Деякі міста не виглядають зовсім закинутими — вони просто старі. Ніби з них зникло все живе і тепер вони можуть спокійно перевести подих. Час від часу, коли ти потрапляєш до них, то дивуєшся — чому взагалі там хтось залишився? Людей тримає вірність, спогади про кращі часи чи віра у майбутнє?

Одне з таких міст — австралійський Форрест. Він розташований у глибинці Великої океанської дороги штату Вікторія. Століттями місцеві виживали, вирубуючи велетенські дерева довкола міста. Колись тут було чотири лісопильні і не було жодної людини, яка б на них не працювала. Згодом, у 2003-му, остання лісопилка закрила свої двері. Земля навколо Форреста стала державним лісом — і тепер там не можна нічого вирубувати.

Більшість мешканців виїхали в пошуках роботи, залишивши Форрест перетворюватися на руїни. Пройшло багато років, і сьогодні навряд чи хтось із них упізнав би це місто.

Форрест наповнений енергією. Її можна відчути навіть через закриті вікна автівок. Я спускаюся вниз заплутаними вуличками і залитими сонцем доріжками, проїжджаючи фруктові сади і місцеві клумби. Будинкам тут не потрібна фарба, вони просто не підкоряються часу. Газони біля них пострижені, а кожен наступний сад кращий за попередній.

Місцева пивоварня — місце, яке обов’язково варто відвідати у Форресті © Visions of Victoria

Пройшло майже 10 років, а Форрест воскресили. Це австралійське місто врятували гірські велосипеди. Якби не люди, які ганяють між кущами на своїх дорогих шматках титану чи вуглецю, Форрест був би сьогодні містом-привидом. Його б наповнювала безліч спогадів, проте людей би зовсім не було.

Ми помітили, що сюди почали їхати велосипедисти. Потім вони привозили своїх друзів. Згодом до нас їхали навіть із Мельбурна. Тепер я заробляю з того, що здаю в оренду велосипеди. Брюс Джексон

Коли закрили останню лісопильню, місцеві почали активно працювати з владою штату, аби придумати, як їм урятувати місто. Вирішили за державні кошти побудувати кілька трас для маунтинбайків , які мали би стати найкращими в Австралії.

«Ми досить скептично до цього поставилися, — каже нинішній місцевий туроператор для маунтинбайкерів Брюс Джексон. — Раніше я багато катався на велосипеді, але навіть я не припускав, що з цього щось вийде. Не кажучи вже про інших мешканців. Ми думали: ну хто взагалі приїде кататися на гірських велосипедах довкола Форреста?»

Підкорюючи дороги Форреста © Visions Of Victoria

Спершу вони мали рацію. Ніхто не приїжджав — і Форрест був на межі економічного зникнення. Підприємства закриті, а місцеві один за одним покидають місто.

«Тоді ми помітили, що сюди почали їхати велосипедисти, — каже Брюс Джексон. — Потім вони привозили своїх друзів. Згодом до нас їхали навіть із Мельбурна. Тепер я заробляю з того, що здаю людям в оренду велосипеди», — Брюс Джексон.

Велосипедистів неабияк приваблюють дороги Тасманії © Tourism Tasmania

Понад 65 км трас світового рівня постали серед високих евкаліптових лісів. Джексон вирулює, повертає та підстрибує на своєму велосипеді — він веде мене вниз треком, де будь-який неправильний рух може перетворити тебе на жувальну гумку. Щойно ми спускаємося, як мені вже хочеться повторити все спочатку.

Тепер перед нами відкривається широка полога дорога через ліс з видом на річку Барвон. Багряні папуги літають над головами, а довкола боліт мирно стрибають місцеві звірі.

Маунтинбайки врятували Дербі від кризи © Tourism Tasmania

Вечеряємо в головній точці Форреста — місцевій пивоварні. Її співвласниця Шерон Бредшоу переїхала сюди з Мельбурна разом із братом Меттом, аби започаткувати свій бізнес. Вони відродили пивоварню з нуля, зробили тут магазин, гараж — і перетворили це місце на один із найвідоміших закладів регіону.

Я ніколи не бачив, аби місця мінялися так, як Дербі… Ми знали, що у ньому точно є щось особливе. Глен Якобс

«Державні інвестиції у велотреки стали справжнім каталізатором нашого бізнесу. Ми розпочали тоді, коли про велосипеди тут усі ще тільки говорили. Та ми знали, що велосипеди і пиво — це речі, які дуже добре поєднуються, — розповідає Шерон. — Це саме те, для чого я і приїхала у Форрест. Я хочу перетворювати місто і отримувати від цього задоволення. Головну вулицю сьогодні просто не впізнати — у вихідні там купа машин, людей і, звичайно ж, велосипедів».

Та Форрест — далеко не єдине місто, яке врятували гірські велосипеди.

Вид згори на траси Дербі © Tourism Tasmania

Старі мешканці Дербі, що у Тасманії, точно скажуть: без нових шляхів для заробітку це місто було би вже мертвим. Хоча з 1874-го року саме тут було найбільше в країні родовище олова.

Колись тут жили 3 тисячі мешканців. Втім, смертельна аварія на шахті у 1929-му змінила буквально все. Так, потім шахту знову відкрили, але ситуація вже ніколи не була такою, як раніше. Підприємство закрили назавжди у 1948-му році. Відтоді населення міста скоротилося до 173 людей. Переважно це були старі шахтарі, які тихенько доживали на пенсії.

Тихенько, аж поки сюди не прийшли маунтинбайкери. У ґрунтах, де раніше було олово, вони знайшли золоту жилу для гірських велосипедів. У 2015-му тут побудували траси для велосипедистів, одні з найкращих на планеті. Їх назвали Blue Derby Trails. За концепцію велотреків відповідав один із найвідоміших у світі творців трас для маунтинбайків — Глен Якобс.

«Я ніколи не бачив, аби місця мінялися так, як Дербі, — каже він. — Зміни були просто неймовірними. Щойно ми побачили цю дивовижну місцевість і те, як уряд готовий допомагати — одразу зрозуміли, що маємо всі необхідні інгредієнти, аби створити величезний центр для гірських велосипедів. Ми знали, що у ньому точно є щось особливе».

Якобс зізнається, що сьогодні до нього звертаються з інших міст Австралії з проханням відродити їх так, «як Дербі».

Довкола Дербі розташовано понад 80 км трас © Tourism Tasmania

Довкола міста тепер є понад 80 км велосипедних трас. Місцеві компанії роблять бізнес на тому, що піднімають велосипедистів угору, звідки вони можуть зручно спуститися тропічним лісом і субальпійськими рельєфами, подолати гранітні плити, ріки і водоспади та помилуватися дивовижною природою Тасманії.

Довкола трас побудували інноваційні підприємства, як-от Blue Derby Pods Ride — це зручні спальні капсули в лісі, де велосипедисти можуть відпочивати.

Катаючись місцевими доісторичними околицями © Tourism Tasmania

«Я пам’ятаю, як їхала першою трасою, коли її ще тільки будували. Поряд зі мною був очільник місцевої ради — і тоді ми були на самому початку шляху, — каже співвласниця Blue Derby Pods Ride Тара Хауелл. — Ми тоді благали, аби весь світ закохався в це місце так само, як ми».

У квітні 2017-го на цих трасах проходив один з раундів Світової першості з ендуро. Тоді його взагалі вперше проводили в Австралії. Після цього трасу визнали «Треком року», і змагання повернулися сюди вдруге вже у 2019-му.

Безумовно, ці два австралійських міста можуть стати гідними прикладами того, як гірські велосипеди можуть змінювати. Втім, вони не єдині, хто може завдячувати маунтинбайкам.

Куди далі? © Tourism Tasmania

Завдяки новим велосипедним трекам, міста на захід від Кернса і до Канберри отримали значний економічний прибуток. Кресвік, який також у штаті Вікторія, тепер готовий витратити 3 мільйони доларів на побудову трас, аби приваблювати велосипедистів. Крім того, нові треки з’являться у Голд-Кості та Саншайн-Кості, що в штаті Квінсленд.

Оскільки COVID-19 продовжує перешкоджати туризму в регіонах Австралії, саме такі особливості, як траси для маунтинбайків світового рівня, можуть допомогти містам подолати труднощі пандемії. Гірські велосипедисти — дуже пристрасні люди, які без проблем готові об’їздити всю Австралію, прихопивши із собою гаманець і кредитні картки.

«Люди навіть не знали, де той Форрест, — каже Шерон Бредшоу. — Тепер вони їдуть звідусіль, аби покататися на наших трасах. Місто змінилося до невпізнаваності. Навіть дивно, що насправді може зробити звичайний гірський велосипед».