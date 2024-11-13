Як Assassin's Creed Shadows вдихнула нове життя в серію

Якщо ти слідкував за розробкою Assassin's Creed Shadows і тобі сподобався підхід з двома головними героями, імовірно, тобі буде цікаво дізнатися, що ця концепція була використана дев'ять років тому в Assassin's Creed Syndicate. Цю частину слід визнати інноваційною грою того часу, але Shadows тепер розумно використовують цю особливість, щоб повернути серії свіжий азарт.

Однак, якщо зіграти в Assassin's Creed Syndicate сьогодні, то, на жаль, ти можеш помітити, що, як і багато інших ігор франшизи, вона не дуже добре пройшла випробування часом. Керування здається незграбним, механіка паркуру — не зовсім плавною, а бойовий і стелс-геймплей швидко набридають. Втім, озираючись назад, не знаючи, як далі розвивалася франшиза, варто віддати належне Syndicate за її внесок і, напевно, навіть за те, що вона допомогла врятувати майбутнє Assassin's Creed.

01 Assassin's Creed Syndicate: двоє головних героїв, які випередили час

Джейкоб та Іві були першими двома головними героями © Ubisoft

Assassin's Creed Syndicate представила концепцію двох головних героїв, Джейкоба та Іві, відомих як Близнюки Фрай. Вони були сильними та харизматичними персонажами. Ця гра, попри те, що вона не є новою, все ж вплинула на наступні частини серії.

Shadows позиціюється як одна з найбільш значущих ігор серії Assassin's Creed на сьогодні

Syndicate ризикнула, відійшовши від традиційного підходу з одним головним героєм. Вона вийшла після суперечливої Unity, але отримала широку похвалу за добре опрацьованих персонажів та сюжет. Хоча Syndicate не завжди спадає на думку, коли ми згадуємо про серію, вона знову стає актуальною, адже заклала основу для успіху майбутньої Shadows.

Shadows спирається на формулу подвійного протагоніста, закладену в Syndicate, а також охоплює популярний сеттінг феодальної Японії. Ввібравши в себе особливості попередніх ігор та оновивши їх, Shadows позиціює себе як одну з найбільш значущих ігор Assassin's Creed на сьогодні. Такий сміливий підхід демонструє як прогрес, якого досягла серія, так і її перспективне майбутнє.

02 Як Assassin's Creed Shadows вчиться у найкращих

Попри кмітливість та харизму Близнюків Фрай, їм ще є куди рости © Ubisoft

Syndicate була однією з перших ігор Assassin's Creed, яка оминула повільний старт і одразу ж перейшла до місій з Джейкобом та Іві після короткої вступної катсцени. Це означало зміну напряму в порівнянні з попередніми частинами, де було більше лінійності та фокусу на «реальних» елементах сюжетної лінії. Швидше за все, ця зміна була викликана необхідністю познайомити гравців з двома головними героями замість одного, але вона була добре сприйнята і продовжує використовуватися.

Assassin's Creed Shadows, схоже, ще більше розширює можливості гравців, дозволяючи їм самим обирати, за кого і коли грати. У Syndicate, хоча можна було перемикатися між Близнюками Фрай, ти часто був обмежений певним персонажем під час місій або мав змогу перемикатися між ними лише в конкретні моменти сюжету. Зняття цього обмеження є природним прогресом для Shadows, але треба бути сміливим, щоб дати такий рівень контролю.

Assassin's Creed Shadows прибере тренування, які були у Syndicate протягом всієї гри. Гравці зможуть вільно перемикатися між Ясуке та Наое і приймати складні рішення щодо того, як проходити місії з обраним воїном. У грі є основний сюжет, але поза ним Shadows дає геймерам нагоду досліджувати японський сеттінг та створювати власні історії в ньому.

03 Спадщина Assassin's Creed Shadows: як її сприйматимуть в наступні роки

Якщо все буде зроблено правильно, вплив Shadows відчуватиметься ще довго © Ubisoft

Assassin's Creed Syndicate успішно досягла делікатного балансу, який виявилося складно повторити. Цей баланс передбачав наявність двох головних героїв, чиї історії перетиналися впродовж гри, але дозволяв гравцям контролювати лише одного персонажа за раз під час проходження. Це створило унікальну динаміку порівняно з іншими іграми серії, такими як Odyssey, яка теж мала двох головних героїв, але давала змогу контролювати лише одного з них.

Assassin's Creed Shadows має на меті відновити репутацію франшизи

Assassin's Creed Shadows прагне відновити репутацію франшизи після критики щодо її надмірної шаблонності та передбачуваності через типовий для Ubisoft підхід з відкритим світом. Впроваджуючи функцію подвійного протагоніста, Shadows ризикує, проте цей крок викликає ажіотаж серед гравців, які хочуть побачити, як серія розвиватиметься.

На додаток до вказаної концепції, Shadows представляє дві інші варті уваги особливості, які можуть вплинути на майбутнє Assassin's Creed. Перша — це система світла і темряви, яка черпає натхнення з механіки стелсу у Splinter Cell. Вона дозволяє геймерам стратегічно використовувати тіні, щоб приховувати своїх персонажів. Гравці також можуть застосовувати джерела світла, щоб створювати пастки. Наприклад, збивати ліхтарі, щоб вводити в оману ворогів.

Друга особливість — це схованки, які можна облаштовувати, що є сучасною версією базової системи, яку ми бачили в попередніх релізах, як-от Assassin's Creed 2. Прихильники гри роками чекали на цю функцію, тому її реалізація в Shadows є довгоочікуваною.

Тільки час покаже, як ці функції будуть сприйматися найближчим часом та чи стануть вони новим стандартом для майбутніх ігор лінійки. Однак, навколо Shadows панує відчуття впевненості, що свідчить про те, що вона має потенціал стати визначальною частиною улюбленої багатьма серії Assassin's Creed. Реліз гри заплановано на 14 лютого 2025 року, після невеликої затримки з листопада 2024 року.