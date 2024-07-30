1. Бельгія коротко
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен збільшив свою перевагу в серії Формули-1 до 78 очок після четвертого місця на Гран-прі Бельгії. Голландець подолав штраф і фінішував на 9,226 с позаду переможця гонки Джорджа Рассела з Mercedes, який пізніше був дискваліфікований за недовагу боліда на 1,5 кг. Саме це дозволило його напарнику по команді Льюїсу Хемілтону піднятися на найвищу сходинку подіуму. Напарник Макса по команді Серхіо Перес фінішував на сьомому місці після старту з першого ряду решітки, а на останньому колі встановив найшвидше коло в гонці й заробив додаткове очко в чемпіонаті.
2. Гран-прі Бельгії у шести фото
3. Невеликий, але значний виграш для Ферстаппена
Після п'ятого місця в Угорщині тижнем раніше, Ферстаппен мав багато роботи в Бельгії, коли нові компоненти двигуна, встановлені на його RB20, принесли покарання у вигляді штрафу в 10 місць на решітці.
В 2022 і 2023 роках голландець кваліфікувався найшвидше в Бельгії, і обидва роки отримував штрафи в сітці, перемагаючи з 14-го місця два роки тому і з шостого в минулому сезоні. Стартувавши 11-м після кваліфікації, він піднявся до восьмого місця за 10 кіл і, що дуже важливо, випередив Ландо Норріса з McLaren, свого найближчого суперника в заліку пілотів.
Пара пізно вирвалася вперед, а Ферстаппен випередив Норріса на півсекунди після 44 кіл і набрав на два очки більше, ніж британський гонщик. З таким результатом пілоти пішли на канікули всередині сезону.
Форма Переса на початку сезону пішла на спад, але мексиканець кваліфікувався третім, попри складку та мокру погоду. В Бельгії він показав свій найкращий суботній результат після п'ятого раунду в Китаї. Довгоочікуване повернення форми було винагороджено стартом з першого ряду, коли Ферстаппен був відкинутий на шостий ряд.
У першому повороті Переса обійшов швидкий Льюїс Хемілтон (Mercedes) з третьої позиції на решітці. А в кінці гонки Чеко заїхав на піт-стоп, щоб на останньому колі показати найшвидше коло за 1 хвилину 44,701с, так мексиканець додав ще одне очко до скарбнички команди в Чемпіонаті конструкторів, з перевагою над McLaren, яка становить 42 очки після 14 з 24 етапів.
4. Ріккардо з балами
Команда Visa CashApp RB залишилася на шостому місці в Чемпіонаті конструкторів після того, як Даніель Ріккардо завдяки бойовому драйву перетворив своє 11-те місце на 10-те і заробив очки, коли Рассел зійшов з дистанції.
Ріккардо стартував з 13-го місця, і агресивна стратегія використання м'яких шин на початку гонки — він був єдиним пілотом, який зробив це — здавалося, дала зворотній ефект. Але він боровся і провів вісім кіл на 10-му місці, перш ніж втратити його наприкінці.
Бельгія стала гонкою короткочасного болю заради, як ми сподіваємося, довгострокового виграшу для напарника по команді Юкі Цуноди. Він стартував із задньої частини решітки після того, як заміна компонентів двигуна призвела до 20-місцевого штрафу. Звідти японський пілот піднявся аж на 17-те місце.
5. Цифра, яку потрібно знати
3: Відрив Макса Ферстаппена від кращих у кваліфікації — 0,595 с — став третім роком поспіль, коли він був більш ніж на півсекунди швидшим за будь-кого в суботу в Спа.
6. Слово з паддоку
Сама гонка була не надто поганою, але машини були дуже схожі за темпом, тож з P11 ми добре попрацювали. Дивлячись на чемпіонат, це був позитивний день для мене.
7. Статистика, яка має значення
Топ-5 чемпіонату пілотів
Місце
Пілот
Команда
Бали
Розрив
1.
Макс Ферстаппен
Oracle Red Bull Racing
277
-
2.
Ландо Норріс
McLaren
199
-78
3.
Шарль Леклер
Ferrari
177
-100
4.
Оскар Піастрі
McLaren
167
-110
5.
Карлос Сайнс
Ferrari
162
-115
Топ-5 чемпіонату конструкторів
Місце
Команда
Бали
Розрив
1.
Oracle Red Bull Racing
408
-
2.
McLaren
366
-42
3.
Ferrari
345
-63
4.
Mercedes
266
-142
5.
Aston Martin
73
-335
8. За межами траси
Серія (не)серйозних перегонів стала хітом з моменту старту минулого сезону, коли пілоти Макс Ферстаппен, Серхіо Перес, Юкі Цунода і Даніель Ріккардо взяли участь у серії випробувань на суші, морі, пляжах і практично скрізь у світі, де можна змагатися на техніці, що не належить до Формули-1.
«Де завгодно» — це де? Як щодо пустелі Невада напередодні торічного візиту Формули-1 до Лас-Вегаса, де транспортним засобом були судна на повітряній подушці?
Це виглядало як сцена з науково-фантастичного фільму: потрісканий бруд пустелі Невади, пара двомісних суден на повітряній подушці Renegade, прикрашених лівреєю команди, і навіть розбитий НЛО, що застряг на дні висохлого озера. Не обійшлося і без сумнівних тактик, і без сміху — дивись відео нижче, щоб дізнатися, хто переміг, а хто повернувся додому з найбільшою кількістю пилу.
8 хв
F1 drivers vs hovercraft
Watch F1 drivers go head-to-head in sci-fi hovercraft racing, deep in the desert outside Las Vegas.
9. Куди далі і що потрібно знати?
Раунд 15 (Нідерланди), 23-25 серпня
Назва траси / місце проведення: Автодром Зандворт, Зандворт
Довжина / кількість кіл: 4.259 км, 72 кола
Гран-прі проведено / дебют: 33, 1952
Найуспішніший пілот: Джим Кларк (чотири перемоги)
Найуспішніша команда: Ferrari (вісім перемог)
Підсумки перегонів 2023 року: 1-е місце: Макс Ферстаппен (Oracle Red Bull Racing), 2-й: Фернандо Алонсо (Aston Martin), 3: П'єр Гаслі (Alpine)
10. Усередині великого світу Red Bull Motorsports
Поки Oracle Red Bull Racing представляли найсучасніший у світі трековий автомобіль RB17 на Фестивалі швидкості в Гудвуді, легенда фестивалю «Божевільний» Майк Віддетт піднімав кришку свого власного гіперкара: божевільного дрифтуючого McLaren P1 MADMAC.
Проводячи машину по мокрому асфальту і змушуючи всі чотири шини диміти на сухому, MADMAC захопив тисячі вболівальників, які зібралися на найбільшому у світі фестивалі автоспорту.
Десять років тому новозеландець влаштував дрифт на натовпі Гудвуда, який нічого не підозрював, і за одну ніч став однією з найбільших зірок фестивалю.
А цього року? Той самий Божевільний Майк, та сама зоряна сила.
Частина історії