Ванесса починала свій шлях до світової слави в рідному місті Лейрія, зарекомендувавши себе однією з найкращих португальських танцівниць завдяки невпинній самовіддачі та унікальному стилю, який відображає суть брейкінгу. Читай далі, щоб дізнатися, як під керівництвом наставників Ванесса перетворила свої фізичні обмеження на сильні сторони, завоювавши собі місце на світовій сцені. Приєднуйся до нас, щоб зануритися в її надихаючу подорож, сповнену викликів, тріумфів та глибокої відданості своєму мистецтву.

Ванесса змагається з Nicka на фіналі Red Bull BC One 2023 © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

01 01. Секрет успіху Ванесси: унікальні домашні тренування

Ванесса народилась і виросла в португальському місті Лейрія. Дівчина почала займатися брейкінгом у 2012 році, коли їй було 20 років. Вона вирішила танцювати, оскільки її найкращий друг був бі-боєм (Уго Сілва, він же бі-бой Jordan). Він став її наставником і вчителем із брейкінгу. Як тільки Ванесса почала займатися, вона зрозуміла наступне: «Я не відступила, тому що хотіла спробувати стати в чомусь кращою».

Я займалася брейкінгом, бо хотіла спробувати досягти успіху в чомусь Ванесса

У 2014 році Ванесса переїхала до Лондона, щоби продовжувати й розвивати свою танцювальну кар’єру. Вона почала подорожувати та брати участь у великих міжнародних змаганнях, але не змогла пройти відбір на жодне з них. Це відкрило їй очі на високі стандарти, яких вимагають міжнародні змагання, і незабаром танцівниця зрозуміла, що їй доведеться змінити свій підхід до тренувань, якщо вона хоче змагатися з найкращими: «Я визнала, що мені потрібно робити щось більше, якщо я хочу вдосконалюватися, перемагати й впливати на світ брейкінгу». Ванесса також зрозуміла, що їй не вистачає фізичної сили для більш вибухових прийомів. Читаючи книгу колишньої чемпіонки UFC серед жінок Ронди Раузі, Ванесса отримала чітке уявлення про те, що робити далі:

Бі-ґьорл Ванесса позує в Лісабоні © Hugo Silva/Red Bull Content Pool Я прочитала, як Ронда використовувала силу і організувала особливі умови під час тренувань як учасниця UFC, тому я почала створювати свій власний план розвитку сили і тренувань для брейкінгу

Ванесса розробила високоінтенсивні тренування для танцю, поєднуючи брейкінгові рухи з вправами на зміцнення тіла та розвиток витривалості. У той період вона працювала багато годин поспіль, не мала часу на відвідування спортзалу, тому побудувала свою програму на вправах, які можна було виконувати вдома. Зробивши програму тренувань своєю щоденною рутиною, Ванесса поступово почала помічати покращення у власній силі та витривалості.

02 02. Увійшла в історію на світовому фіналі Red Bull BC One

Через три роки після початку тренувань наполегливість Ванесси принесла свої плоди, коли вона виграла змагання серед бі-ґьорлз на Red Bull BC One Cypher 2019 у Великобританії. Це забезпечило їй місце в Last Chance Cypher, де вона змагалася з іншими національними брейкерками, щоб дізнатися, хто з них потрапить до 16 найкращих танцівниць світового фіналу Red Bull BC One World Final. Ванесса не змогла пройти цей відбір, але він став початком нового етапу в її кар’єрі, після якого вона зрештою увійшла в історію, попри всі непередбачувані злети й падіння.

Дивись, як Ванесса виграла Red Bull BC One UK Cypher у 2019 році:

7 хв Фінал b-girls: Rawgina vs Vanessa Дивися фінальну битву Rawgina з Ванессою за титул на UK Cypher.

Наступна частина цієї подорожі була однозначно складним етапом: у 2020 році Ванесса програла у фінальній битві UK Cypher, втративши другий шанс пройти кваліфікацію до світового фіналу Red Bull BC One World Final.

У 2021 році вона вирішила змагатися на батьківщині та взяла участь у португальському фіналі Red Bull BC One. Того року вона здобула перемогу і знову взяла участь у Last Chance Cypher. Але і на цей раз вона теж програла, зазнавши поразки за один крок від кваліфікації до світового фіналу.

У 2022 році Ванесса повернулася сильнішою, вигравши португальський чемпіонат вдруге поспіль, а потім успішно пройшла Last Chance Cypher, щоб кваліфікуватися до світового фіналу. Того року вона увійшла в історію як перша португальська бі-ґьорл, яка коли-небудь змагалася у світовому фіналі Red Bull BC One, дійшовши до чвертьфіналу й перемігши бі-ґьорл Isida з Еквадору. І хоча пізніше її вибила зі змагань бі-ґьорл 671 з Китаю, виступ Ванесси не залишився непоміченим. А вже у 2023 році вона знову увійшла в історію, ставши першою португальською бі-ґьорл, яка отримала запрошення на Red Bull BC One World Final через wild card. І хоч Ванесса знову не перемогла, вона змогла продемонструвати оригінальний стиль, завдяки якому стала такою відомою.

Дивись повний батл Ванесси проти Nicka у фіналі Red Bull BC One World Final 2023 року в Парижі.

Світовий Фінал Дивися, як найкращі бі-бої та бі-ґьорли борються за те, щоб стати чемпіонами світу Red Bull BC One у 2023 році.

На цьому етапі своєї кар’єри Ванесса повернулася до Португалії, щоби повноцінно представляти свою батьківщину. Вона була визнана бі-ґьорл номер один у країні, виграла численні змагання по всьому світу та зарекомендувала себе як одна з найталановитіших танцівниць на сцені брейкінгу.

03 03. Шокова травма і важкий шлях назад

Усе, над чим працювала Ванесса, наближалося до переможного фіналу, коли раптом, за місяць до конкурсу Red Bull BC One Portugal Cypher 2024, з нею стався нещасний випадок: на тренуванні вона зламала лікоть і порвала зв’язки лівої руки, що зробило її фактично непридатною для танців. Лікарі сказали, що травма заживе через два місяці, але Ванесса не дозволила цьому зламати її і навіть вирішила публічно не розповідати людям про нещасний випадок: «Я не хотіла, щоб це визначало мене й було виправданням відсутності бажаних результатів». Натомість під час реабілітації Ванесса знову скоригувала свій підхід до тренувань, з’ясувавши, які рухи вона може робити, використовуючи лише одну руку, і продовжуючи тренуватися, щоб залишатися у формі. Наступного місяця, не дочекавшись повного одужання кінцівки, Ванесса взяла участь у змаганнях Португалії та виграла втретє. Після цього досвіду чемпіонка сказала: «Це все було для того, щоб довести собі, що немає нічого, чого я не можу зробити». Після змагань у Шанхаї та Будапешті вона повернеться до Парижа, щоби спробувати свої сили на найбільшому спортивному змаганні року. Після цього Ванесса знову змагатиметься на Red Bull BC One Last Chance Cypher, щоб завоювати місце на фінальному етапі Red Bull BC One World Final.

Ванесса втретє перемогла на Red Bull BC One Cypher Portugal © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

04 04. Відстоювання розширення прав і можливостей жінок за допомогою брейкінгу

Ставши однією з найвідоміших і найдосвідченіших бі-ґьорл на сцені, Ванесса залишається натхненною танцем: «Спочатку я продовжувала займатися брейкінгом, оскільки це було те, на чому я могла зосередитися, удосконалити й побачити конкретні результати, але тепер я розумію, що є багато чого, що я можу дати брейкінгу, коли мова заходить про розширення прав і можливостей жінок».

Не треба чекати на когось іншого, якщо хочеш чогось досягти © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Вона вдячна брейкінгу за те, що він навчив її бути незалежною і дав важливий урок: «Не треба чекати на когось іншого, якщо хочеш чогось досягти». Брейкінг навчив Ванессу «йти до мети» і сформував її стиль та сприйняття життя.

Коли її запитали, яку пораду вона б дала початківцям, Ванесса відповіла: «Я б сказала, що сяяти важливіше, ніж перемагати. Крім того, кожен танцює по-своєму, тому зробіть цю різницю настільки чіткою, щоб люди бачили, що ви приносите щось унікальне у брейкінг». У моменти сумнівів танцівниця радить завжди пам’ятати: «Не зупиняйся, якщо ти зайшов так далеко».