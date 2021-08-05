У попередньому місяці ми здебільшого розгрібали беклог та грали у те, що пропустили раніше. Але у серпні ігровий календар знову оживає, щоб підготуватися до повноцінного геймерського сезону восени.
Пандемія усе ще дає про себе знати. Кілька гучних релізів — зокрема, Kena та очікувана ММО від Amazon під назвою New World — переїхали на вересень. Але нам усе ще є чим захопитися. До того ж, не забувай про серпневі кваліфікації Red Bull Flick — турніру 2 на 2 з СS:GO, у якому може взяти участь кожен.
Розповідаємо про головні релізи.
Hades виходить на PlayStation та Xbox
У, можливо, головної гри 2020-го був один недолік — раніше у неї могли зіграти лише власники ПК та Nintendo Switch. Але 13 серпня ситуація зміниться.
На перший погляд, Hades --- ще один «рогалик», яких багато. Але це тільки на перший погляд, бо «під капотом» тут --- крута історія з усією плеядою давньогрецьких богів, які при цьому розмовляють як нормальні люди та навіть круто озвучені. Геймплей теж на місці. Hades вдалося якимось чином подружити крутий сюжет, якому не заважає циклічність rogue-like гри. І це той випадок, коли хочеться зробити «ще лише одну катку». А потім ще одну. І так до третьої ночі.
Twelve minutes
Інді-гра з несподівано цікавою концепцією та презентацією. Події розгортаються протягом 12 хвилин у квартирі. Головний герой опиняється у часовій петлі, яка завжди закінчується тим, що в його будинок уривається невідомий поліцейський. Він звинувачує дружину протагоніста у вбивстві, а потім до смерті б'є самого чоловіка. Героєві належить з'ясувати, чому виникла петля, розкрити таємниці і спробувати запобігти своє вбивство.
Попри те, що це невеличка гра, вона також вражає акторським складом: сімейну пару озвучили Джеймс Макевой («Спліт») і Дейзі Рідлі ( «Зоряні війни»), а дивного поліцейського — Віллем Дефо («Маяк», «Людина-павук»).
Ghost of Tsushima Director’s Cut
Естетична самурайська пригода повертається на PS5 — з новим контентом. У розширену версію екшну від Sucker Punch входять поліпшення для нового покоління консолі Sony, а також сюжет з новим островом Іки, ворогами, екіпіровкою та техніками бою.
Багато у чому Ghost of Tsushima не назвеш проривною грою у відкритому світі. Але що тут точно вдалося --- так це бойова система та атмосфера старої Японії. А ще це по-голлівудськи красива гра, тож розмахувати катаною та слухати медитативні мелодії на сопілці тут одне задоволення.
До того ж, у грі вже є кооперативний режим Legends, у який цікаво позалипати компанією друзів до 4 людей.
Aliens: Fireteam Elite
З іграми за всесвітом «Чужих» коїться щось дивне. За останні роки у цій франшизі вийшла лише одна хороша гра — горор Alien Isolation. Але це був сюжетний синглплеєр.
Нова ж гра від Cold Iron Studios (у неї входять розробники Star Trek Online та Neverwinter) спробує відновити успіх мультиплеєрних ігор про інопланетних монстрів. Aliens: Fireteam Elite — це кооперативний шутер для 3 людей, у якій розробники обіцяють 4 сюжетні кампанії, кілька класів героїв, 30 видів зброї та ще більше модифікацій.
Не знаємо, чи вдасться амбітний план, але дуже хочемо вірити.
Humankind
Humankind на перший погляд виглядає абсолютним клоном культової «Цивилізації», але ми настільки любимо гру Сіда Меєра, що навіть не проти. Це історична 4X-стратегія. У грі більше 60 культур, які можна розвивати від неоліту до сучасності. У ранніх прев'ю пишуть про те, що у грі дуже переконливо реалізований сам процес розвитку цивілізацій, а розкішний зовнішній вигляд міст дійсно залежить від рішень, які приймає гравець. Чекаємо, щоб перевірити власноруч. Реліз 17 серпня на ПК.