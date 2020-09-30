Арман Дюплантіс — одна з найбільш яскравих зірок сучасної легкої атлетики. 17 вересня на етапі «Діамантової ліги» у Римі 20-річний спортсмен встановив новий світовий рекорд у стрибках з жердиною під відкритим небом. Шведському атлету підкорилася планка на висоті 6 метрів 15 сантиметрів, яка була закріплена на сантиметр вище ніж у попередньому рекорді.

З другої спроби Дюплантіс зумів побити рекорд 26-річної давності, встановлений Сергієм Бубкою на змаганнях у італійському Сестрієре. Важливо відзначити, що багато фахівців називали досягнення українця «вічним». Але сам Дюплантіс був іншої думки щодо цього.

«Рекорд Бубки був встановлений задовго до мого народження, — сказав Дуплантіс після успіху в Римі. — Але готуючись до цього сезону, ми навіть не знали, чи зможемо взяти участь у будь-яких змаганнях. Тому світовий рекорд став для мене повною несподіванкою. І я дуже вдячний, що це сталося».

Дивно, але всього за півроку до цього досягнення, 8 лютого Арман встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною у приміщенні. Це сталось на турнірі World Athletics Indoor Tour у польській Торуні, Арман підкорив висоту 6 метрів 17 сантиметрів. Завдяки цьому, спортсмен зі Швеції на один сантиметр перевершив досягнення Рено Лавіллені, встановлене французом у 2014 році.

Рекорд Бубки був встановлений задовго до мого народження Арман Дюплантіс

Цього Дюплантісу виявилося замало і лише за тиждень, 15 лютого, на турнірі у Глазго 20-річний Дюплантіс вдруге покращив світовий рекорд піднявши планку до 6 метрів 18 сантиметрів. «Це було грандіозне змагання. Вболівальники давали мені величезну енергію, і я дійсно отримав задоволення», — сказав Арман.

Шведський стрибун Арман Дюплантіс © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Таким чином тепер Арман Дюплантіс — чинний володар світових рекордів у стрибках з жердиною під відкритим небом та у приміщенні. Але це далеко не всі його досягнення. Спортсмен почав сходження на світовий легкоатлетичний Олімп у 2015 році, у 15 років став переможцем чемпіонату світу серед юнаків.

Два роки потому Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в приміщенні серед юніорів, піднявши планку до 5 метрів 82 сантиметрів. А вже через кілька місяців перевершив і це досягнення, підкоривши висоту 590 см на відкритому повітрі на змаганнях у американському місті Остін. Тоді ж у віці 17 років Арман переміг на чемпіонаті Європи і посів дев'яте місце на чемпіонаті світу серед дорослих у Лондоні.

Арман під час тренування © Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

У січні 2018 року на змаганнях в американському місті Ріно 18-річний швед поліпшив свій же юніорський світовий рекорд у стрибках з жердиною у приміщенні, стрибнувши на 5 метрів 83 см. А через півроку на чемпіонаті Європи в Німеччині переміг з результатом 6,05 метра, оновивши тим самим національне і юніорська досягнення.