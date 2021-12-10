65 км трас: яким буде великий байк-парк поблизу Трускавця

Велотраси та пішохідні маршрути у горах планують облаштувати на територіях трьох громад Львівської області: Трускавця, Східниці та Борислава. Перші дві велотраси завершать до кінця 2021 року, а протягом 2022 року до них доєднаються ще 65 км велошляхів та пішохідних маршрутів.

Хлопці із команди Ukraine Gravity — Орест Ватаманюк та Олександр Сталовєров — постійно знаходяться на майданчику та беруть безпосередню участь у створенні парку. Ми розпитали у них, якою буде нова спортивна локація в Карпатах.

«Найцікавіша частина проєкту, яка буде готова найшвидше — дві велотраси, що беруть початок з гори Магестра і проходять до нижньої станції підйомника курорту «Буковиця». Одна підійде професійним спортсменам або підготовленим любителям велоспорту, інша — ідеальна для початківців та відпочинку з сім'єю. Вона буде покрита щебенем великої та дрібної фракції, що буде закріплений спеціальною сумішшю та утрамбований катком. Це дозволить трасі залишалася сухою навіть після дощу, а отже бути безпечнішою», — ділиться деталями проєкту Орест Ватаманюк.

Велотраси беруть початок з гори Магестра © Ukraine Gravity

Траса для спортсменів буде максимально насичена перешкодами, різноманітними дерев'яними конструкціями та трамплінами. Серед них: дерев'яний дроп, роад-пеп (трамплін через дорогу довжиною 10 метрів), два дерев'яних воллрайди, три біг-ейри, степ-даун, безліч віражів та дерев'яний міст з тунелем. Автори проєкту анонсують, що тут обов’язково проходитимуть змагання у тому числі й всеукраїнського рівня.

Ще одна важлива частина проєкту — широка мережа вело- та пішохідних маршрутів, яка буде завершена протягом 2022 року. Маршрути сполучать Трускавець, Борислав, Східницю, гору Цюхів Верх. На горі буде оглядова вежа та комфортний велошлях до заповідника Тустань.

Проєкт парку «Велобескиди» розробляли два роки. Хлопці з Ukraine Gravity поділились, що особисто знають, як тренуватись там, де немає потрібної інфраструктури. Автор проєкту «Велобескиди» Олександр Сталовєров розповів, що саме цей досвід підштовхнув команду присвятити роки проєкту, який має покращити життя як професійних гонщиків, так і аматорів велоспорту та любителів активного відпочинку.

У процес залучено багато техніки та команда із 15 людей © Ukraine Gravity Траса насичена перешкодами: дерев'яними конструкціями та трамплінами © Ukraine Gravity

«Коли я робив перші кроки у швидкісному спуску, місць для тренувань було не багато. Перший трамплін я зробив власноруч із фанери, коли ще був підлітком. А сьогодні ми будуємо 65 км вело- та пішохідних маршрутів», — додає Орест Ватаманюк, професійний спортсмен та менеджер Ukraine Gravity.

Будівництво парку триває уже кілька місяців і вартує понад 12 млн гривень. Ватаманюк розповів, що у процес залучено багато техніки: екскаватори, самоскиди, навантажувачі та команда із 15 людей: «Усі роботи дуже залежать від погодних умов, а вони не завжди нам йдуть на зустріч».

Автори обіцяють, що цікавий маршрут у парку зможуть знайти велосипедисти будь-якого рівня підготовки: від легкої сімейної прогулянки Карпатськими Бескидами до складної траси для спортсменів та експертів. Маршрути розроблені так, щоб їх можна було легко знайти. Автори подбали про зручну навігацію з вказівниками та мапами на всьому шляху велосипедних та пішохідних маршрутів.

65 км вело- та пішохідних маршрутів поднають куточки Карпатських Бескидів © Ukraine Gravity Проєкт парку «Велобескиди» розробляли два роки © Ukraine Gravity

За словами авторів проєкту, згодом, окрім спортивних змагань, тут з’явиться велошкола та велопрокат, щоб більше людей могли познайомитись з цим видом спорту.

«Ми впевнені, що проєкт «Велобескиди» дасть потужний поштовх для розвитку культури активного відпочинку та велоспорту у цілому регіоні. А Східниця, Трускавець та Тустань будуть мати комфортне велосипедне та хайкінгове сполучення», — підсумовує Орест Ватаманюк.