У Карпати без намета: куди йти, де спати і що брати з собою

Ми вважаємо, що гори — завжди гарна ідея, проте більшість людей закриває сезон у вересні або на початку жовтня. Цей матеріал про те, як спланувати подорож так, щоб не дати холодним ночам жодного шансу. Ба більше, як махнути в похід без намета, але все одно заночувати в мальовничих долинах Карпат. Як спланувати маршрут і де зупинитись на ночівлю розповідає добровільний гірський рятувальник, гід та інструктор кемпу «Білий Слон» Володимир Горон.

Навіщо їхати в Карпати восени?

По-перше, краєвиди, коли до зеленого пейзажу додаються жовті, червоні та помаранчеві кольори. По-друге, восени в горах менше людей, тому ти зможеш краще насолодитися природою.

Осінні гірські краєвиди © Білий Слон

Найсухіший сезон року в Карпатах — з серпня до жовтня, втім в останні роки листопад також може похвалитися достатньою кількістю сухих днів. А ще восени в горах вдень можна знайти літню спеку, а от уночі — справжній мороз.

«Саме восени я найчастіше бачив так звані «хмари під ногами». Насправді це туман, який закриває долину. Восени це стається особливо часто через перепад температур», — пояснює Володимир Горон.

Гід розповідає, що восени в карпатських лісах дуже активні тварини. Всі готуються до зими, а тому варто бути готовим якщо не побачити якогось звіра, то точно його почути.

Володимир радить не зважати на це і поводитися в горах природно. Бажано гучно говорити і вести побут, аби тварини могли завчасно тебе почути і встигли втекти. Головне — не підкрадатися до звірів і не влаштовувати їм засідки.

У похід можна взяти навіть улюбленців © Білий Слон

Крім того, осінь у Карпатах — це сезон полювання. Тому зайвий шум так само даватиме сигнал і мисливцям, що наближатися до тебе не варто.

Маршрут

Зазвичай восени для мандрівників пропонують два види маршрутів.

Перший — це звичайний одноденний похід в Карпати, коли ти підіймаєшся на вершину, милуєшся краєвидом, відпочиваєш, робиш гарні фото — і спускаєшся назад. У такому випадку важливо наперед відстежити прогноз погоди, а сам похід потрібно розрахувати так, аби повернутися до того, як надворі стане темно і холодно.

Другий, цікавіший варіант — хатрут (від англійського «hut route» — тобто похід з ночівлями в будинках на маршруті). Це похід, коли ти постійно рухаєшся від однієї точки до іншої, притому щоразу ночуєш у різних місцях: хатах, кемпах чи колибах.

Головне — дістатися фінішу до темряви © Білий Слон

Зазвичай туристи планують такі маршрути на вихідні, але Володимир Горон радить розпланувати його хоча б на три дні. Так ти отримаєш один день повністю в горах, без жодного транспорту і виснажливих переїздів. Важливо, аби переходи між точками були нескладні і ти точно встигав подолати маршрут у світловий день.

Утім, не в усіх районах Карпат є точки, де можна зупинитися. Тому важливо детально спланувати маршрут до його старту. Ще одна деталь: не в кожному гірському районі рятувальники зможуть швидко прийти на допомогу, і це теж обов’язково потрібно враховувати.

Загалом, який би маршрут ти не обрав, головне — дістатися фінішу до темряви, тобто до 17:00. А ще підготувати альтернативний низькогірний варіант маршруту. Якщо високо в горах раптово погіршиться погода, то можна буде спуститися вниз і пройтися лісами, де буде тепліше й безпечніше.

«Деколи восени місцеві підпалюють полонини, помилково думаючи, що так краще ростиме трава. Були випадки, що ми йшли по маршруту, а спереду горіли великі площі й увесь шлях доводилося переплановувати», — розповідає Горон.

Зазначимо, що звичайному мандрівнику восени під силу подолати 10-20 км шляху. Якщо мандрівка потребує більших відстаней — для неї потрібна відповідна підготовка, як фізична, так і спеціальне спорядження. Більше того, якщо досвіду гірських походів у групи мало, то восени не завадить скористатися послугами гіда, аби побачити більше і відпочити безпечніше.

Щодо самого маршруту, то інструктор радить прогулятися там, де є мішані ліси і озера, які восени особливо чисті та гарно доповнюють гірський пейзаж. Зважаючи на все згадане вище, Володимир радить одразу кілька цікавих напрямків, які можна обрати восени.

«Кукул, Кострича, Кринта-Скупова — це невисокі маршрути, до 1500 метрів, де багато лісів, є гарні марковані стежки і колиби на хребті. Спуски у долини заселені людьми, а отже там можна знайти інфраструктуру. Ще є Ліснівський хребет та Явірник. Останній доволі кам'янистий, тому варто бути обережними. Хом’як, Синяк — так само доступні для подорожей, але досить кам’янисті», — каже гід та інструктор.

Де зупинитися?

У Карпатах є кілька варіантів ночівлі для тих, хто обрав хатрут, розповідаємо про кожен із них:

У селах. Найпростіший варіант — орендувати кімнату або частину будинку у місцевих жителів. Якщо робитимеш це завчасно, не забудь попередити власника, аби він прогрів будиночок до твого повернення.

Відпочинок після кілометрів походу © Білий Слон

Колиби. Це невеликі будиночки в горах, де влітку мешкають пастухи. Втім, в усі інші пори року більшість із них відкриті для туристів.

Усі такі будиночки різні але в більшості з них майже нічого немає. Якщо тобі пощастить, там буде пічка, в гіршому випадку — вогонь доведеться розводити просто в будинку. Тому про всі особливості колиб на маршруті краще заздалегідь дізнатися в інтернеті або ж розпитати місцевих.

Готелі, кемпінги, туристичні бази. Більш класичні варіанти ночівлі в осінніх Карпатах. Щоправда, умови всюди різні, тому краще перейнятися ночівлею заздалегідь.

Екіпірування

З екіпіруванням усе класично — якісне гірське взуття, термобілизна, мембранні штани і куртка. Ще потрібен теплий шар одягу, який ти зранку одягнеш під куртку. Потім, коли стане тепліше, можеш його зняти, але ввечері він точно тобі знадобиться.

Якісне гірське взуття, термобілизна, мембранні штани і куртка – це маст © Білий Слон

«Восени обов’язково мати з собою в горах шапку і рукавиці. Крім того, тобі точно потрібен захист від дощу, бо восени дощі в Карпатах холодні. А от з основного спорядження обов’язково має бути ліхтарик. Ще знадобляться трекінгові палки, їжа і термос гарячого чаю. Все це легко поміститься навіть у невеликий наплічник», — пояснює Володимир Горон.

Ось так легко можна зібратися в похід осінніми Карпатами. І для цього навіть не потрібно брати з собою намет або величезний наплічник. Головне — усе спланувати і насолоджуватися горами на повну.