Найкращі персонажі Apex Legends для новачків

Apex Legends змінила ігрову індустрію у 2019 році — хоча вона й подібна до інших королівських битв, як-от Fortnite чи PUBG: Battlegrounds, де ти спаунишся, шукаєш лут і борешся за виживання, — цей командний шутер від першої особи запропонував нову ідею: вибір героя з унікальними здібностями.

Кожен герой має власний набір умінь — від пасивних до тактичних, а також особливий ульт. Згадай Valorant чи Overwatch з їхніми унікальними персонажами — і ти легко уявиш систему Apex. Вдалий вибір бійця, з яким тобі буде зручно грати, може вирішити: станеш ти останньою легендою, що вижила, чи загинеш одразу після приземлення.

Коли Apex Legends тільки вийшла, у грі було всього 8 героїв. Тепер їх уже 25 — і при такому виборі легко розгубитися, з кого почати, особливо якщо ти тільки занурюєшся в королівську битву. Але не хвилюйся: ми вже зробили складну роботу за тебе й підготували добірку кількох найкращих легенд, з яких тобі буде найзручніше почати.

01 Бангалор

Клас : Штурм

Пасивна здатність : Подвійний час

Тактична здатність : Димова завіса

Спеціальна здатність : Громобій

Бангалор — ідеальна легенда для новачків. Її спорядження дає змогу ефективно орієнтуватися на полі бою, що робить її одним із найкращих стартових персонажів у Apex Legends. Пасивна здатність «Подвійний час» дає їй тимчасовий приріст швидкості після поранення, що допомагає виходити зі скрутних ситуацій.

Якщо хочеш змінити хід бою, тактична навичка Бангалор — «Димова завіса» — стане відмінним способом закрити ворога димовою хмарою, підлікуватися чи відступити. А її спеціальна здатність — «Громобій» — викликає авіаудар у вибрану точку, що ідеально підходить для вибивання ворогів з укриття. Завдяки такому універсальному набору героїня чудово підійде і новачкам, і досвідченим гравцям.

Поглянь, як iiTzTimmy грає за Бангалор:

02 Патфайндер

Клас : Зіткнення

Пасивна здатність : Інсайдерські знання

Тактична здатність : Гак-кішка

Спеціальна здатність : Трос

Патфайндер може виглядати як незграбний робот, але насправді він — чудова легенда. Його унікальна мобільність і розвідницькі здібності допоможуть довше триматися в бою. Пасивна здатність «Інсайдерські знання» відкриває місце наступного кільця, тож твоя команда завжди знатиме, куди рухатися.

Якщо ти хочеш легко пересуватися картою, його тактична навичка «Гак-кішка» забезпечує неймовірні можливості для маневрів. Вона дає тобі змогу швидко змінювати позицію, миттєво уникати небезпеки або знаходити нові точки для нападу на ворогів. Ульт робота створює трос, яким може скористатися вся команда, що робить його надзвичайно зручним для пересування у разі екстрених ситуацій. Хоча Патфайндер не має здібностей, що забезпечують величезну вогневу потужність чи абсолютний захист, мобільність і здатність миттєво змінювати позицію роблять його надійним вибором для будь-якого гравця — і допоможуть тобі краще вивчити карту.

Phony готується до змагань Red Bull Legends Inn © Kena Krutsinger/Red Bull Content Pool

03 Октейн

Клас : Зіткнення

Пасивна здатність : Швидке одужання

Тактична здатність : Стимул

Спеціальна здатність : Батут

Енергійний та несамовитий, Октейн — відмінний вибір завдяки швидкісному геймплею та здатності залишатися значною мірою самодостатнім. Усе завдяки його пасивній здатності «Швидке одужання», з якою він поступово відновлює здоров’я, що дозволяє довше триматися в бою без предметів і допомоги тіммейтів.

Як одна з найшвидших легенд у грі, Октейн отримує перевагу завдяки своїм здібностям. Його тактична навичка «Стимул» миттєво прискорює рух, даючи нагоду швидко втекти чи змінити позицію, хоча й коштує частини здоров’я. Спеціальна здатність «Батут» створює велику платформу, що підкидає будь-кого вгору, відкриваючи можливості для стрімкої зміни позиції всієї команди, агресивних маневрів або відступання.

04 Лайфлайн

Клас : Підтримка

Пасивна здатність : Воєнна лікарка

Тактична здатність : Медичний дрон

Спеціальна здатність : Захисний вантаж

Збереження життя команди — чудовий спосіб почати гру, і Лайфлайн є однією з найкращих героїнь для цього. Її пасивна навичка «Воєнна лікарка» дає змогу викликати дрона, який автоматично оживляє поранених союзників, поки ти сам перебуваєш в бою. Це ідеальне рішення, особливо коли опиняєшся в епіцентрі сутички.

Та це ще не все: її тактична здатність продовжує тему дронів, забезпечуючи лікування для всіх твоїх партнерів по команді, які знаходяться поруч. Це миттєво відновлює здоров'я всього загону. А її ульт «Захисний вантаж» може справді змінити хід гри. Він викликає капсулу, повну захисного спорядження, яке гарантовано поліпшить твоє поточне екіпірування — від лікувальних предметів до покращень щитів. Це значно підвищує шанси твоєї команди на виживання.

05 Рейф

Клас : Зіткнення

Пасивна здатність : У безодню

Тактична здатність : Голоси з безодні

Спеціальна здатність : Вимірний розлом

Рейф — одна з найуніверсальніших легенд гри. Її набір наповнений корисними здібностями, які дають тобі невелику перевагу над ворогами. Наприклад, її пасивна здатність «Голоси з безодні» попереджає, коли вороги націлилися на неї, даючи тобі відступити, якщо ти потрапиш у скрутне становище. Тактичне вміння «У безодню» дає змогу їй уникати небезпеки, переходячи у фазу, де вона стає невразливою і її швидкість зростає на 30 %. Це ідеально підходить, щоб вийти з перестрілки.

Особливо корисною є її здатність «Вимірний розлом»: ти можеш створити двосторонній портал, який допоможе команді стрімко пересуватися картою — щоб вирватися з важкої сутички або наблизитися до стратегічної точки. Він корисний у багатьох ситуаціях і особливо зручний для початківців. Рейф також є однією з найкомпактніших легенд у грі, що дає їй дещо менший хітбокс, у який важче влучити, роблячи її складнішою ціллю для суперників.

