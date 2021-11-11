«Намагаюся нести вогонь в океан», — жартує Джеймі О'Браєн.

У 2015 році професійний фрі-серфер, знаменитий своїми запаморочливими проектами, виконав свій найсміливіший трюк – підпалив себе та почав серфити, оточений полум'ям. Але найкрутіший поворот у житті він зробив ще кілька років до того, коли – після перемог на таких турнірах, як Pipeline Masters, Pipeline Pro та Curl Pipeline Masters – завершив таку успішну змагальну кар'єру, щоб присвятити себе створенню відео.

Зараз, коли за його плечима вісім сезонів серіалу Who is JOB , можна сміливо сказати, що він зробив крок у правильному напрямку, а його досвід допоміг правильно оцінювати та долати будь-які ризики.

Головне – правильно розрахувати ризики Jamie O’Brien

О'Брайєн визнає, що іноді найскладніший момент настає, коли ти близький до мети, адже знаєш, що на кону. Перед вогненним серфінгом він старанно готувався --- і, зрозуміло, багато чого побоювався.

«Що ближче мрія ставала до реальності, то страшніше мені ставало, — згадує він. — Мені вдалося спіймати по-справжньому велику хвилю. І коли все вийшло, я подумав: "Ого, та це найбільше моє досягнення, не рахуючи перемоги на Pipeline Masters". Це нарівні з великою перемогою».

Джеймі О'Браєн у вогні та на дошці в Теахупу, Таїті © Ben Thouard/Red Bull Content Pool

Щоб здійснити велику мрію, потрібно ризикувати. Але на Red Bull Basement Session О'Браєн докладно розповідає, як упоратися з цими ризиками. Ось п'ять його головних порад:

1. Будь чесний із собою

«Я перестав брати участь у змаганнях із серфінгу, тому що вважав, що у змаганнях не виявляються мої найкращі якості, — каже О'Брайєн. — Я хотів робити відео про серфінг та ділитися з людьми своїм баченням світу».

2. Потрібен час, щоб переконати тих, хто сумнівається

Коли О'Брайєн вирішив піти зі змагального серфінгу, він сказав: «Мій батько вважав, що я припускаюся помилки. У нього було відчуття, що я зраджую його. Він повільно, але зрозумів, що зробив правильний крок – у цьому переконався і сам»

3. Обговорюй ідеї з іншими

«Коли я думав, чим мені зайнятися, я питав у всіх: "У кого є ідеї?" Я отримував тисячі коментарів, – розповідає він. - І тут я побачив повідомлення від одного хлопця: "Підпали себе". І мені сподобалася ця ідея!

4. Збери надійну команду

«Коли у тебе з'являється мрія, не треба думати: це нереально. Просто знайди людей, які допоможуть тобі, і спільними силами ви досягнете поставленої мети».

5. Не бійся йти на ризик --- але обов'язково все продумай

«Я не міг просто вирішити: "Я підпалю себе на серфі", не обмірковуючи наслідків, --- визнає О'Брайєн, який багато готувався, щоб уникнути можливих проблем. --- Тобі треба піти на ризик? Тоді ретельно все обміркуй».

Джеймі О'Брайен інтенсивно готувався до серфінгу у вогні © Tim McKenna/Red Bull Content Pool

Якщо шукаєш ідеї для своїх проектів, можеш дізнатися більше історій, як у Джеймі О'Браєна, на Red Bull Basement Sessions .