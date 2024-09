У першому сезоні Аркейн була феноменальна музика. Imagine Dragons, яких спільнота LoL полюбила за тематичну пісню Warriors, що звучала на чемпіонаті світу 2014 року, створили для серіалу ще один хіт — Everybody Wants To Be My Enemy, а ще в сезоні з'явилася пісня Стінга What Could Have Been.