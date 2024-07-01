Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Австрії 30 червня 2024 року.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Формула-1

F-1 до 10: драма позбавила Макса Ферстаппена перемоги в Австрії

Чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен з команди Oracle Red Bull Racing лідирував протягом 62 кіл Гран-прі Австрії, але зіткнення з Ландо Норрісом з McLaren відкинуло його на п'яте місце.
Автор Метью Клейтон
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Частина історії

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Зупинки

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Серхіо Перес

Серхіо «Чеко» Перес — найуспішніший мексиканський гонщик в історії Формули-1. І він продовжує бити рекорди в команді Red Bull Racing.

МексикаМексика

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія

Резюме

  1. 1
    Коротко про Гран-прі Австрії
  2. 2
    Гран-прі Австрії у шести фото
  3. 3
    Прокол та штраф: переможна хода Ферстаппена закінчилася
  4. 4
    Ріккардо святкує перемогу з очками
  5. 5
    Цифра, яку потрібно знати
  6. 6
    Слово з паддоку
  7. 7
    Статистика, яка має значення
  8. 8
    За межами траси
  9. 9
    Куди далі і що потрібно знати?
  10. 10
    Усередині великого світу Red Bull Motorsports
01

Коротко про Гран-прі Австрії

Джордж Рассел виграв Гран-прі Австрії. Пілот Mercedes вирвався вперед після того, як боротьба за лідерство між Максом Ферстаппеном (Oracle Red Bull Racing) і Ландо Норрісом (McLaren) закінчилася зіткненням. Обидва боліди повернулися в бокси з пробитими шинами. Ферстаппен зміг повернутися в гонку і фінішував п'ятим, а його напарник Серхіо Перес фінішував сьомим.
02

Гран-прі Австрії у шести фото

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Австрії 30 червня 2024 року.

Ферстаппен чудово захистив свої позиції на старті

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Австрії 30 червня 2024 року.

Голландцю завадила драма наприкінці гонки

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Вболівальники Макса Ферстаппена на Гран-прі Австрії 30 червня 2024 року.

Здогадайтесь, кого прийшло побачити найбільше вболівальників...

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен з Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Австрії 29 червня 2024 року.

П'ять поспіль поулів в Австрії для боліда №1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

На початку спринту McLaren жорстко переслідував Макса

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Ферстаппен покращив свій спринтерський рекорд 2024 року

© Getty Images/Red Bull Content Pool

03

Прокол та штраф: переможна хода Ферстаппена закінчилася

Макс Ферстаппен з команди Oracle Red Bull Racing на Гран-прі Австрії 30 червня 2024 року.

Попри пʼяте місце у фіналі, Ферстаппен досі лідер чемпіонату

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Протягом двох днів і перших 53 кіл Гран-прі Австрії здавалося, що Ферстаппен надійно утримує лідерство. У третій спринтерський уїк-енд сезону голландець кваліфікувався з поулу і виграв 24 кола в суботу. Він також завоював поул і лідирував протягом перших двох серій Гран-прі, перш ніж сценарій несподівано змінився.
Повільний піт-стоп Ферстаппена для заміни лівого заднього колеса призвів до того, що Норріс, який відставав від лідера гонки на шість секунд, виїхав зі своєї зупинки одразу за чинним чемпіоном світу. Протягом наступних 11 кіл гонщики вели запеклу боротьбу, використовуючи кожен сантиметр траси, доки не зіткнулися на підйомі в 3-му повороті. Це сталось за сім кіл до фінішу. В результаті зіткнення було пробито ліве заднє колесо Ферстаппена і праве заднє колесо Норріса, і хоча обидва повернулися в бокси, Норріс зійшов з дистанції.
Ферстаппен повернувся на п'яте місце і отримав 10-секундний штраф за те, що був визнаний винуватцем зіткнення. Він мав достатній відрив від гонщика Haas Ніко Хюлькенберга, який йшов шостим, щоб зберегти свою позицію і збільшити відрив від Норріса в чемпіонаті світу на 10 очок.
Перес, який фінішував восьмим, заробив сім очок в Австрії. Притому, що за попередні чотири гоночних уїк-енди він зміг набрати лише вісім.
Прогрес мексиканського гонщика був скомпрометований п'ятисекундним штрафом за перевищення швидкості на піт-лейн під час першої шиномонтажної зупинки. Ця санкція виявилася вдвічі дорожчою, оскільки він фінішував менш ніж на півсекунди позаду Хюлькенберга, на шостому місці після 71 кола.
04

Ріккардо святкує перемогу з очками

Даніель Ріккардо з Visa Cash App RB на Гран-прі Австрії 30 червня 2024 року.

Ріккардо заробив два очки на своєму 250-му Гран-прі

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Visa Cash App RB приїхала на Red Bull Ring з великою кількістю приводів для роздумів після того, як низка оновлень шасі VCARB 01 не принесла результатів у Барселоні тижнем раніше. Тоді Даніель Ріккардо та Юкі Цунода не змогли потрапити до першої десятки.
Однак в Австрії все було інакше: Ріккардо у своєму знаковому старті 250-го Гран-прі вдруге в сезоні заробив очки. Він бездоганно проїхав з 11-го місця на решітці на дев'яте, тримаючи в дзеркалі заднього виду гонщика Alpine П'єра Гаслі та перетнувши фінішну пряму на шість десятих секунди попереду нього.
Цунода, який кваліфікувався 14-м, фінішував на тій же позиції після невдалої гонки, застрягши в трафіку в середині дистанції. Юкі зберіг своє місце в топ-10 чемпіонату пілотів на Гран-прі, де він ще не фінішував вище 12-го місця за чотири спроби в Формулі-1.
05

Цифра, яку потрібно знати

5. Поул-позиція Ферстаппена стала для нього п'ятою поспіль на Red Bull Ring, що є найдовшою серією поспіль поул-позицій на одній трасі.
06

Слово з паддоку

Треба озирнутися назад і згадати, як і чому ми зіткнулися. Звичайно, ми поговоримо про це... просто прикро, що це сталося
Макс Ферстаппен
07

Статистика, яка має значення

Топ-5 гонщиків чемпіонату

Позиція

Пілот

Команда

Бали

Розрив

1

Макс Ферстаппен

Oracle Red Bull Racing

237

-

2

Ландо Норріс

McLaren

156

-81

3

Шарль Леклер

Ferrari

150

-87

4

Карлос Сайнс

Ferrari

135

-102

5

Серхіо Перес

Oracle Red Bull Racing

118

-119

Топ-5 конструкторів чемпіонату

Позиція

Команда

Бали

Розрив

1

Oracle Red Bull Racing

355

-

2

Ferrari

291

-64

3

McLaren

268

-87

4

Mercedes

196

-159

5

Aston Martin

58

-297

08

За межами траси

Ми знаємо Гран-прі Монако як гонку, що проходить біля води. Але як щодо «справжніх» перегонів Монако — тих, що проходять у воді? Енергетична станція Red Bull (зокрема, її басейн) приймала багато командних святкувань у Монако, але цього року вона була використана для чогось зовсім іншого...
Візьміть чотирьох гонщиків Формули-1 (Макса Ферстаппена та Серхіо Переса з Oracle Red Bull Racing, а також Юкі Цуноду та Даніеля Ріккардо з Visa Cash App RB), попросіть їх побудувати мініатюрні плоти, зроблені своїми руками, вставити в них ляльок, які трохи (з акцентом на «трохи») схожі на самих гонщиків, і... ви, мабуть, здогадуєтесь про решту.
Хто виграв перегони? Хто був наймокрішим? Хто дотримувався правил, а хто їх відверто порушував? Дивись відео нижче, щоб дізнатися.

4 хв

DIY Raft Building. What Could Go Wrong?

Max, Checo, Ricciardo and Yuki compete to build rafts to race miniature versions of themselves across the Monaco Red Bull Energy Station pool.

Max Verstappen
09

Куди далі і що потрібно знати?

Раунд 12 (Великобританія), 5-7 липня
Назва автодрому / місце проведення: Сільверстоун, Нортгемптоншир
Довжина / кількість кіл: 5,891 км, 52 кола
Гран-прі проведено / дебют: 57, 1950
Найуспішніший пілот: Льюїс Хемілтон (8 перемог)
Найуспішніша команда: Ferrari (15 перемог)
Підсумки перегонів 2023 року: 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Ландо Норріс (McLaren), 3-й: Льюїс Хемілтон (Mercedes)
10

Усередині великого світу Red Bull Motorsports

Spielberg Sim Racing

Spielberg Sim Racing

© Oracle Red Bull Sim Racing

Вважаєш, що у тебе є все необхідне, щоб кинути виклик Максу Ферстаппену, Серхіо Пересу та решті світу в симуляторах перегонів — і виграти чудові призи? Що ж, у тебе є шанс дізнатися це в Oracle Racing League.
Як це працює? Дізнайся більше тут, але основні моменти:
  • зареєструйся в The Paddock — програмі лояльності для фанатів Oracle Red Bull Racing,
  • дотримуйся інструкцій, щоб синхронізувати налаштування телеметрії EA SPORTS F1 24 з обліковим записом + таблицею лідерів Oracle,
  • вирушай у «Випробування на час» на трасу Red Bull Ring.
Що далі? Ну, це залежить від тебе і від твоїх навичок симулятора перегонів...

Частина історії

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Зупинки

Макс Ферстаппен

Син колишнього гонщика Формули-1 Йоса Ферстаппена, Макс Ферстаппен є наймолодшим переможцем перегонів в історії Формули-1.

НідерландиНідерланди

Серхіо Перес

Серхіо «Чеко» Перес — найуспішніший мексиканський гонщик в історії Формули-1. І він продовжує бити рекорди в команді Red Bull Racing.

МексикаМексика

Юкі Цунода

Новий японський герой Формули-1, гонщик Scuderia AlphaTauri Юкі Цунода злетів, як ракета, через ряди перегонів Формули-1.

ЯпоніяЯпонія
Формула-1
Formula Racing