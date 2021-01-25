У кожного з нас є шкідливі звички: вони можуть з'являтися не тільки в повсякденному житті, але і під час їзди на MTB. Коли ти починаєш освоювати маунтинбайк, практично всі твої звички, швидше за все, будуть з числа шкідливих. Однак з часом в процесі ти вивчаєш правила траси, освоюєш техніки, що допомагають утримувати рівновагу, повільно, але вірно замінюєш шкідливі звички корисними.

Найкраще, що можна зробити — вчитися на власному досвіді. Ось кілька найпоширеніших шкідливих звичок, пов'язаних з катанням на маунтинбайку, від яких тобі точно потрібно позбутися якнайшвидше.

1. Стояти посеред траси

Відійди убік, якщо потрібно зупинитися посеред траси © Dan Griffiths

Одне зі священних правил етикету на трасі: якщо ти зупинився через неполадки, або щоб з кимось поспілкуватися та випити чаю з печивом, слід якомога швидше зійти з трейлу в бік. Цей пункт на початку освоєння маунтинбайку може здаватися не настільки важливим, однак досить скоро стане зрозуміло, наскільки це не так. Зупинка посеред траси становить серйозний ризик: ти можеш не встигнути ухилитися від іншого велосипеда, який несеться на тебе з величезною швидкістю, крім того, для інших гонщиків створюється серйозна небезпека зіткнення.

Рішення: щоразу, коли потрібно зупинитися, просто відійди (дякую, кеп!)

2. Забувати своєчасно обслуговувати свій велосипед

Рецепт дорогого ремонту © Nathan Hughes

Слово «забув», як правило, ми вживаємо тоді, коли маємо на увазі «не пам'ятав» про щось. У нашому ж випадку воно означає «проігнорувати і не зробити що-небудь з огляду на те, що це не дуже важливо».

Головна проблема в обслуговуванні велосипеда полягає в тому, що чим більше ти будеш економити на ньому, тим більше тобі доведеться витратити на його обслуговування в майбутньому. Якщо ти не мастиш ланцюг, не дивуйся, якщо будеш чути неприємний шум під час катання по трасі, до того, ж тобі доведеться замінити його раніше, ніж зазвичай. Якщо не накачати шини перед поїздкою, то можна витратити дуже багато часу на усунення проколів. Якщо не очистити велосипед від бруду в кінці поїздки, навряд чи в перспективі це закінчиться чимось хорошим.

Рішення : можна почати з малого: заведи звичку накачувати шини, перевіряти ланцюг і чистити велосипед після кожної поїздки.

3. Злазити з велосипеда на підйомі

Будь схожим на Енріке Аванчіні і працюй ногами © Hudson Malta/Red Bull Content Pool

Здається, що цей пекельний підйом — ой, вибач, це ж просто «пагорб» — не закінчиться ніколи, а ти тільки на півдорозі до вершини. М'язи ніг просто горять. І ось здається, що ніхто не дивиться, і ти злазиш з велосипеда і піднімаєшся до вершини пішки. Ура, вийшло! Єдина проблема в тому, що таким чином ти ніколи не зможеш кардинально поліпшити свої навички підйому в гору. Якщо хочеш коли-небудь здолати весь шлях вгору, старайся щоразу підніматися трохи вище попередньої зупинки.

Рішення : Не бійся практикувати їзду на підйомах. Встанови міні-цілі на підйомі і щоразу проїдь на кілька метрів вище, ніж попереднього разу. Ти побачиш, як швидко буде збільшуватися твоя витривалість і покращаться навички підйому вгору.

4. Забувати вітати інших

Будь чемним героєм © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Одна з найкрутіших речей під час їзди на маунтинбайку — люди навколо здаються милішими та привітнішими, особливо на фоні мальовничої природи. Більшість оточуючих або привітають тебе, або помахають рукою, або просто кивнуть, коли зустрінуть на шляху іншого велосипедиста. Однак деякі люди — і ми знаємо, що це звучить безглуздо і обурливо, — будуть ігнорувати ці вітання і просто проїжджати повз. Мабуть, вони нічого не чули про хороші манери.

Рішення : думаємо, ти знаєш, що робити.

5. Йти в занос

Якщо ти не виглядаєш так само круто, краще зупинись на заносі © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Раніше ми говорили про те, що безліч шкідливих звичок з'являються відразу ж, щойно ти починаєш їздити на велосипеді, і зловживання заносами — безумовно одна з них. У дитинстві це здавалося найкрутішою фішкою на світлі. Коли ти дорослий, це... як і раніше здається дуже веселим і крутим. Однак саме через це руйнуються траси, над створенням яких старанно працював ти або хто-небудь інший, особливо у непростих умовах, так що не перестарайся! Занос може бути ефектною і потрібною фішкою, але не варто їй зловживати.

Рішення : якщо ти хочеш тримати все під контролем, спробуй зосередитися на пошуку ідеального балансу між переднім і заднім гальмами на поворотах, не роби сильного акценту на користь тільки заднього гальма. Ідеальний баланс буде різним у залежності від повороту, але чим більше ти будеш приділяти увагу цьому питанню, тим плавніше і технічніше будеш входити в повороти. Також можна спробувати знизити швидкість перед поворотом, а не безпосередньо на ньому. І ми плавно підходимо до наступної шкідливої звички.

6. Сильно гальмувати у поворотах

Під’їжджай з потрібною швидкістю © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Є дві шкідливі крайності: влітати в поворот на повній швидкості і надмірно гальмувати. Через друге виникає велика ймовірність падіння, до того ж ти можеш втратити весь імпульс, який був у тебе під час входження в поворот.

Рішення : загальмувати перед поворотом, щоб увійти в нього з комфортною швидкістю. Проїжджаючи його, продовжуй злегка гальмувати, якщо вважаєш за потрібне, а потім виїжджай з повороту.

7. Кататися без шолома

Брук Макдональд штурмує складні ділянки © Bartek Woliński

Здавалося б, більшість початківців не має починати поїздку на маунтинбайку, не вдягнувши шолом. Проте саме новачки найчастіше припускаються цієї помилки, можливо тому, що поки що у них в голові катання на маунтинбайку асоціюється з легкою велопрогулянкою на природі, ніж з падінням Миколи Рогаткіна на змаганнях Rampage у 2015 році. Ми носимо шоломи, бо дбаємо про свою безпеку.

Рішення : знайти такий шолом, який самому захочеться носити.

8. Забувати запасну камеру і інструменти

Польовий ремонт велосипеда © Lukas Pilz

Всі погодяться з тим, що спущена шина — найнеприємніша річ у світі? І той факт, що не всі маунтинбайкери беруть з собою необхідні інструменти, щоб мати можливість пофіксити неполадку на місці, здається чимось абсолютно неймовірним. У кращому випадку доведеться довго чекати на узбіччі траси, поки не зустрінеться досвідченіший і підготовлений райдер, у якого будуть необхідні інструменти. А в гіршому? Довгий шлях додому пішки. Позбувайся цієї звички, інакше тобі доведеться випробувати її на власному гіркому досвіді.

Рішення : купи запасну камеру, важелі для шин і велосипедний насос. Знайди для них місце. Якщо ти не береш з собою сумку, візьми хоча б невеликий набір для ремонту проколів.

9. Сидіти під час спуску

Грег Каллаган у дії © Duncan Philpott/Red Bull Content Pool

Якщо ти збираєшся спуститися на маунтинбайке, то а) ти молодчина і б) ти повинен проїхати стоячи, особливо якщо проходиш складну ділянку траси. Сидіти в такій ситуації — не найкраща ідея, адже велика ймовірність, що ти просто злетиш з велосипеда.

Рішення: якщо ти не крутиш педалі, ти повинен їхати стоячи.

10. Знаходити відмовки для того, щоб не їздити на велосипеді!

Та це ж маленький дощик! © Saskia Dugon

Одна з найпоширеніших помилок багатьох нинішніх маунтинбайкерів полягає в тому, що вони присвячують занадто багато часу перегляду і читанню матеріалів про катання на MTB замість того, щоб практикуватися і їздити.