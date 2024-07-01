01 Коротко про Гран-прі Австрії

Джордж Рассел виграв Гран-прі Австрії . Пілот Mercedes вирвався вперед після того, як боротьба за лідерство між Максом Ферстаппеном ( Oracle Red Bull Racing ) і Ландо Норрісом (McLaren) закінчилася зіткненням. Обидва боліди повернулися в бокси з пробитими шинами. Ферстаппен зміг повернутися в гонку і фінішував п'ятим, а його напарник Серхіо Перес фінішував сьомим.

02 Гран-прі Австрії у шести фото

Ферстаппен чудово захистив свої позиції на старті © Getty Images/Red Bull Content Pool Голландцю завадила драма наприкінці гонки © Getty Images/Red Bull Content Pool Здогадайтесь, кого прийшло побачити найбільше вболівальників... © Getty Images/Red Bull Content Pool П'ять поспіль поулів в Австрії для боліда №1 © Getty Images/Red Bull Content Pool На початку спринту McLaren жорстко переслідував Макса © Getty Images/Red Bull Content Pool Ферстаппен покращив свій спринтерський рекорд 2024 року © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Прокол та штраф: переможна хода Ферстаппена закінчилася

Попри пʼяте місце у фіналі, Ферстаппен досі лідер чемпіонату © Getty Images/Red Bull Content Pool

Протягом двох днів і перших 53 кіл Гран-прі Австрії здавалося, що Ферстаппен надійно утримує лідерство. У третій спринтерський уїк-енд сезону голландець кваліфікувався з поулу і виграв 24 кола в суботу. Він також завоював поул і лідирував протягом перших двох серій Гран-прі, перш ніж сценарій несподівано змінився.

Повільний піт-стоп Ферстаппена для заміни лівого заднього колеса призвів до того, що Норріс, який відставав від лідера гонки на шість секунд, виїхав зі своєї зупинки одразу за чинним чемпіоном світу. Протягом наступних 11 кіл гонщики вели запеклу боротьбу, використовуючи кожен сантиметр траси, доки не зіткнулися на підйомі в 3-му повороті. Це сталось за сім кіл до фінішу. В результаті зіткнення було пробито ліве заднє колесо Ферстаппена і праве заднє колесо Норріса, і хоча обидва повернулися в бокси, Норріс зійшов з дистанції.

Ферстаппен повернувся на п'яте місце і отримав 10-секундний штраф за те, що був визнаний винуватцем зіткнення. Він мав достатній відрив від гонщика Haas Ніко Хюлькенберга, який йшов шостим, щоб зберегти свою позицію і збільшити відрив від Норріса в чемпіонаті світу на 10 очок.

Перес, який фінішував восьмим, заробив сім очок в Австрії. Притому, що за попередні чотири гоночних уїк-енди він зміг набрати лише вісім.

Прогрес мексиканського гонщика був скомпрометований п'ятисекундним штрафом за перевищення швидкості на піт-лейн під час першої шиномонтажної зупинки. Ця санкція виявилася вдвічі дорожчою, оскільки він фінішував менш ніж на півсекунди позаду Хюлькенберга, на шостому місці після 71 кола.

04 Ріккардо святкує перемогу з очками

Ріккардо заробив два очки на своєму 250-му Гран-прі © Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa Cash App RB приїхала на Red Bull Ring з великою кількістю приводів для роздумів після того, як низка оновлень шасі VCARB 01 не принесла результатів у Барселоні тижнем раніше. Тоді Даніель Ріккардо та Юкі Цунода не змогли потрапити до першої десятки.

Однак в Австрії все було інакше: Ріккардо у своєму знаковому старті 250-го Гран-прі вдруге в сезоні заробив очки. Він бездоганно проїхав з 11-го місця на решітці на дев'яте, тримаючи в дзеркалі заднього виду гонщика Alpine П'єра Гаслі та перетнувши фінішну пряму на шість десятих секунди попереду нього.

Цунода, який кваліфікувався 14-м, фінішував на тій же позиції після невдалої гонки, застрягши в трафіку в середині дистанції. Юкі зберіг своє місце в топ-10 чемпіонату пілотів на Гран-прі, де він ще не фінішував вище 12-го місця за чотири спроби в Формулі-1.

05 Цифра, яку потрібно знати

5. Поул-позиція Ферстаппена стала для нього п'ятою поспіль на Red Bull Ring, що є найдовшою серією поспіль поул-позицій на одній трасі.

06 Слово з паддоку

Треба озирнутися назад і згадати, як і чому ми зіткнулися. Звичайно, ми поговоримо про це... просто прикро, що це сталося Макс Ферстаппен

07 Статистика, яка має значення

Топ-5 гонщиків чемпіонату

Позиція Пілот Команда Бали Розрив 1 Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 237 - 2 Ландо Норріс McLaren 156 -81 3 Шарль Леклер Ferrari 150 -87 4 Карлос Сайнс Ferrari 135 -102 5 Серхіо Перес Oracle Red Bull Racing 118 -119

Топ-5 конструкторів чемпіонату

Позиція Команда Бали Розрив 1 Oracle Red Bull Racing 355 - 2 Ferrari 291 -64 3 McLaren 268 -87 4 Mercedes 196 -159 5 Aston Martin 58 -297

08 За межами траси

Ми знаємо Гран-прі Монако як гонку, що проходить біля води. Але як щодо «справжніх» перегонів Монако — тих, що проходять у воді? Енергетична станція Red Bull (зокрема, її басейн) приймала багато командних святкувань у Монако, але цього року вона була використана для чогось зовсім іншого...

Візьміть чотирьох гонщиків Формули-1 (Макса Ферстаппена та Серхіо Переса з Oracle Red Bull Racing, а також Юкі Цуноду та Даніеля Ріккардо з Visa Cash App RB), попросіть їх побудувати мініатюрні плоти, зроблені своїми руками, вставити в них ляльок, які трохи (з акцентом на «трохи») схожі на самих гонщиків, і... ви, мабуть, здогадуєтесь про решту.

Хто виграв перегони? Хто був наймокрішим? Хто дотримувався правил, а хто їх відверто порушував? Дивись відео нижче, щоб дізнатися.

4 хв DIY Raft Building. What Could Go Wrong? Max, Checo, Ricciardo and Yuki compete to build rafts to race miniature versions of themselves across the Monaco Red Bull Energy Station pool.

09 Куди далі і що потрібно знати?

Раунд 12 (Великобританія), 5-7 липня

Назва автодрому / місце проведення: Сільверстоун, Нортгемптоншир

Довжина / кількість кіл: 5,891 км, 52 кола

Гран-прі проведено / дебют: 57, 1950

Найуспішніший пілот: Льюїс Хемілтон (8 перемог)

Найуспішніша команда: Ferrari (15 перемог)

Підсумки перегонів 2023 року : 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Ландо Норріс (McLaren), 3-й: Льюїс Хемілтон (Mercedes)

10 Усередині великого світу Red Bull Motorsports

Spielberg Sim Racing © Oracle Red Bull Sim Racing

Вважаєш, що у тебе є все необхідне, щоб кинути виклик Максу Ферстаппену, Серхіо Пересу та решті світу в симуляторах перегонів — і виграти чудові призи? Що ж, у тебе є шанс дізнатися це в Oracle Racing League.

Як це працює? Дізнайся більше тут , але основні моменти:

зареєструйся в The Paddock — програмі лояльності для фанатів Oracle Red Bull Racing,

дотримуйся інструкцій, щоб синхронізувати налаштування телеметрії EA SPORTS F1 24 з обліковим записом + таблицею лідерів Oracle,

вирушай у «Випробування на час» на трасу Red Bull Ring.

Що далі? Ну, це залежить від тебе і від твоїх навичок симулятора перегонів...