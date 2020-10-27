Netflix та Ubisoft працюють над серіалом по Assassin's Creed

Зараз компанія шукає шоураннера. Однак деталі про сюжет або хоча б сетинг серіалу на даний момент невідомі, як і приблизна дата його релізу.

Серіал за серією екшн-ігор від Ubisoft — не перший спільний проект компанії з Netflix. В онлайн-кінотеатрі збираються випустити екранізацію The Division з Джейком Джилленхолом і Джесікою Честейн в головних ролях, а також у розробці знаходиться мультсеріал за Splinter Cell, яким займається сценарист «Джона Уіка».

До того ж, Ubisoft вже співпрацювала з іншим онлайн-кінотеатром Apple TV+, допомагаючи створювати серіал Mythic Quest про внутрішню кухню індустрії відеоігор. Для цього компанія навіть розробила фейкову гру, схожу на World of Warcraft.