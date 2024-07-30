Чинний чемпіон світу

збільшив свою перевагу в серії Формули-1 до 78 очок після четвертого місця на

Гран-прі Бельгії

. Голландець подолав штраф і фінішував на 9,226 с позаду переможця гонки Джорджа Рассела з Mercedes, який пізніше був дискваліфікований за недовагу боліда на 1,5 кг. Саме це дозволило його напарнику по команді Льюїсу Хемілтону піднятися на найвищу сходинку подіуму. Напарник Макса по команді

фінішував на сьомому місці після старту з першого ряду решітки, а на останньому колі встановив найшвидше коло в гонці й заробив додаткове очко в чемпіонаті.