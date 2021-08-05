Пандемія усе ще дає про себе знати. Кілька гучних релізів — зокрема, Kena та очікувана ММО від Amazon під назвою New World — переїхали на вересень. Але нам усе ще є чим захопитися. До того ж, не забувай про серпневі кваліфікації

— турніру 2 на 2 з СS:GO, у якому може взяти участь кожен.