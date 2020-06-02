Замінюй нудні добірки фільмів на захопливі та наснажені стрічки, що зображають деякі найкращі пригодницькі історії та експедиції планетою. Якщо шукаєш натхнення, великі подорожі й дивовижні пригоди на всіх куточках планети, Red Bull TV знає, що тобі потрібно.

1. The Dawn Wall

The Dawn Wall

Слідуй за легендами скелелазіння Томмі Колдвеллом і Кевіном Хорхесоном, коли вони обирають найскладніший (і найновіший) маршрут скелею Ель Капітан, Даун Волл. Це емоційна розповідь про двох людей, які знайомляться один з одним ближче протягом сумісної альпіністської подорожі. Обидва намагаються подолати підйом, і фільм розповідає як про особисті подорожі кожного з них, так і про зусилля, які вони разом докладали під час подолання Даун Воллу.

2. Into Twin Galaxies

Into Twin Galaxies

Коли Сара Макнейр-Лендрі та її хлопець Ерік Бумер знаходять маловідому арктичну річку в Ґренландії на Google Maps, це надихає їх на найбільшу життєву пригоду, для подолання якої об'єднуються з професійним каякером Беном Стоуксберрі. Спорядження триває 45 днів, вони буксирували льодовиковим покривом Ґренландії на своїх байдарках для бурхливих вод понад 1000 км, щоб дістатися найпівнічнішої річки, якою вони коли-небудь веслували. Долаючи серйозні травми, замерзлий одяг і небезпечні крижані тунелі в пошуках першої на світі байдарки, вони стикаються з небезпечними льодовиковими тунелями.

3. Lessons from the Edge

Lessons from the Edge

Lessons from the Edge – документальна стрічка про спробу Райяна Сандеса та Ріно Грізеля здійснити ‘GHT’ – The Great Himalayan Trail – за найшвидший можливий час. Південноафриканські ультрабігуни Сандес і Грізель добре знають один одного. Вони вже раніше об'єднувалися під час бігу Drakensberg Traverse, але спроби підкорити GHT переводять цю дружбу на новий рівень, коли підштовхують один одного й самих себе до меж можливого, аби залишатися на шляху до мети – стати найшвидшими на цьому маршруті.

4. North of Known

North of Known

Професійні парапланеристи Гевін МакКлург і Дейв Тернер випробовують свої сили в найскладнішому виклику, який ще ніхто раніше не намагався подолати – парапланеризм на гірському хребті Аляски, висота якого становить майже 700 кілометрів. Самозабезпечення, відсутність доступу до їжі, наявність тільки тих пакунків, які парапланеристи випустили перед відправленням, і мало шансів на помилку. Зіштовхнувшись із жахливою погодою, низькими температурами й навіть голодуванням, вони здійснили найекстремальнішу експедицію з усіх, які коли-небудь існували.

5. Standing on Water

Standing on Water

Каспер Штейнфат – один з найкращих світових сапсерфінгістів. Для спортсмена, який проводить більшу частину свого часу на воді, Штейнфат тривалий час смертельно її боявся. Standing on Water – це історія прагнення Штейнфата подолати свій страх і слідувати своїй пристрасті. Фільм відображає цю подорож, починаючи від перших кроків у дитинстві й закінчуючи професійною кар'єрою в спорті.

6. Follow the Wind

Follow the Wind

Жодна конструкція не здається надто божевільною для кайтбордиста Джеррі ван де Копа, коли він слідує за вітром, використовуючи кайтборд для перетину Танзанії. Яка його місія? Підвищити обізнаність щодо екологічних загроз регіону. Використовуючи шість різних видів вітрового транспорту, Коп катається, ходить пішки, подорожує й злітає на висоту понад 400 кілометрів по Танзанії: від архіпелагу Занзібар до засніжених вершин гори Кіліманджаро.

7. Free Diver

Free diver

У фільмі Free Diver данський фрідайвер Стіг Прідс готується до спроби найглибшого занурення за всі часи на Блакитну діру Діну під час найбільшого спортивного змагання Vertical Blue. Окрім того, як Прідс проводив час на змаганнях і намагався піднятися на п'єдестал шани, у стрічці також показують чоловіка й те, як обраний спорт допоміг подолати виснажливу хворобу, що загрожувала його життю.

8. Chasing Niagara

Chasing Niagara

Професійний каякер Рафа Ортіс переслідує свою мрію веслування над Ніагарським водоспадом Північної Америки, але це нелегке завдання, враховуючи надзвичайно небезпечне падіння. Стрічка Chasing Niagara документує процес і тренування, крізь які Ортіс проходить протягом трирічного періоду, будуючи свій момент істини. Йому допомагають професійні каякери Раш Стуржес, Еван Гарсія й Тайлер Бредт. Незабаром вони усвідомлюють, що шлях до Ніагари може жити своїм життям.

9. Blood on the Crack

Blood on the Crack

Професійні альпіністи Kевін Хорхесон і Джейкоб Кук прямують до гірського хребта British Columbia’s Bugaboos, щоб спробувати друге сходження Меморіальним маршрутом Тома Егана – величезною вертикальною гранітною плитою, на якій одна із найскладніших, найболісніших ущелин у світі. Вона відома тим, що кінчики пальців альпіністів залишаються подрібненими, маршрут класифікують як маршрут з ущелиною 5,14 з гарантією закривавлених пальців. З рішучістю й перев’язаними пальцями чи вдасться їм перетнути його?

10. Frozen Falls

Frozen Falls

Професійний спортсмен з льодолазіння й авантюрист року за версією National Geographic Вілл Ґадд починає альпіністську льодову подорож на нові висоти в спробах стати першою людиною в історії, яка зійшла на льодові ділянки найбільшого у світі водоспадного потоку на Ніагарському водоспаді Північної Америки. Слідуй за канадським альпіністом, коли він починає те, що стане першим світовим підйомом на широку 10-метрову льодову стіну з води Ніагарського водоспаду.

11. Addicted to life

Addicted to Life