Газуй та перемагай у Red Bull Supermoto Gauntlet у Battlefield 6 REDSEC

Вирушай на бездоріжжя в Battlefield REDSEC, розганяй двигун і випробуй себе в новому тематичному режимі від Red Bull, доступному лише обмежений час. На тебе чекає шанс здобути цінний лут і продемонструвати свою майстерність.

Подія Red Bull Supermoto Gauntlet триватиме з 31 березня до 14 квітня 2026 року та запрошує тебе й ще сімох суперників до трираундових перегонів на мотоциклах, у яких лише один стане переможцем.

Сідай за кермо й долай траси Defence Nexus, Golf Course, Jewel Beach та 22B, проходячи чекпойнти та заробляючи очки. Після кожного раунду вибувають двоє гравців із найменшою кількістю балів. У фіналі четвірка найкращих змагатиметься за головний приз — переможе той, хто першим перетне фінішну лінію.

За проходження дев'яти випробувань можна отримати безліч предметів — від ексклюзивних стікерів гравця Red Bull до фонів для карток, жетонів і парашутів.

01 Коротко про Red Bull Supermoto Gauntlet

14 днів перегонів (з 31 березня по 14 квітня)

8 гравців у матчі

9 випробувань

9 унікальних нагород

4 різноманітні траси

Free to play

02 Що таке Red Bull Supermoto Gauntlet?

Red Bull Supermoto Gauntlet — це тимчасовий івент, доступний лише в Battlefield 6 Season 2 у режимі REDSEC. У співпраці з Red Bull подія не просто додає впізнаваний брендинг до мультиплеєрної гри, а й освіжає геймплей завдяки динамічним мотоциклетним перегонам.

На тебе чекають дев'ять напружених випробувань, чотири різні траси та нагода отримати унікальні призи. Перегони проходять у три раунди: під час кожного заїзду ти заробляєш очки, які визначають твою позицію.

03 Коли відбудеться подія?

Подія триватиме з 31 березня до 14 квітня 2026 року й буде повністю безкоштовною. Щоб узяти участь, тобі потрібна копія Battlefield 6 або доступ до безкоштовного режиму Battle Royale — REDSEC — з усіма оновленнями. Це логічно, адже фаза Nightfall у другому сезоні додала нову категорію транспорту — кросові мотоцикли, яким і присвячено цей режим.

Кросові мотоцикли — нова категорія транспортних засобів у Battlefield 6 © EA

Змагання відбуватимуться в режимі Gauntlet в Battlefield 6 Season 2 REDSEC. Тут використовується система на вибування, що помітно відрізняється від класичних режимів Battlefield: замість перестрілок ключову роль відіграють твої навички керування мотоциклом.

04 Чи можна використовувати спорядження або зброю?

Ні, режим зосереджений виключно на навичках водіння та швидкості, тому спорядження і зброя недоступні. Гравці повністю захищені від атак інших учасників, однак транспорт може зазнавати пошкоджень під час зіткнень із середовищем або іншими байками.

05 Який формат перегонів?

У першому раунді беруть участь вісім гравців — шестеро проходять далі. Двоє з найгіршим результатом вибувають. У другому раунді шестеро виборюють місце у фіналі, куди проходять лише четверо. У третьому раунді ці гравці змагаються за перемогу, а решта місць визначається за кількістю набраних очок.

06 Як відбувається нарахування очок?

Результат залежить не від фінішної позиції, а від кількості зароблених очок.

Очки нараховуються за проходження кольорових контрольних точок:

Червоні контрольні точки (10 балів): складні рампи, трампліни й технічні перешкоди.

Жовті контрольні точки (5 балів): помірна складність, менш ризиковані елементи.

Сині контрольні точки (3 бали): найпростіші, зазвичай на прямих ділянках.

Порада від профі: якщо обирати найскладніші (червоні) маршрути, можна швидше набрати більше очок, ніж рухаючись лише простими ділянками. У цьому режимі ризик часто виправданий.

В івенті будуть доступні ексклюзивні ігрові предмети © Electronic Arts

07 Траси

Подія Red Bull Supermoto проходить на чотирьох різних трасах. Кожна з них розташована в окремій локації всесвіту Battlefield 6 і пропонує унікальні умови, виклики й особливості:

Golf Course

Ця траса вирізняється доглянутою зеленню, пальмами та звивистими асфальтованими дорогами в міському середовищі. Круті повороти й фірмові трампліни Red Bull задають динаміку маршруту та випробовують твою точність.

Defence Nexus

Розташована в індустріальній зоні, ця траса поєднує гравій і асфальт. На тебе чекає класичний трек для супермото, складний саме через мінливе дорожнє покриття.

22B

Пустельна база з радарними куполами, бар'єрами та кольоровими стовпами диму. Широкі асфальтовані ділянки змінюються підйомами й спусками на сипучому піску, де низьке зчеплення змушує тебе бути максимально зосередженим.

Jewel Beach

Jewel Beach майстерно передає літній настрій із сонячною пляжною атмосферою. Та не дозволяй цьому відчуттю розслабити тебе: швидка й переважно рівна асфальтована траса приховує вузькі ділянки та різкі повороти. Чи зможеш ти першим перетнути фінішну лінію під аркою Red Bull?

08 Які виклики чекають на тебе?

Сідаючи за кермо кросового мотоцикла в Red Bull Supermoto, ти змагаєшся не лише за славу чи місце на подіумі. Тут є ще одна важлива мета — здобути ексклюзивні нагороди, які назавжди відкриваються в Battlefield 6.

Не пропусти ексклюзивні предмети Red Bull Supermoto Gauntlet © EA

Щоб отримати ці косметичні предмети, тобі потрібно виконати дев'ять завдань: сім основних і два бонусні.

Порада від профі: не всі завдання обов'язково виконувати саме в режимі Red Bull Supermoto Gauntlet. Водночас усі вони пов'язані з транспортом, доступним у Battlefield 6.

Завдання Опис Режим Нагорода 1 Заверши матчі Red Bull Supermoto Gauntlet Стікер гравця — Head-to-Head 2 Пройди червоні контрольні точки у складі загону Gauntlet Фон для картки — Red Boom 3 Захоплюй цілі в Red Bull Supermoto або Conquest Всі режими Жетон — Gives You Wings 4 Проїдь на задньому колесі сумарно визначений час Всі режими Стікер гравця — By the Horns 5 Заробляй очки, керуючи наземним транспортом (подвійні очки в режимі Gauntlet) Gauntlet Фон для картки — Bull Rush 6 Заробляй очки за виконання завдань у Gauntlet (подвійні очки в Red Bull Supermoto Gauntlet) Всі режими Парашут — Energy High 7 Проведи визначений час у повітрі на квадроциклі, мотоциклі або легкому піхотному транспорті Всі режими Жетон — Red Bull 8 (бонус) Заробляй очки за час у повітрі на F-97 Kestrel або легкому піхотному транспорті Всі режими Парашут — Charging Canopy 9 (бонус) 3-й раунд Gauntlet / Топ-5 у «Королівській битві» / 2000 очок у мультиплеєрі Всі режими Фон для картки — Delta Sweep

09 Нагороди Red Bull Supermoto Gauntlet

Звичайно, твої зусилля будуть винагороджені. За виконання завдань Red Bull Supermoto ти можеш розраховувати на дев'ять ексклюзивних призів у дизайні Red Bull. Їх можна отримати лише під час івенту, а після нього вони залишаються у твоєму розпорядженні назавжди. Предмети поділені на чотири категорії:

Парашути: Energy High та Charging Parachute

Жетони: Gives You Wings та Red Bull

Фони для картки гравця: Delta Wings, Red Bang та Bull Rush

Стікери гравця: By the horns та Head to head

Розблокуй ці унікальні нагороди © EA

Усі предмети можна розблокувати лише під час події (31 березня — 14 квітня). Після її завершення вони стануть недоступними. Тож якщо хочеш отримати все, не зволікай!