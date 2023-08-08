1. Бельгія у 74 слова*
Oracle Red Bull Racing стала першою командою в історії Формули-1, що виграла 12 Гран-прі сезону. Для Макса Ферстаппена, який народився у місті Хасселт, за 85 км від Спа, Гран-прі Бельгії стало восьмою перемогою поспіль і третьою перемогою на трасі Спа-Франкоршам. Товариш Ферстаппена по команді мексиканець Серхіо Перес фінішував другим, забезпечивши Oracle Red Bull Racing перший 1–2 результат за сім гонок. А поул-сітер Шарль Леклерк (Ferrari) посів свій третій подіум у сезоні на третьому місці.
*2023 — 74-й сезон чемпіонату світу Формули-1
2. Гран-прі Бельгії на шести фото
3. Ідеальна десятка Макса
Рекордсменом за кількістю послідовних перемог сьогодні є Себастьян Феттель. Великий німець встановив цей рекорд у 2013 році, коли його автівка з логотипом Red Bull домінувала в останніх дев’яти гонках сезону. Та восьма перемога поспіль для Ферстаппена була не такою простою, як тиждень тому в Угорщині, особливо якщо оцінювати першу половину.
Макс стартував шостим після найшвидшої кваліфікації, але за зміну коробки передач його понизили на п’ять місць у таблиці. Він легко подолав перший поворот, який вважається досить непростим на цій трасі: гострий кут, що затягується, як магніт притягує нещасні випадки на першому колі. Оскільки Карлос Сайнц (Ferrari) збив Оскара Піастрі (McLaren), що йшов попереду, Ферстаппен проскочив на четверте місце, але застряг позаду Леклера та Льюїса Хемілтона (Mercedes) протягом перших п’яти кіл, поки Перес виривався у лідери.
Випередивши Mercedes і Ferrari на дев'ятому колі, Перес мав перевагу в 2,9 секунди. Але після першого піт-стопу на 14-му колі Ферстаппен полетів, захопивши лідерство, яким він не поступився навіть після дощу, який зробив трасу підступною для слікових шин.
З цього моменту перемога стала формальністю. Макс перетнув межу, на 22,305 секунд випередивши свого напарника. Саме так Ферстаппен здобув третю поспіль перемогу в країні свого народження і десяту перемогу в чемпіонаті. У перерву в середині сезону Макс входить лідером з перевагою в 125 очок.
У суботу Ферстаппен також виграв спринтерську гонку з 11 кіл, несподівано піднявшись на подіум разом із Піастрі з McLaren і П’єром Гаслі з Alpine.
Для Переса відставання від товариша по команді на фініші більше ніж на 20 секунд не було б приводом для святкування, але друге місце та 18 очок чемпіонату світу стали його найкращим результатом з моменту фінішу на тому ж місці у Маямі сім гонок тому.
Другий подіум мексиканця в цьому році, що розпочався з другого місця у стартовій таблиці, повторює його позиції на старті та фініші в Спа 12 місяців тому. Таким чином, його відрив від Фернандо Алонсо з Aston Martin, що посідає третє місце в чемпіонаті, збільшився до 40 очок. Таким чином Oracle Red Bull Racing має намір вперше в історії команди здобути подвійний тріумф наприкінці сезону.
4. Цунода стартує різко
Юкі Цунода (Скудерія АльфаТаурі) розпочав свій вікенд на 11-му місці у кваліфікації, але продемонстрував характерну хвацькість на ранніх етапах гонки, і вже на третьому колі посів третє місце. Для його напарника по команді Даніеля Ріккардо гонка в Спа була менш виразною, ніж його вражаюче повернення у Формулу-1 в Угорщині тиждень тому. Найкраще коло у кваліфікації австралійця було скасоване через порушення обмежень траси. Але попри 19-те місце на стартовій решітці, він продовжив змагатися, і пара пізніх маневрів підняла його на 16-те місце під картатим прапором.
5. Число, яке потрібно знати
9 — перемога Ферстаппена з шостого місця на стартовій решітці означає, що чинний чемпіон світу виграв свої 45 Гран-прі з дев’яти різних позицій на решітці. Так він зрівнявся із Фернандо Алонсо у найрізноманітніших стартових місцях, які забезпечили йому перемоги в історії спорту.
6. Слово переможця
Я знаю, що у нас була чудова машина. Йшлося лише про те, щоб вижити на першому повороті. Я бачив, що все стає дуже напруженим. Та мені вдалося, і з цього моменту я міг рухатись у своєму темпі. Це було дуже приємно
7. Статистика, що має значення
Топ-5 водіїв чемпіонату
Місце
Водій
Команда
Бали
Розрив
1
Макс Ферстаппен
Oracle Red Bull Racing
314
-
2
Серхіо Перес
Oracle Red Bull Racing
189
-125
3
Фернандо Алонсо
Aston Martin
149
-165
4
Льюїс Гамільтон
Mercedes
148
-166
5
Шарль Леклерк
Ferrari
99
-215
Топ-5 команд чемпіонату
Місце
Команда
Бали
Розрив
1
Oracle Red Bull Racing
503
-
2
Mercedes
247
-256
3
Aston Martin
196
-307
4
Ferrari
191
-312
5
McLaren
103
-400
8. Подалі від траси
Три пілоти F1. Один симулятор. І пов’язка на очі, щоб неабияк все ускладнити…
Подивіться, що станеться, якщо ми дозволимо Максу відірватися за кермом гоночного симулятора, щоб подолати Сільверстоун всліпу, довіряючи лише голосам Чеко та Ріккардо. Це весело, а от чи буде це швидко та точно? Дивіться відео нижче.
7 хв
3 Drivers 1 Sim
Three drivers and a simulator.
9. Куди далі і що варто знати?
Раунд 13 (Нідерланди), 25–27 серпня
Назва / місце розташування: Автодром «Зандворт», Зандворт
Довжина / кількість кіл: 4,259 км, 72 кола
Гран-прі / дебют: 32, 1952
Найуспішніший водій: Джим Кларк (чотири перемоги)
Найуспішніша команда: Ferrari (вісім перемог)
Подіум 2022: 1 місце: Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), 2 місце: Джордж Рассел (Mercedes), 3 місце: Шарль Леклерк (Ferrari)rd: Charles Leclerc (Ferrari)
10. У великому світі Red Bull Motorsports
Рухливий, невпинний, амбітний — це Хорхе Мартін. Іспанський гонщик прийшов до MotoGP у 2021 році з великим ажіотажем після того, як виграв титул Moto3 у 2018 році та здобув пару перемог у двох сезонах Moto2. І він не барився з результатом, щоб зайняти поул-позицію у своїй другій гонці MotoGP у Катарі й перемогти у своєму шостому старті на Red Bull Ring.
Частина історії