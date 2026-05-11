29-й сезон Apex Legends: усе про Аксель і не тільки

Новий сезон Apex Legends, що отримав назву «Перевантаження» , підвищує темп гри та робить акцент на динамічному екшені. На гравців чекають нова легенда, перероблена мета зброї та механіка відродження, яка кардинально змінює перебіг матчів.

01 Коли стартує «Перевантаження»?

«Перевантаження» стартує 5 травня на всіх платформах: ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch 2. Разом із новим сезоном у грі з'явиться багато свіжого контенту. Серед головних нововведень — одна з наймобільніших легенд в історії Apex Legends, повністю оновлена рейтингова система та зміни в геймплеї, які впливатимуть на матчі від самого приземлення до фінального кільця.

У 29-му сезоні Apex Legends з'явилася нова легенда! © Respawn Entertainment

Quotation Ми вступаємо у наш найамбітніший рік в історії Apex Legends Еван Ніколіч, старший директор із дизайну, Respawn Entertainment

«У 2026 році наша команда повністю зосереджена на тому, щоб забезпечити гравцям найкращий змагальний досвід в Apex Legends. Основою чесної конкуренції залишаються античіт, якісний підбір матчів, стабільність серверів і звуку — саме ці елементи допомагають зробити так, щоб результат матчу залежав насамперед від майстерності, а не від удачі. Прозорість перед спільнотою для нас має вирішальне значення», — зазначив Еван Ніколіч, старший директор із дизайну в Respawn Entertainment.

02 Нова легенда Аксель: ковзай, прискорюйся, домінуй

У тайтлі нарешті з'явиться нова легенда — Аксель . Після появи Спарроу у 25-му сезоні розробники знову поповнюють ростер персонажів, і цього разу ставка зроблена на максимальну швидкість та мобільність.

Аксель підійде всім, хто цінує рух © Respawn Entertainment

У Respawn Entertainment Аксель описують як мотогонщицю із Сальво, яка виросла на нещадній трасі Redline. Вона має модифіковане тіло, надзвичайно конкурентний характер і живе лише однією метою — перемогою. Героїня походить із того самого світу, що й Ф'юз та Меггі, однак є абсолютно новим персонажем в Apex Legends.

Quotation Наша нова легенда Аксель буквально змусить гравців літати ареною завдяки шаленим ковзанням Джон Ларсон, дизайнер легенд, Respawn Entertainment

З погляду геймплею Аксель називають своєрідною протилежністю Хорайзон . Якщо доктор Сомерс спеціалізується на контролі простору та мобільності в повітрі, то Аксель повністю зосереджена на швидкому пересуванні землею. Як і кожна легенда, вона має унікальний набір із трьох здібностей:

Пасивна здібність — Drift: під час ковзання Аксель отримує підвищену швидкість і кращий контроль руху. Досвідчені гравці зможуть долати значно більші дистанції, ніж під час звичайного спринту.

Тактична здібність — Nitro Gate: Аксель створює спеціальне «вікно», яке запускає всіх, хто проходить крізь нього, у потужний прискорений підкат. Водночас скористатися Nitro Gate можуть і вороги, тому застосовувати здібність доведеться обережно.

Ультимативна здібність — Kickstart: легенда запускає автономний наземний дрон, який знаходить найближчого видимого ворога, завдає йому 25 одиниць шкоди та підкидає в повітря. Дрон має 200 одиниць здоров'я й може бути знищений звичайною стріляниною або Crypto-EMP.

Швидке пересування та потужні дрони характеризують Аксель © Respawn Entertainment

Тож у цій новій легенді є щось від Божевільної Меггі та Октейна, однак розробники наголошують: персонажка має високий поріг входження й найбільше винагороджує тих, хто добре володіє механікою руху.

03 Відродження з контейнера смерті: одна з головних змін сезону

29-й сезон Apex Legends також кардинально змінює систему відродження. Тепер команди зможуть повертати тіммейтів у матч прямо біля їхніх контейнерів смерті — без необхідності шукати маяк відродження.

Респаун біля контейнерів смерті пришвидшує темп гри © Respawn Entertainment

Втім, механіка має свої обмеження. Відродження супроводжується тривалою анімацією та помітними візуальними ефектами, щоб суперники могли вчасно зреагувати. Крім того, кожне наступне відродження одного й того самого гравця потребуватиме більше часу.

Quotation Система відродження через контейнери смерті дає змогу якомога швидше повернути весь загін у бій Ерік Канавезе, провідний дизайнер режиму Battle Royale, Respawn Entertainment

Головна ідея змін — підтримувати високий темп матчів. Команди, які перемагають у перестрілках і виживають, отримуватимуть змогу швидко відновитися та продовжувати бій без затяжних пауз.

04 Баффи для Кондуіт і Вентедж

У 29-му сезоні Respawn Entertainment не лише додає нову легенду, а й перебудовує баланс персонажів під швидший та агресивніший стиль гри Аксель. Розробники прагнуть створити нові комбінації між легендами, а також дати гравцям більше інструментів для протидії надмобільним суперникам. Саме тому баффи отримують Кондуіт і Вентедж.

Кондуіт отримала покращення пасивної здібності. Тепер її швидкість спринту збільшується на 5%, коли вона рухається у напрямку союзника класу «Зіткнення». Завдяки цьому героїня зможе ефективніше підтримувати швидкі атаки.

Вентедж розвивають як противагу гіпермобільним легендам. Її ультимативна снайперська гвинтівка Sniper's Mark тепер отримує перемикання на 2-кратне наближення. Echo Relocation має швидший час польоту та зменшене оглушення при приземленні. Крім того, влучання з її пасивної здібності заряджають ультимейт.

05 Мета-зброя у 29-му сезоні

В оновленні зміниться зброя — і цього разу апгрейди справді масштабні. L-Star переходить до Care Package на весь сезон. Вона отримає новий модуль Redline, який підвищує шкоду та збільшує розмір снарядів у міру наближення зброї до перегріву. У Respawn зазначають, що той, хто знайде цю гармату, матиме в руках одну з найнебезпечніших одиниць зброї сезону.

Зустрічай Twin Razors © Respawn Entertainment

Серед новинок також Twin Razors — універсальна міфічна зброя ближнього бою. Крім того, зміни торкнуться й Hemlok. Розробники прагнуть зберегти в грі потужну зброю, здатну тимчасово змінювати темп і дистанцію боїв, але без надмірного домінування. Саме тому популярну штурмову гвинтівку збалансують.

06 Оновлення карт

Оновлення торкнуться і карт. У ротації 29-го сезону будуть Broken Moon, Olympus та Storm Point, але не у звичному вигляді. Наприклад, на Broken Moon приберуть далекі Zip-Rails між ключовими локаціями. Це має зменшити кількість атак третіх сторін і зробити ротації більш продуманими. Втім, наскільки ефективним виявиться це рішення, покаже час.

Broken Moon повернеться в оновленому вигляді © Respawn Entertainment

07 Рейтингова гра, боти та інше

Сезон 29 нарешті береться за одну з найболючіших проблем спільноти — досвід гри в соло-черзі. Нова система підбору матчів обиратиме соло-гравцям суперників трохи нижчого рангу, щоб компенсувати перевагу командної гри та зробити матчі більш стабільними. У лобі високого рівня час очікування може дещо зрости, зате самі матчі мають стати значно чеснішими й комфортнішими порівняно з 28-м сезоном.

Ще одне нововведення, яке вже викликало суперечки серед гравців, — поява ботів у звичайних матчах (Unranked). У години низької активності до трьох загонів ботів зможуть заповнювати лобі. Водночас вони ніколи не потраплятимуть у команду до реальних гравців і не з'являтимуться в рейтингових режимах. Боти не впливатимуть на статистику чи таблиці лідерів. Головна мета цього рішення — скоротити час очікування та підтримувати якість матчів навіть у непікові години.

У наступних сезонах ми побачимо ще більше захопливого контенту © Respawn Entertainment

Загалом «Перевантаження» робить ставку на швидкість і динаміку. Нова легенда Аксель додає грі новий рівень наземної мобільності, система відродження через контейнери смерті суттєво змінює темп матчів, а оновлення карт і рейтингового режиму мають зробити кожен раунд більш напруженим і змагальним. Старт сезону запланований на 5 травня 2026 року.