У фотографа Романа Рудакова багато інтересів. Його знають як крутого екшн-фотографа, репортажника, одного з найкращих серед тих, хто знімає автомобілі. Ще одне порівняно свіже захоплення Роми — фото з дрона, які він робить у подорожах по всьому світу. Серед них Роман обрав п’ять улюблених для рубрики «За кадром».

Роман Рудаков — фотограф широкого профілю © Roman Rudakov

За освітою я інженер , і фотографія спочатку цікавила мене не з художнього боку, а з технічного. Я розкручував старі дідусеві фотоапарати. Було цікаво зрозуміти, як влаштована камера: як матриця сприймає світло, як світло переходить у цифру і назад. В інституті я відкладав гроші зі стипендії та купив перший дзеркальний фотоапарат. На останніх курсах почав фотографувати студентські події. Так поступово у мене з’явилося хобі, що приносило дохід. Коли я переїхав до Києва, мав вибір: йти працювати на завод за спеціальністю чи стати фотографом.

Я почав фотографувати в нічних клубах . Я не любив нічне життя й не пив, тому в мене вдало виходило. Дуже скоро почав робити репортажі для журналів Cosmopolitan, Esquire, Harper's Bazaar… Зрештою познайомився з мандрівниками з One life, і завдяки цьому знайомству я з камерою об’їздив майже увесь світ.

До речі, камеру я вважаю інструментом тільки для роботи та ніколи не беру її на відпочинок. Мені цілком вистачає телефона. Виняток — фото з дрона. Цим я захопився лише кілька років тому. Купував для репортажних зйомок: дивитися на події з неба завжди цікаво. Але ця тема мене затягнула. Окреме задоволення — літати там, де це заборонено. Наприклад, одного разу я випадково пролетів крізь London Eye. Вийшли гарні кадри.

Складно обрати один божевільний проєкт, адже божевільні пригоди в мене щоразу . Авіакомпанії часто гублять мій багаж і доводиться героїчно вигадувати, як замінити загублене спорядження на зйомках. Кожен проєкт — це виклик. Особливо коли на вулиці дощ, а тобі треба зняти чистий автомобіль. Те саме зі зйомками з дрона — у містах усі мої польоти нелегальні. І щоразу ти злітаєш і не знаєш, повернеться дрон чи ні.

Якось у Стамбулі на дрон напали чайки й довелося в небі від них відбиватись. Роман Рудаков

Але найскладніший виклик — стабільно видавати гарний результат. Підвищувати не лише якість картинки, але й комунікацію з замовником. Постійно ставити собі питання: «А куди цей кадр потім піде, для чого він?»

Найцікавіша тема для мене зараз — автомобілі. Хочу підвищити якість автомобільної фотографії в Україні до такого рівня, коли у всьому світі будуть знати, що в нас є класні спеціалісти. Ще одна дотична до цього тема — CGI (computer generated imagery). Автомобільна реклама у світі здебільшого робиться не виходячи з кімнати. Це потрібно розвивати, це крута штука. Не варто зосереджуватися лише на класичній фотографії, час диктує своє. З CGI ти не залежиш від погоди, від світла, не витрачаєш сили на складне транспортування авто на локацію (адже в кадрі машина має бути ідеально чистою). До того ж можна залишатися вдома, що дуже актуально в цей карантинний час.

Фотографам-початківцям я раджу не відступатися від своїх ідей . Якщо щось подобається — докладай зусилля й не зважай на поради. Точніше, звертайся за порадами, лише коли вони дійсно потрібні. Важливо дуже багато працювати. Кажуть, що фотографія — це творчість. Звичайно, так теж може бути. Але найчастіше, ти знімаєш подію цілий день, а потім усю ніч обробляєш фото, щоби вранці надіслати людям класний результат. Це вимагає працьовитості.

І найголовніше — зроби все, щоб перетворити хобі на роботу. Ті кому це вдалось — щасливі люди.

Шість улюблених фото Романа Рудакова, знятих із дрона

Кейптаун в об'єктиві Романа Рудакова © Roman Rudakov

Кейптаун, ПАР

Ця фотографія — символ початку карантину. 7 березня 2020 року було моє останнє відрядження перед закриттям кордонів і останній політ.

Фотографії не передають сили вітру у Португалії © Roman Rudakov

Кабо де Рока, Португалія

Це найзахідніша точка Європи — знаменитий мис Кабо де Рока. Там практично неможливо знімати з дрона, адже це ще й найбільш вітряне місце у Португалії. Вітер був таким, що я легко злетів, але повернути дрон було нереально складно.

Луцьк у незвичному кольорі © Roman Rudakov

Луцьк, Україна

На змагання атлетки Red Bull Яни Беломоїної у Луцьку я їхав усю ніч. Я мав іншу зйомку в Києві, і вона завершилась тільки опівночі. Тож я одразу сів за кермо і помчав до Луцьку. У місто я заїхав на світанку, саме тоді я і зробив цей знімок.

Португальські серфери © Roman Rudakov

Сагреш, Португалія

Мої друзі пішли в музей у португальському місті Сагреш, а мене залишили на парковці, щоб я міг приглянути за речами і автівкою. Мені було нудно і я просто дістав дрон і зробив пару кадрів. Правду кажуть, що найкрутіші фото виходять, коли зовсім цього не чекаєш.

Фото з дрона з місця, де заборонено знімати з дрона © Roman Rudakov

Водоспади Ігуасу, Аргентина і Бразилія

У цьому місці заборонено знімати з дрона. Це заповітна зона, де живе багато рідкісних птахів. Але заборона діє лише з 9 ранку, тому мені вдалось познімати водоспад на сході сонця.

Панама під хмарами © Roman Rudakov

Панамський канал, Панама