Юкі Цунода (

) розпочав свій вікенд на 11-му місці у кваліфікації, але продемонстрував характерну хвацькість на ранніх етапах гонки, і вже на третьому колі посів третє місце. Для його напарника по команді

гонка в Спа була менш виразною, ніж його вражаюче повернення у Формулу-1 в Угорщині тиждень тому. Найкраще коло у кваліфікації австралійця було скасоване через порушення обмежень траси. Але попри 19-те місце на стартовій решітці, він продовжив змагатися, і пара пізніх маневрів підняла його на 16-те місце під картатим прапором.