За кадром: 5 улюблених фото Микити Завілінського

Я працюю фотографом уже 13 років . З цього часу встиг познімати все, що в принципі може бути знято. Працював у репортажній зйомці, робив багато портретів, трохи fashion, інтер’єри, весілля. Зараз розумію, що мені цікаво працювати з історіями. Причому як у документальних проектах, так і у комерційних або рекламних. Для мене важливо розуміти яку історію я можу розкрити або розказати.

Я став фотографом майже випадково . Наприкінці 11-го класу батьки придбали перший цифровий фотоапарат і я почав тягати його в школу. Мені було цікаво подивитись, що з цього вийде.

Микита Завілінський © Микита Завілінський

У той час я трохи цікавився дизайном, але відчував, що гарного дизайнера з мене не вийде , бо не вмію малювати. Тоді я подумав, що коли не виходить щось намалювати, це можна сфотографувати. Того літа я придбав першу дзеркальну камеру. Почав фотографувати все, що втрапить в око, і з часом до мене почали надходити перші замовлення. Я не планував бути професійним фотографом, але це сталось дуже природньо.

У мене було багато складних проектів : великі весілля, коли потрібно 15 годин поспіль координувати велику кількість людей. Складний проект для ООН, де було потрібно багато їздити різними регіонами. Або технічно складні зйомки для Red Bull, найчастіше це складні і унікальні трюки атлетів Red Bull, ти маєш все зробити з першого разу, бо іншої можливості у тебе не буде. Коли фотографуєш спортивні змагання або рекорди — маєш працювати дуже швидко і бути постійно напоготові.

Якщо ми говоримо саме про спортивні зйомки, є декілька важливих моментів : по-перше, потрібно розбиратись у тому виді спорту, який знімаєш. Ти маєш розуміти й який момент щось може відбутись. Найефективніші спортивні фотографи працюють майже на відчуттях: вони мають передчувати, що трапиться у наступний момент. Також я завжди намагаюсь робити перед-візуалізацію: завчасно уявляти, що я хочу зняти, з якої точки, що маю зробити і які технічні засоби взяти з собою.

Я вірю, що хороша фотографія виходить, коли по обидві сторони від камери знаходяться люди, які люблять свою роботу.

Проект мрії

Зараз Netflix знімає фільм про Піта Соуза — персонального фотографа Барака Обами. Мені здається — це неймовірний досвід і унікальний момент: коли така людина, як Барак Обама, займає такий пост. Я хотів би бути поруч з такою людиною.

Окрім цього, мені було б цікаво постійно подорожувати і знімати. Працювати у проектах, де ці дві речі пов’язані, як от у National Geographic, ООН або Red Bull.

Молодим фотографам я раджу не гнатись за темами, які вважаються модними . Варто поставити собі питання: що цікаво саме тобі? З якими історіями ти хотів би працювати? І рухатись у цьому напрямку. Ти свій найголовніший критик. І якщо ти будеш займатись улюбленою темою, знайдеш те, до чого лежить душа — рано чи пізно люди прийдуть до тебе за твоїм унікальним баченням і стилем.

Ще одна порада: якщо ти розглядаєш роботу фотографа виключно як інструмент заробляння грошей — краще зверни увагу на інші сфери. Є набагато більш ефективні, безпечні та легші способи заробляння грошей, ніж фотографія.

Новачкам часто доводиться пояснювати, що спалахи, об’єктиви та інша техніка — це лише інструмент . І як кожен інструмент, вони працюють так добре, наскільки професійна людина тримає це все у руках.

Уся техніка, що створена останні кілька років, настільки класна і досконала, що купити погану камеру навряд чи вдасться. Тому не потрібно чекати моменту, коли ти зможеш дозволити собі дорогу камеру, потрібно якомога більше знімати.

П’ять улюблених робіт

Останній вівчар з Карпат

Останній вівчар з Карпат © Микита Завілінський

Це фото я зробив у вересні 2017 року. Це один із останніх вівчарів, який з покоління в покоління водить вівці на полонину недалеко від Косова у Карпатах. Я зробив цю картку під час експедиції з проектом Ukraїner. Чоловіка звуть Василь Петричук. Він з дружиною Марією живе на Сокільському хребті, між селами Бабин та Яворів, і все життя займається вівчарством та сироварінням.

2. Архітектор Ян

Архітектор Ян © Микита Завлінський

Цей портрет був зроблений під час комерційної зйомки. Особливість фото — герой вперше у житті брав участь у професійній фотосесії. Він архітектор. Не має ні модельного, ні акторського досвіду. Це фото — нагадування про те, який контакт я хочу мати з кожним героєм, що потрапляє до мене в кадр. Часто доводиться довго і важко працювати, щоб розкрити людину перед камерою. Але велике значення має внутрішній стан людини, тому не кожного героя вдається розкрити. Але з Яном це було легко.

3. Сергій Малик

Портрет одгного з титулованіших гонщиків України © Микита Завілінський

Це фото одного із найбільш титулованих гонщиків України Сергій Малик. Він має купу нагород і, здається, їздить на всьому: мотоцикли, оф-роуд авто, у нього є власний болід «Формули-1». Цю картку я зробив у 2014 році, під час його підготовки до ралі Париж-Дакар.

Для мене це фото — квінтесенція зосередженості людини. Одне з найбільших задоволень — спостерігати за людьми у їх стихії. Коли люди поглинуті власною справою — це дуже красиво. Я прихильник мінімальної режисури у фотографії. Мені хотілось би, щоб людина на фото якомога менше була продуктом моїх вражень, а більше — тим як вона сама себе відчуває.

4. 22 січня 2014 року

22 січня 2014 року © Микита Завілінський

З цим фото пов’язане дивне відчуття, якого я не відчував ніколи до або після того дня. Це фото зроблене на вулиці Грушевського у 2014 році. Там було кілька рядів барикад і ця — остання. Буквально декілька людей наважувались доходити до цієї лінії, бо там було найбільше вибухів та вогню. У якийсь момент я також побіг туди і це об’єктивно був один із найбільш небезпечних моментів мого життя. Але я запам’ятав неймовірне відчуття спокою. Я ніби знав, що зі мною нічого не трапиться, що я на своєму місці і все буде як слід.

5. Нетуристична Індія

Нетуристична Індія © Микита Завілінський

у 2012 році я відпочивав в Індії два тижні у найпопсовішому штаті країни — на Гоа. Одного дня я піймав тук-тук і попросив завести мене в такі місця, куди туристи не попадають в принципі. І водій підняв нас у якесь віддалене гірське село, де саме йшло будівництво дороги. Мене вразило, що люди носили гравій у спеціальних чашах на головах, висипали його на дорогу і самостійно наливають смолу. Так вони працювали у скажену спеку цілий день.