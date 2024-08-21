Після того, як у 2023 році студія Ubisoft випустила дещо меншу ітерацію Assassin's Creed Mirage, нова частина, Assassin's Creed Shadows, раніше відома як Project Red, стане амбітнішою за масштабом. З локацією гри, яка буде розміщена у феодальній Японії, розробники ставлять нову галочку в списку подорожей багатьох шанувальників серії.

01 Коли вийде Assassin's Creed Shadows?

Assassin's Creed Shadows вже була офіційно представлена, і той факт, що серія нарешті вирушає до феодальної Японії, став джерелом великої радості для фанатів. Але дата релізу теж, ймовірно, порадує спільноту.

Assassin's Creed Shadows вийде 15 листопада © Ubisoft

Assassin's Creed Shadows вийде 15 листопада 2024 року на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК.

02 Історія Assassin's Creed Shadows

Чутки про сюжет підтвердилися: у грі будуть представлені два персонажі, за яких можна буде грати різними стилями. У тебе буде вибір між Наое — спритною і досвідченою асасинкою-шинобі з провінції Іга, та могутнім самураєм Ясуке. Зіткнувшись спершу на полі бою, дует об'єднає зусилля з метою відкриття нової ери Японії.

Ясуке і Наое — дуже різні персонажі © Ubisoft

Обидва герої матимуть свою історію, в якій ти зустрінеш важливих історичних постатей. Дія гри розгортається в Японії 16-го століття, приблизно через 300 років після хіта PlayStation Ghost of Tsushima і за 300 років до Rise of the Ronin.

03 Геймплей Assassin's Creed Shadows

Ubisoft поки що не розкриває деталей щодо геймплею Assassin's Creed Shadows. Однак, обидва протагоністи мають викликати дуже різні відчуття.

Швидка Наое забезпечує класичний геймплей Assassin's Creed завдяки своїм навичкам стелсу. Основна увага приділяється підкраданням і звичним елементам паркуру.

Молода героїня не тільки використовує схоплення та діє з тіні, але й застосовує світло, звуки та мінливе оточення для досягнення своїх цілей.

Класичний стелс, звісно ж, передбачений © Ubisoft

З іншого боку, Ясуке, який заснований на реальній постаті, більше підходить для грубої роботи та окрім катани використовує потужну дворучну зброю, щоб блискавично розправлятися з групами ворогів.

Нова функція — механіка дослідження. Це дозволяє тобі створювати власну шпигунську мережу протягом гри, щоб досліджувати нові території або переслідувати цілі. Ти також можеш наймати союзників, які допоможуть тобі виконувати місії.

У Shadows також буде схованка, яка слугує базою і може бути адаптована до неповторного відчуття феодального стилю за допомогою меблів та декору, що розблоковуються. Ти можеш розширювати схованку і тренувати союзників у ній.

Подивися перший геймплейний трейлер, щоб переконатися в цьому:

04 Яким буде ігровий світ Assassin's Creed Shadows?

Ми вже знаємо, що Японії є що показати, а Ubisoft обіцяє «величезний відкритий світ» для Assassin's Creed Shadows.

Чи буде він ще більшим, ніж, наприклад, в Assassin's Creed Valhalla, поки що невідомо. Однак безсумнівним є те, що тут буде значно більше різномаїття:

Ubisoft обіцяє величезний, деталізований і дуже різноманітний ігровий світ © Ubisoft

Shadows була розроблена з нуля з використанням новітнього рушія Anvil і потужності сучасних консолей. Гра має використовувати цю потужність, щоб створити на екрані багатий деталізований ігровий світ, який «оживає з безпрецедентною динамікою».

Погода і пора року будуть змінюватися в міру проходження гри, що повинно мати значний вплив на ігровий процес. З величезними містами-замками, метушливими гаванями, мирними листами та мальовничими пейзажами, нестачі в різноманітності не має бути.