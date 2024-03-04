1. Бахрейн у 75 словах*

Цими вихідними у Бахрейні Макс Ферстаппен розпочав захист титулу чемпіона світу Формули-1 у притаманному йому стилі. Пілот Oracle Red Bull Racing стартував з поулу і лідирував на кожному колі, щоб виграти 20-й Гран-прі Бахрейну в першій гонці 2024 року. Напарник Макса по команді — Серхіо Перес — стартував з п'ятого місця на решітці, фінішував другим. Таким чином зіркові пілоти повторили результат команди 1-2 на відкритті сезону минулого року, а Карлос Сайнс з Ferrari замкнув п'єдестал пошани третім.

* 2024 рік — 75-й сезон чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1

2. Гран-прі Бахрейну у шести фото

Ферстаппен прикрив Леклера на старті та вирвався вперед © Getty Images/Red Bull Content Pool Інженер Том Харт приєднався до Переса і Ферстаппена на подіумі © Getty Images/Red Bull Content Pool Пересу вистачило темпу, щоб не дозволити Сайнсу викрасти друге місце © Getty Images/Red Bull Content Pool Ферстаппен здобув свій 33-й поул у Формулі-1 і другий поспіль у Бахрейні © Getty Images/Red Bull Content Pool Помилка відкинула Переса на п'яте місце після кваліфікації © Getty Images/Red Bull Content Pool Напарники по команді Ріккардо та Цунода виступили за Visa Cash App RB © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. Чудовий старт для чинних чемпіонів

Новий рік, знайома поза: Ферстаппен виграв свою восьму гонку поспіль © Getty Images/Red Bull Content Pool

Після рекордного сезону 2023 року, від Oracle Red Bull Racing очікували, що у першій гонці нової кампанії команда продовжить набирати обертів. А передсезонні тести на Міжнародному автодромі Бахрейну намалювали райдужну картину для Red Bull.

Перед кваліфікацією в незвично холодному і вітряному Сахірі, темп Ферстаппена не виділявся, але чинний чемпіон світу завдав удару, коли це було необхідно. Він не дозволив Шарлю Леклеру з Ferrari взяти поул на 0,228 секунди.

Поки Леклер боровся з проблемами гальмування, перед Ферстаппеном була чиста траса, голландець просто вирвався вперед, домінував усі 57 кіл і здобув 55-ту перемогу в кар'єрі. Його результат на 39-му колі (1 хв 32,608 с) був на 1,4 с швидше, ніж будь-що, що могли показати суперники. Цей результат підкреслив його домінування в ніч, коли Макс виграв восьму гонку поспіль, починаючи з минулого сезону.

Пересу довелося нелегко після того, як він припустився помилки у першому повороті на останньому колі кваліфікації, через що опинився п'ятим на решітці. Але мексиканець виправився майже одразу, коли за перші сім кіл гонки піднявся на третє місце.

Третім він став, коли на 14-му колі обійшов Mercedes Джорджа Рассела. І хоча Пересу доводилося остерігатися Сайнса, який швидко наближався до нього на завершальних етапах, йому вистачило запасу, щоб забезпечити собі найкращий результат з тогорічного Гран-прі Італії, яке відбулося 10 гонок тому.

Це був третій подіум Переса на Гран-прі Бахрейну — його перша перемога в кар'єрі була здобута на єдиному Гран-прі Сахіру на іншій трасі у 2020 році — і забезпечила команді максимум 44 очки від відкриття сезону другий рік поспіль.

4. Нове ім'я, але без очок для Ріккардо, Цуноди

Ріккардо просто не вистачило кіл, щоб обігнати Магнуссена © Getty Images/Red Bull Content Pool

Нова команда Visa Cash App RB приїхала до Бахрейну з великими надіями на здобуття очок після того, як Даніель Ріккардо та Юкі Цунода провели перспективну передсезонну підготовку на тій самій трасі тижнем раніше. Та пілоти не досягли успіху: після 57 кіл Ріккардо фінішував 13-м, а Цунода — 14-м.

Цунода показав кращий результат у кваліфікації, стартувавши 11-м, а Ріккардо — 14-м, і був на цьому рівні протягом більшої частини гонки. Ситуація змінилась, коли після другого піт-стопу на 35-му колі австралієць встановив шини Pirelli з м'яким складом. Його перевага в темпі стала очевидною, коли він наздогнав напарника на останніх етапах.

Команда попросила Цуноду від'їхати вбік, щоб дати Ріккардо шанс атакувати Кевіна Магнуссена (Haas), який йшов 12-м. Але данський гонщик досяг картатого прапора на шість десятих секунди раніше, і після півтори години перегонів пілотів RB розділили лише пів секунди.

5. Номер, який потрібно знати

114. 114-та перемога Oracle Red Bull Racing у Формулі-1 дозволила команді зрівнятися з Williams і стати четвертою за кількістю перемог в історії цього виду спорту; більше перемог здобули лише Ferrari (243), Mercedes (183) та McLaren (125).

6. Слово з паддоку

Сьогоднішній день пройшов навіть краще, ніж я очікував. Машиною було дуже приємно керувати, і я думаю, що у нас був хороший темп… Макс Ферстаппен

7. Статистика, що має значення

Топ-5 водіїв чемпіонату

Місце Пілот Команда Бали Різниця 1 Макс Ферстаппен Oracle Red Bull Racing 26 - 2 Серхіо Перес Oracle Red Bull Racing 18 -8 3 Карлос Сайнс Ferrari 15 -11 4 Шарль Леклер Ferrari 12 -14 5 Джордж Расселл Mercedes 10 -16

Топ-5 команд чемпіонату

Місце Команда Бали Різниця 1 Oracle Red Bull Racing 44 - 2 Ferrari 27 -17 3 Mercedes 16 -28 4 McLaren 12 -32 5 Aston Martin 3 -41

8. За межами траси

Ми говоримо «за межами траси», що лише частково відповідає дійсності, але ми не могли не поділитися тим, що сталося, коли Шаггі, він же Ральф Хогенбірк, голландський бог безпілотників, зробив те, що здавалося неможливим. Його дрон Red Bull Drone 1 переслідував автомобіль RB20 команди Oracle Red Bull Racing протягом цілого кола в Сільверстоуні в Англії.

Шаггі не звикати до швидких дронів — він є основним учасником Ліги перегонів дронів і знімав шалений і несамовитий спуск Red Bull Valparaíso Cerro Abajo — але це був абсолютно новий виклик. Не відставати від Макса Ферстаппена — це подвиг, і чемпіон світу був вражений. «Це може змінити те, як люди дивляться Формулу-1», — сказав Ферстаппен і не помилився.

Дивись неймовірний політ Red Bull Drone 1 — з максимальною швидкістю 350 км/год — у відео нижче.

12 хв Найшвидший у світі знімальний дрон переслідує Макса Ферстаппена Швидкі кола, яких ти ще ніколи не бачив! Пролети з дроном, що не відстає від боліда Формули-1 на швидкості понад 300 км/год.

9. Куди далі та що потрібно знати?

Раунд 2 — Саудівська Аравія, 7-9 березня

Місце проведення — Автодром Jeddah Corniche Circuit, Джидда

Довжина / кількість кіл — 6,174 км, 50 кіл

Проведено Гран-прі / дебют — 3, 2021

Найуспішніший пілот — Льюїс Хемілтон, Макс Ферстаппен, Серхіо Перес (по одній перемозі)

Найуспішніша команда — Oracle Red Bull Racing (дві перемоги)

Підсумки перегонів 2023 року — 1-й: Серхіо Перес (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 3-й: Фернандо Алонсо (Aston Martin)

10. Усередині великого світу Red Bull Motorsports

Себастьян Льоб на Ралі Греції © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Поки Формула-1 повертається на траси, знайди хвилинку, щоб зазирнути за лаштунки Чемпіонату світу з ралі — а точніше, дізнатися, хто зробив це краще за всіх.

Чи знав ти, що Lancia — найуспішніший виробник в історії WRC? Або що Себастьєн Льоб виграв рекордні 935 спецділянок за свою кар'єру? Це лише два з найбільш пам'ятних рекордів WRC всіх часів — і є ще багато інших, які варто відсвяткувати і вшанувати.