Чому брейк-дансерів краще називати бі-боями і бі-гьорлз

Тим, хто мало або зовсім не знайомий з культурою брейкінгу, може бути складно зрозуміти, чому його не слід називати брейк-дансом, а танцюристів в цьому стилі — брейк-дансерами. Танцюристів правильно називати бі-боями, бі-гьорлз або брейкерами, а їхній танець — це брейкінг, бі-боїнг або бі-гьорлінг.

Так как появились и что означают эти названия?

Бі-бої, бі-гьорлз та брейкінг

Є два значення цих слів.

Найпоширеніше визначення Бі в цих словах — брейк, тобто це брейк-бої та брейк-гьорлз. Справа в тому, що ключові елементи брейкери виконують під час кульмінації треку, який англійською називається breakdown.

У 1970-х, коли в Нью-Йорку зароджувалася культура хіп-хопу, діджеї Kool Herc, Grandmaster Flash та інші влаштовували вечірки на районі. На цих вечірках почали відтворювати дві копії одного і того ж запису, змішуючи їх, щоб продовжити кульмінацію треку. Це і послужило поштовхом до зародження брейкінгу. Коли наставала кульмінаційна частина треку, гості вечірки бігли на танцпол, рухаючись у такт енергійної музики.

B-Boy Benny © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Згідно з іншою версією, у ті часи район Бронкс в Нью-Йорку потопав у злочинності, кругом панувала жорстокість і орудували банди. На таких районних вечірках молоді люди, що ростуть серед криміналу, могли сховатися від небезпек і відволіктися від проблем. Під ламані ритми від діджеїв танцюристи-аматори забували про все, музика так переповнювала їх енергією, що на танцполі вони доходили до точки межі, яку називали breaking point — звідси і брейкери, брейк-бої і брейк-гьорлз.

Ще є версія, що бі означає Бронкс. Такий варіант відсилає до місця походження танцю, району Бронкс, а не стилю рухів.

Чому це взагалі має значення?

Коли брейкінг тільки з'явився, він дійсно став всім для дітей, що живуть у неблагопристойних районах. Це було не просто хобі, це було їхнім життям, і саме тому так важливо правильно використовувати оригінальні терміни. Як раніше, так і зараз бути бі-боєм або бі-гьорл означає одягатися, ходити і спілкуватися певним чином, слухати хіп-хоп, а також практикувати (або хоча б проявляти інтерес) до інших трьох елементів хіп-хопу: графіті, репу та діджеїнгу.

Чому не слід говорити брейк-дансер або брейк-данс?

Коли брейкінг набрав популярність, а бі-бої і бі-гьорлз засвітилися на телебаченні, люди бачили ці танці, чули термін брейкінг, тому стали називати цей стиль брейк-данс, не знаючи, що насправді правильно «бі-боінг», «бі-гьорлінг» або «брейкінг». Весь світ дізнався про ці танці зі ЗМІ, його показували по телевізору, де цей напрямок і називали брейк-дансом, через що більшість людей — у тому числі ті, хто почав займатися цими танцями, побачивши їх на екрані, — думали , що цей стиль так і називається.

Згодом, коли стиль став відомим по всьому світу, люди стали приїжджати у Бронкс, щоб познайомитися з засновниками танцю, де і впізнали його справжню історію. Також з'являлися книги та документальні фільми, автори яких розповідали про культуру хіп-хопу і брейкінгу і розмовляли з засновниками танцю. Фанати брейкінгу почали відвідувати джеми, змагання та заходи по всьому світу, де судили батли, давали майстер-класи та розповідали про суть явища.

Завдяки цьому весь світ зміг дізнатися про історію цього стилю, у тому числі і про те, що терміни «брейк-данс» та «брейк-дансер» придумали ЗМІ, а правильні терміни насправді відрізняються.

Також був період, коли брейк-дансерами називали лише тих, хто танцював брейкінг, але нічого не знав або не цікавився історією самого танцю і не був частиною культури. Тепер, кажучи про танці і танцюристів, усі намагаються використовувати оригінальні терміни. Втім, слова «брейк-данс» і «брейк-дансер» досі широко використовуються у ЗМІ, тому нові у цій темі люди, як правило, чують ці терміни в першу чергу.

Бі-гьорл Sayora з Казахстану © Little Shao/Red Bull Content Pool

Стиль життя та хіп-хоп культура

Важливо відзначити, що в основі вірних термінів лежать культурна суть самого танцю і ставлення кожного брейкера до хіп-хопу. Також потрібно пам'ятати, що ці назви виникли задовго до офіційних змагань. Іншими словами, не обов'язково брати участь у змаганнях, щоб вважатися бі-боями або бі-гьорлз. Батли — це важлива частина танцю, проте не кожен, хто бере участь у змаганнях, стає брейкером. Справжні бі-бої та бі-гьорлз — це люди, які відчувають свій зв'язок з танцем і живуть певним чином.

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