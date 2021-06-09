Дрифтинг
Є питання про авто? Grinya дає відповідь у «АвтоЧаПах»
Дивись «АвтоЧаПи» — новий проєкт з атлетом Red Bull, українським дрифтером Grinya.
Як правильно обрати гуму? Де вказана «свіжість» покришки? Що робити, якщо автомобіль починає «плисти» на дорозі?
У кожного, хто хоча б раз опинявся за кермом, голова завалена подібними запитаннями. Чим більше часу за кермом — тим більше запитань (але і відповідей також). Добре, що є Grinya, і тепер не обов’язково набивати шишки та спущені колеса власноруч — достатньо подивитися «АвтоЧаПи».
У новому відеопроєкті Олександр Гринчук ділиться досвідом щодо найпоширеніших автомобільних запитань. У першому відео він зібрав основні лайфхаки щодо автомобільної гуми та контраварійного водіння. Розібратися у всьому йому допомагає засновник NoMotors Extreme Academy та чемпіон України з дрифту Сергій Кремець.
Погнали! Натискай Play у верхній частині екрана та дивись перший випуск серіалу «АвтоЧаПи»!