команді, коли вони потрапили до неприємної ситуації.

Не відставай від команди © Electronic Arts

Не будь жадібним

Добити підстреленого ворога й отримати підтвердження свого скіла — це звичайно круто. Однак якщо у його розпорядженні немає золотого щита, то шанс на швидке відродження досить малий у будь-якому разі. Зате він зі стовідсотковою ймовірністю вирушить у лобі, якщо ти здолаєш його тиммейтів. Тому, якщо в тебе немає надійного укриття та купи часу в запасі, запушити живих ворогів буде найкращим рішенням, ніж витрачати час на лежачого. Винятком є ​​ситуації, коли тобі відчайдушно потрібен його лут, або десь поблизу ошивається Лайфлайн і немає гарантій, що їй не вдасться його підняти.

Місце в рюкзаку

Кількість вільних слотів для видобутку залежить від якості рюкзака, який вдалося знайти. Кожен рівень додає по два додаткові місця у твій інвентар, а золотий рюкзак дозволяє підняти товаришів по команді та відновити їм частину здоров'я та броні у процесі. Будь-який набір спорядження потребує певних жертв від твого рюкзака. Дві скорострільні гармати, які пожирають патрони з космічною швидкістю, не дозволять витрачати місце на зайві гранати, якщо твій рюкзак надто маленький.

А от якщо ти знайшов золотий рюкзак, то тобі замість великих банок на щити варто носити маленькі, бо відновлення від них подвоюється. Завжди доведеться чимось жертвувати, але пара стаків щитів та аптечок, а також одна-дві гранати зайвими точно не будуть.

Apex Legends Backpack © Electronic Arts

Будь активним

Засідки в кімнатах не працюють за умов Apex Legends. Більшість загонів має можливість закинути гранату тобі у вікно, а через деякий час твій безпечний куточок перетвориться на тюремну камеру. Apex — гра швидка з усіх боків. Швидко лутайся, швидко бігай, швидко закінчуй бійки. У певному сенсі й атакувати ти маєш швидко.

Навіть персонажі з великими модельками можуть отримати перевагу за допомогою пересування, якщо стрілятимуть під час ковзання або використовуватимуть батути, щоб несподівано впасти на опонента і нав'язати бійку. Насправді у грі всі персонажі пересуваються з однаковою базовою швидкістю, навіть Гібралтар.

Команда має діяти, коли вороги ослаблені. Якщо в опонента зламана броня, то йому знадобиться 6 секунд, щоб відновити її великою банкою, а в цей час він уповільнений та ослаблений. Запушити такого опонента означає отримати перевагу. Ти можеш нарватися на несподівану засідку, якщо активно побіжиш до нього, але коли твоя команда не відстає (і може потрапляти у ворогів), то варто використати цю можливість. Не завжди все складається вдало, але ти маєш завжди діяти й шукати лазівки для несподіваного удару.