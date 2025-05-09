Vouks виконує трюки у Кейптауні, Південна Африка, 5 березня 2022 року.
© Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool
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Дізнайся, як досягти відмінної фізичної форми для брейкінгу

Бі-бої та бі-ґьорлз — підтягнуті, спритні та сильні. Ось як вони підтримують ідеальну форму для батлів.
Автор Джаз Кушке
Читати 3 хв.Updated on

Частина історії

Red Bull BC One: світовий брейкінг-чемпіонат

Red Bull BC One — це найбільше в світі змагання з брейкінгу. Щороку тисячі брейкерів з усього світу борються за можливість виступити на світовому фіналі.

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Брейкінг народився на вулицях, де кросівки були танцювальним взуттям, а танцполом слугував шматок картону на асфальті. Та попри просте походження, виступи брейкерів — це динамічна послідовність акробатичних рухів, що потребують виняткової фізичної форми, сили й спритності. А все це — нелегка справа.
Слухай своє тіло! Працюй наполегливо — залишайся скромним
Бі-бой Vouks
Південноафриканський новатор бі-бой Vouks поділився порадами про те, що потрібно, аби опанувати перевороти, фризи чи обертання на голові. А ще — як залишатися у чудовій фізичній формі, щоб знову й знову виконувати ці рухи під час тривалих батлів, подібних до тих, що ми бачили на Red Bull BC One. Прокрути вниз, щоб дізнатися головні поради бі-боя.
Бі-бой Phil Wizard тренується на Breaker Summit, 2024 рік.

Стрибки покращують твою силу та витривалість

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

Щоб бути успішним бі-боєм, потрібно бути в хорошій фізичній формі, чи не так?

Бі-бой Vouks: Так і є. Бути успішним брейкером означає бути артистом і спортсменом. Це тіло, розум та душа. Ти завжди маєш бути обізнаними та свідомими щодо здоров'я та фітнесу і постійно намагатися змусити себе та своє тіло робити те, що люди не вважають нормальним.

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Брейкінг: тренування та відданість справі

Найкращі брейкери світу розповідають, як вони готуються до змагань.

Sunni

Чи така фізична підготовка досягається лише танцями, чи потрібні спеціальні тренування?

Спочатку все — про танець. Ти просто в захваті від відкриття цього неймовірного таланту й танцювального стилю. Але щойно вирішуєш зробити це своєю кар’єрою — доводиться думати глибше й викладатися повністю. З часом це стає стилем життя, де щоденна практика, спортзал та фітнес — обов’язкові, щоб залишатися сильним, не відставати й бути послідовним.

Потім ти повинен підштовхувати себе до більшого — вчитися більше, залишатися натхненним, постійно розвиватися як танцюрист. Деякі брейкери вирішують додати нові елементи, наприклад, з гімнастики або карате, щоб залишатися ефективними, розвиваючи свій унікальний стиль. Це залучає набагато більше, ніж здається на перший погляд.

Бі-бой Hong 10 тренується на Breaker Summit, Австрія, 2024 рік.

Hong 10 присідає під час тренувань

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

Чи можеш ти розповісти нам про свій тренувальний режим?

Я зазвичай тренуюся вранці, зосереджуючись на кардіо та розвитку витривалості — переважно це пробіжки, різноманітні підйоми, стрибки на скакалці та робота з легкими вагами для зміцнення м’язів рук. Також виконую багато вправ для кору. Увечері проводжу ще одне тренування, інтенсивніше за ранкове — воно зосереджене на кондиціонуванні, силовій підготовці та розтягуванні м’язів для їх ефективного відновлення. Часто додаю суперсети, щоб бути впевненим: тренуюсь ефективно й регулярно.

Для мене дуже важливо бути сильним, здоровим і підтягнутим. Вправи для кору — це те, звідки я черпаю всі свої сили для танцю. Суперсети — для того, щоб залишатися у формі, покращити витривалість і виглядати невимушено під час танцю, а також для того, щоб розім'яти суглоби. Кардіо — для здоров'я, щоб підтримувати серцевий ритм.

Vouks позує для фото в місті-привиді Колманскоп, Намібія, 15 травня 2022 року.

Vouks знає про важливість підтримувати себе у формі

© Siphesihle Wooda Maguban/Red Bull Content Pool

Я ходжу до спортзалу не для того, щоб наростити м'язи або виглядати певним чином. Це частина мого ремесла — у мене немає вибору
Бі-бой Vouks

Чи може фізична підготовка бути вирішальним чинником для перемоги чи поразки на таких змаганнях, як Red Bull BC One?

Так, це беззаперечний факт. Твоя фізична форма має величезне значення в танцях. Коли ти втомлюєшся — танцюєш повільніше, більше помиляєшся, стаєш напруженим і неуважним. Суперник — і навіть судді — можуть помітити це раніше за тебе. Саме тому потрібно зосередитися на фізичній підготовці й уважно стежити за диханням під час змагань з великою кількістю батлів.

Бі-бой Lil Zoo та бі-ґьорл Logistx тренуються на Breaker Summit у Тальгау, Австрія, 2021 рік.

Logistx та Lil Zoo працюють над витривалістю

© Markus Berger/Red Bull Content Pool

Які тренування ти б порекомендував початківцям?

Багато відтискань та стійок на руках, щоб ти міг відчути себе комфортно з власною вагою і розвинути силу рук та м'язів. Не кури, не пий і не вживай жодних речовин. Дізнавайся більше про здоров’я та фітнес, шукай інші способи прокачати навички — наприклад, займися гімнастикою. Не втрачай натхнення. Вчися якнайбільше. І найважливіше — слухай своє тіло! Працюй наполегливо — залишайся скромним.

Частина історії

Red Bull BC One: світовий брейкінг-чемпіонат

Red Bull BC One — це найбільше в світі змагання з брейкінгу. Щороку тисячі брейкерів з усього світу борються за можливість виступити на світовому фіналі.

3 Зупинки
Дивись календар події
Breaking
Фітнес
Танець
Легка атлетика