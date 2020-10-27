Netflix та Ubisoft працюють над серіалом по Assassin's Creed
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Серіал анонсували в офіційному твіттері онлайн-кінотеатру, оголосивши, що продюсувати його будуть Джейсон Олтман і Даніель Крейнік з Ubisoft.
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Зараз компанія шукає шоураннера. Однак деталі про сюжет або хоча б сетинг серіалу на даний момент невідомі, як і приблизна дата його релізу.
Серіал за серією екшн-ігор від Ubisoft — не перший спільний проект компанії з Netflix. В онлайн-кінотеатрі збираються випустити екранізацію The Division з Джейком Джилленхолом і Джесікою Честейн в головних ролях, а також у розробці знаходиться мультсеріал за Splinter Cell, яким займається сценарист «Джона Уіка».
До того ж, Ubisoft вже співпрацювала з іншим онлайн-кінотеатром Apple TV+, допомагаючи створювати серіал Mythic Quest про внутрішню кухню індустрії відеоігор. Для цього компанія навіть розробила фейкову гру, схожу на World of Warcraft.
Новий серіал буде вже не першою адаптацією Assassin's Creed. В 2016 році за франшизою вийшов фільм з Майклом Фассбендером в головній ролі, який викликав в основному негативну реакцію критиків.