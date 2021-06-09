Є питання про авто? Grinya дає відповідь у «АвтоЧаПах»

У кожного, хто хоча б раз опинявся за кермом, голова завалена подібними запитаннями. Чим більше часу за кермом — тим більше запитань (але і відповідей також). Добре, що є Grinya, і тепер не обов’язково набивати шишки та спущені колеса власноруч — достатньо подивитися «АвтоЧаПи».