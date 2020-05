12 найкращих стрічок про BMX, які можна подивитися зараз

Культура BMX досить різноманітна. Вона почалася з кількох дітлахів, що наслідували героїв мотокросу з місцевих треків, а зрештою усе перетворилося на культуру, яка розширює межі можливого.

Поки люди тримаються за поручні чи педалюють по висічених брудних прогалинах, вистачає достатньо талановитих режисерів, які створюють легендарні кадри.

Сідай зручніше та поринь у добірку 12 найкращих BMX-фільмів і документальних стрічок, які можеш проглянути прямо зараз.

1. BMX in Nigeria

BMX Nigeria

Один із найбільш класно задокументованих феноменів про райдерів, про тих, хто займається BMX, – це те, як їзда на цих малих велосипедах усуває межі віку, раси й гендеру. Знайти підтвердження цього в стрічці не так вже й легко. Але це відео з BMX-сценами в Лагосі, Нігерії надзвичайно важливо подивитися через баталію двох райдерів: Star Boy та S King.

Історії двох райдерів настільки пронизані й відгукуються в кожному, хто колись ставив пристрасть до улюбленого діла понад усе інше; їхня любов до BMX настільки відчутна, що передасться будь-якому глядачеві зі смаком свободи, якою вони насолоджуються.

2. Etnies: Chapters

Etnies: Chapters

Якби колись ішлося про фільм «Месники», заснований на подіях BMX, то ця команда мала б повністю задовольнити потреби режисера. Бренд обладнання Etnies протягом останніх років сильно розвинувся й зарекомендував себе за допомогою власної зіркової команди впливових гравців.

Починаючи з розділу Чейза Хока, який слідує останнім модним тенденціям, і завершуючи розділом Натана Вільямса, який задає бойовий настрій Chapters. Крім того, завдяки камео від Брендона Семенюка цей фільм насправді відгукнеться в кожному. Пристебнися й починай перегляд про представників різних груп двоколісного екстриму.

3. Encouraged

Encouraged

Напівдокументальне, наполовину відредаговане під час їзди це відео слідує за сенсацією вуличної їзди Courage Adams , коли він прокладає свій шлях назад до Нігерії. Хоча за його їздою споглядати, звичайно, дивовижно, тебе більше здивує його перспектива стати спонсорованим професіоналом. Адамс зустрічається з райдерами, які реально мають набагато менші шанси здійснити свої мрії через особисту ситуацію, але, коли ми дізнаємося про Нігерію з Courage, стає очевидно, що зрештою ситуація цих райдерів не надто й різна.

4. The Bits of Baco

The Bits of Baco

Пам'ятаєш культову музику 2018 року Джона Хілла в стилі середини 90-х? Чудово, це була вона, але створена на середньому заході на двох колесах, а не чотирьох та абсолютно реальна. Baco пробудить безліч добрих спогадів у будь-якого школяра, а для повного ефекту «ти маєш бути тут» нинішній дух часу робить стрічку актуальнішою ніж будь-коли.

Переглянь цей документальний фільм, щоб виявити вплив на світ тісно пов'язаної групи друзів, що знімали свої витівки й божевілля.

5. Kaleidscope

Kaleidoscope Крісса Кайла

Зазвичай, коли думаєш про BMX, то в думках спливають запилені брудні стрибки й майданчики, що не викликають довіри, для скейтерів. Це не те, що ти звик асоціювати з гарним світлом, вишуканим кінематографом, звуковими сценами фільму, продуманими та сконструйованими сетами механізмів і голлівудськими режисерами.

Випущений ще у 2015 році, Kaleidoscopе Крісса Кайла змусив подивитися на це під іншим кутом. Разом з відомим дизайнером-постановником та першим режисером Бен Скоттом з Ridley Scott Associates проєкт шотландського байкера Kaleidoscope розглядався як заставка для відеоігор про велосипеди. Здавалося, що Кайл виконує низку перших у світі BMX-трюків з перешкодами, що постійно переміщуються в просторі. Не все так, як виглядає в Kaleidoscopе.

6. The Learning Curve

The Learning Curve

Бути майстром двох видів спорту – це подвиг, який багато хто намагався здійснити, але мало кому вдалося. Дрю Безансон вважається одним з найкращих спортсменів BMX у світі, а в 2016 році він спробував досягти вершини в іншому велосипедному спорті – слоупсталі на гірському велосипеді.

Метою було змагання на найбільшій слоупстайл події Red Bull Joyride . Learning Curve іде слідами подорожі Безансона, коли він переживає зльоти й падіння та починає новий вид спорту з метою змагання на надзвичайно високому рівні.

7. The Land of Everyday Wonder

The Land of Everyday Wonder

Як ми вже бачили (вище) в Kaleidscope, Крісс Кайл не боїться розширити межі у вільному стилі BMX. Він постійно шукає інновації й застосовує цю мантру до всього, що їздить. Чи то виконання нових трюків, чи то вибір нового місця розташування – він завжди прагне зробити щось незвичне.

Це приводить нас до The Land of Everyday Wonder , де Кайл використав свої таланти їзди сільською місцевістю та містами всієї Данії, аби виконувати трюки на гірках, човнах і літаках. Це не твоя міська інфраструктура, погодьмося. Божевільні приземлення – це ті безумства, що стали ледь не торговою маркою Кайла, і це тебе не розчарує. Залучені парапланеристи. Більше ми не вимовимо ні слова – тобі доведеться переглянути фільм, щоб з’ясувати, що ще було залучено. Приземлення, безумовно, також божевільне: він вертольотом прибув на вершину будівлі Burj Al Arab в Дубаї .

8. Clockwork 60

Хіросіма

Про стимул до змагань на Олімпіаді розповідає Clockwork 60 – серія фільмів, які слідкують за групою елітних спортсменів BMX Park, коли вони шукають шляхи набрати очки та пройти кваліфікацію в Токіо.

Фільм знятий протягом 2019 року. З нього ми дізнаємося про думки Ріма Накамура , Маріна Рантеша , Даніеля Дерса , Ірека Різаєва та Даніеля Сандовала , коли вони беруть участь у кваліфікаційних змаганнях на заходах Всесвітньої серії FISE BMX у Хіросімі (Японія), Монпельє (Франція) та Ченду (Китай).

9. Walls

На BMX по вертикальних стінах

Ти ж пам’ятаєш короткометражну стрічку Walls Баса Кіпа, правда? Як, ні? Ти жив у танку? Два роки зйомок, де вулиця BMX зустрічається з парком і з цим знаковим малюнком.

Те, що ти, можливо, не побачив, – це залаштункове відео . Слідкуйте за тим, як вершник збирає команду своїх найближчих друзів, щоб зняти деякі найсміливіші та прогресивні перехідні райдерські трюки. Завдяки налаштуванням фіктивних складських приміщень, конфронтації охоронців і навіть спідометра, прикріпленого до його керма, цей обліковий запис з перших рук може залишити тебе з сумнівами щодо кожного нового відео, яке побачиш.

10. Raditudes

Відчуття перемоги

Колись цікавився, як це бути BMX-професіоналом і подорожувати світом, роблячи те, що любиш? Тоді Raditudes може стати твоїм квитком.

Це інтимний кулуарний погляд на життя Тайлера Ферненгеля, Дрю Безансона, Майка 'Хакера' Кларка , Корі Бохана , Серхіо Лайоса та Ентоні Наполітана. Raditudes фокусується на найбільших рухах, і ми бачимо, що спонукає їх розширювати межі фристайлу BMX усе більше. Існує три сезони цього фільму, які варто переглянути, тому що тут є, на що подивитися.

11. 3 Day Metro Pass

Барселона

Радість від подорожей посилюється різноманітністю життя, а коли йдеться про вуличну їзду на BMX, це майже те саме. Шум і метушня або пляжі та бульвари – завжди є місце для їзди, головне лише знайти на чому.

Фільми 3 Day Metro Pass створювалися саме з цією думкою. Передумова концепції проста. Збери разом безліч талановитих райдерів на вулиці BMX Street, а потім надай їм метро / підземний перехід, щоб знайти та їздити на вулицях у будь-якому місті в усьому світі. Кожне місто різне, кожне може запропонувати щось нове для людей із творчим баченням і мисленням. Серед представлених міст – Ванкувер, Барселона, Вашингтон, Лісабон, Прага й Мілан.

12. Bicycle Motocross

Bowie & Hucker: Bicycle Motocross

Корі Бохан , Майк 'Хакер' Кларк і гонщик BMX Леанна Кертіс намагалися зірвати пограбування банку в жартівливій повазі до фільму, що зробив Ніколь Кідман відомою. Ну, можливо, це не зовсім так, але BMX пишається тим, що зіграв свою роль у кар’єрі з BMX-бандитами.