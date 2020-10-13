За кадром: 5 фото Вадима Герасименко

З дитинства я люблю механізми . Татова дзеркальна плівкова камера завжди була чимось таємним і недосяжним для мене. Я розглядав її, торкався, але ніколи нічого не крутив і не натискав, бо тато не дозволяв. Одного разу він налаштував камеру, дав мені в руки і дозволив зробити фото. Це було неймовірне відчуття: якщо ви колись працювали із старими камерами, то знаєте, як приємно спускати механічний затвор і вручну перемотувати плівку. З того часу я мріяв фотографувати, оскільки зображення любив не менше, ніж механізми.

До речі, той татів фотоапарат досі у прекрасному стані, і я навіть іноді знімаю ним.

Моїм найскладнішим проектом були зйомка автоперегонів під містечком Ле-Ман у Франції для одного американського видання . Перегони були історичними, тому я поставив собі божевільне завдання: зняти їх так, щоб глядач повністю занурювався в естетику минулого століття. Коли ти знімаєш кіно і маєш можливість створити відповідні декорації — це одне, та зовсім інше робити фотоісторію, не маючи можливості нічого змінити на знімальному майданчику. Як я впорався? Просто викадровував зайве. І це було непросто.

Проект мрії — знімати якомога більше фотоісторій з атлетами Red Bull. Історії перемог всупереч обставинам. А потім зібрати та зверстати всі ці матеріали і надрукувати красиву, емоційну та естетичну фотокнигу. Я чітко уявляю собі це видання. Скоро ми заговоримо з глядачем новою мовою.

У мене є великий список ідей та думок про фотографію , самовираження та життя, яким я б хотів поділитись із фотографами-початківцями. Можливо, у наступному матеріалі варто детально поговорити про це [сміється]. Та сьогодні дам єдину пораду, що підійде не тільки фотографам і не тільки початківцям: «Не слухайте порад, шукайте досвід. Не завмирайте перед страхом і робіть багато помилок».

П’ять улюблених робіт

Дрифт --- одна з фірмових тем Вадима © Вадим Герасименко

Я люблю багатошарові кадри, мені приємно занурюватись у простір, з якого вони складаються. Мені подобаються фото, що викликають емоцію. Це дуже суб’єктивно. Ось, наприклад, фото з дрифт-чемпіонату. У ній усе кипить, зараз вибухне. Це як увімкнений у розетку чайник. Вона не залишає байдужим.

Нестандартний портрет Ольги Харлан © Вадим Герасименко

Це фото — протилежне за настроєм. Хоча Оля Харлан одна із найшвидших атлеток у світі, на фото вона спокійна — мене це зачаровує. Мені подобається сонечко, що світить в обличчя моєї героїні. Тут затишно.

Один з найскладніших проєктів Вадима © Вадим Герасименко

Це фото я зробив у Монако. Деякі деталі на ньому дуже чіткі (подивіться на відблиск сонця у шоломі), а інші форми — змазані та розфокусовані. Мені подобається поєднання чіткості руху боліда, хаосу навколишнього середовища з багатошаровими сітками ліній. Машина так впевнено і швидко рухається, що, здається, за мить випаде з кадру.

Ще одне фото Ольги Харлан © Вадим Герасименко

І знову Оля Харлан і впевненість в океані спокою. Такою я її побачив. Якось мені сказали, що мої фотографії схожі на сон. Для мене це найцінніша і найвлучніша похвала.

Дрифтерська серія фото Вадима Герасименко © Вадим Герасименко 01 / 03