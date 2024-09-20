Серіал Аркейн: Ліга Легенд на Netflix отримав новий масштабний трейлер з понад двома хвилинами карколомної анімації, яка дає нам лише невелике уявлення про те, що нас чекає попереду.

У другому сезоні Аркейн ще більше уваги буде приділено стосункам Джинкс (Павдер) і Вай, оскільки остання намагається перешкодити сестрі очолити революцію на тлі зростання напруженості між Пілтовером і його сусідами в Зауні.

За 120 секунд трейлера відбувається настільки багато подій, що дуже легко пропустити потенційно ключові деталі. Ось що ти міг не помітити.

01 Джинкс стала символом для Зауна

Синє волосся Джинкс стало символом революції © Riot Games

Подобається їй це чи ні, але Джинкс стає обличчям майбутньої громадянської війни. Після запуску гігантської ракети в зал ради Пілтовера наприкінці першого сезону вона, мабуть, мала б це передбачити.

«У тебе є шанс згуртувати нетрища. Ти — символ». Це слова, які Севіка каже Джинкс, коли вони, здається, знову об'єднуються, попри те, що Джинкс вбила свого наставника, Сілко.

Трейлер показує, що Севіка має рацію. В одному з кадрів ми бачимо, як багато жителів Зауна вітають Джинкс, пофарбувавши волосся в синій колір, як у неї. Потім ми бачимо, як Вай дивиться на стінопис із зображенням Джинкс. Але цікаво, що на малюнку її супроводжує Вандер, а не Сілко. Вандер, нині покійний прийомний батько Джинкс, був відомим у Зауні, тож цілком логічно, що його репутація допоможе згуртувати людей навколо дій Джинкс.

02 Жодних ознак появи Джейса чи Віктора... Чи є?

Цей кадр є знаком того, що Віктор все ще з нами? © Riot Games

У трейлері основна увага приділяється динаміці стосунків Джинкс, Вай та Кейтлін, а про Джейса та Віктора, схоже, не згадується. Очевидно, Riot Games не хочуть спойлерити, чи пережили вони фінал минулого сезону.

Але є невеликий натяк на те, що з ними все гаразд. Дуже швидкий кадр на 1:53 показує чоловіка із вживленим у руку хекстеком. Це саме та річ, до якої веде сюжетна лінія Віктора. А Джейс раніше носив хекс-кристал в нарукавній пов'язці на зап'ясті, як на зображенні вище. Там видно, як таємнича фігура підіймає зброю, яка може бути молотом Джейса.

03 У другому сезоні з'являться нові чемпіони

Поява Варвіка © Riot Games

Будь-який гострозорий фанат LoL вже помітив у першому сезоні натяки на те, що до бою приєднаються інші чемпіони, а новий трейлер лише підтвердив це. Усім, хто хоче уникнути потенційних спойлерів, варто перейти до наступного заголовка.

Лікар, який допоміг Віктору, нагадав багатьом ветеранам LoL Сінджеда. Це підтверджували субтитри Netflix, але серіал тримав це в таємниці, ніколи не називаючи його імені. На 1:13 ми бачимо лікаря зі шрамами та пов'язкою на роті, що нагадує образ персонажа.

Але ще більш цікавим є те, що ми нарешті зустрінемося з Варвіком — перевертнем, який був одним із 17 оригінальних чемпіонів LoL. На 1:15 ми бачимо тіньову фігуру з червоними очима, яка дуже нагадує Варвіка, а на 1:53 з'являється чіткіший силует, без сумніву, його, коли він дивиться на Вай.

Лише за кадр до цього — імовірний натяк на іншого чемпіона, що може дебютувати у серіалі: Ле Блан.

Ле Блан з'явиться у серіалі? © Riot Games

Силует трохи нагадує Сілко, але символи навколо очей дуже схожі на макіяж Ле Блан, а жовте сяйво цілком може вказувати на її магію. Оскільки регіон Ноксус матиме більший вплив у другому сезоні, є велика ймовірність, що хитра вбивця та її таємна організація посіють хаос у Пілтовері та Зауні.

04 Ми все ще чекаємо на офіційну дату виходу другого сезону Аркейн

Ми вже дізналися, що другий сезон вийде десь у листопаді 2024 року, але, на жаль, цей трейлер не давав жодної конкретики щодо того, коли саме ми зможемо його подивитися.

З огляду на те, що фінал чемпіонату світу з LoL відбудеться 2 листопада, не буде дивно, якщо саме цього дня ми отримаємо анонс або навіть перший реліз епізодів.

Перший сезон виходив трьома окремими частинами по три епізоди в кожній, і поки не буде повідомлено про інше, можна вважати, що так само буде і з другим.

05 Вай робить важкий вибір

Дилема Вай © Riot Games

Повертаючись до основної сюжетної лінії, ми бачимо, що Вай зіткнеться з кількома важкими рішеннями. Вона приєднається до своєї подруги Кейтлін у складі озброєної поліції Пілтовера, але в трейлері також показано, як ця ж поліція запроваджує воєнний стан у Зауні — рідному місті Вай.

Вай також з'являється в Зауні без уніформи: не лише коли вона дивиться на фреску з Джинкс, але й у бойовій ямі, одягнена в готичне вбрання, яке майже стовідсотково стане новим ігровим скіном.

Ми побачимо різні сторони Вай, коли вона намагатиметься вгамувати свої емоції. Боротьба з тим, що сталося з її сестрою, і з тим, на що перетворилася Джинкс, буде болісною для Вай, але для нас це буде видовищною розвагою.

06 У нас є перша пісня нового саундтреку

У першому сезоні Аркейн була феноменальна музика. Imagine Dragons, яких спільнота LoL полюбила за тематичну пісню Warriors, що звучала на чемпіонаті світу 2014 року, створили для серіалу ще один хіт — Everybody Wants To Be My Enemy, а ще в сезоні з'явилася пісня Стінга What Could Have Been.

Перша пісня нового сезону, яка звучить у трейлері, називається Paint The Town Blue і була записана американською співачкою і реперкою Ashnikko спеціально для серіалу.

Ashnikko, чия пісня Daisy набрала понад 520 мільйонів прослуховувань на Spotify, раніше створила гімн для Valorant під назвою Fire Again і має синє волосся, що дуже нагадує Джинкс. Співачка є великою шанувальницею героїні та каже, що написання музичної теми для неї — це пік її кар'єри.

І попереду ще багато великих музичних анонсів, оскільки креативний директор Аркейн Крістіан Лінке пожартував, що вони створили пісню для другого сезону з «дуже великим» виконавцем, але ведуть боротьбу з лейблом, щоб їм дозволили використовувати її.

07 Z-Drive Екко

Екко тепер може відмотувати час назад © Riot Games

У наступному сезоні ми нарешті побачимо справжній потенціал Екко, адже у трейлері показано, що він закінчив створення Z-Drive, який дає йому змогу відмотувати час на кілька секунд назад.

Цей пристрій можна побачити на поясі Екко, коли він допомагає Вай наприкінці трейлера, а потім ми бачимо, як він користується ним через кілька секунд.

Враховуючи його стосунки з Гаймердінгером, цілком можливо, що геніальний Йордл допоміг Екко завершити цей винахід. В одному моменті показано, як Гаймердінгер потрапляє під вибух, але, судячи зі звуків та ефектів у цей момент, подорож у часі Екко врятує його.

08 Дії наступного серіалу за LoL від Netflix можуть розгортатися в Демасії

Це точно Джарван IV © Riot Games

На тлі вибуху в Пілтовері ми бачимо прапор з обличчям, яке явно нагадує чемпіона LoL Джарвана IV, короля регіону Демасія.

Це може бути просто натяк на персонажа, який використовує прапор у грі, але також може вказувати на те, що Riot готує ще одне продовження серії LoL після завершення Аркейн.

Демасія має великий сюжетний потенціал. Вона має давнє суперництво з Ноксусом, який вже був представлений в Аркейні. Люкс є такою ж знаковою для LoL, як і Джинкс, і її історія може стати дуже цікавою, особливо її боротьба за збереження магічних здібностей у таємниці, адже в Демасії магія суворо заборонена. У цій історії може з'явитися Сайлас — маг, який може красти сили інших і використовує цю здатність, щоб втекти з демасійської в'язниці й створити революційну армію в крижаному регіоні Фрельйорд, роблячи ще один крок до об'єднання всіх регіонів Рунтерри.