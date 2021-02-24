7 фільмів і шоу про брейк, які варто глянути
© Kien Quan / Red Bull Content Pool
Шукаєш найкращі фільми і шоу про брейк, аби зарядитися на наступний виступ? То не гай часу і дивись добірку того, що точно не можна оминати у 2021!
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Ще у 70-х, коли брейк тільки з’явився, він надихав і захоплював людей різного віку з усього світу. Мейнстримна преса часто називає це явище брейк-дансом. Втім, через це не менш захопливо спостерігати за хлопцями і дівчатами у різних куточках планети, які продовжують творити цю течію. Сьогодні з величезної кількості фільмів та шоу про культуру брейку, ми обрали сім найбільш важливих.
1. The Crew Code
У центрі будь-якого брейкового життя завжди є команда. Вона дарує купу друзів, з якими ти можеш разом тренуватися, змагатися і розвиватися. Для багатьох команда стає другою сім’єю.
RoxRite та Lilou представлять тобі ті команди, які побудували свою репутацію на майданчиках усього світу. Чого тільки вартий епізод про Renegade Rockers! Переглянь його, а потім і все шоу The Crew Code на Red Bull TV.
Renegade Rockers
2. Bouncing Cats
Документалка, у центрі якої Abraham 'Abramz' Tekya та Breakdance Project Uganda. Дізнавайся про зусилля місцевих дітей, які живуть у поганих та небезпечних умовах, але створюють можливості власноруч. Фільм показує, як брейк розійшовся по всіх куточках світу і як він надихає суспільство і особливо молодь, яка має не так багато у цьому житті.
Bouncing Cats [cz titulky]
3. Rise of the B-Girls
Rise of the B-Girls дає змогу поглянути на покоління дівчат, які вивели жінок у центр брейк-спільноти. Дізнавайся про їх танець, виклики та те, як вони ламають гру, аби розширити можливості для себе та майбутніх поколінь.
B-Girl Ami's story
4. Shake the Dust
Shake the Dust глибоко занурюється у найбільш незахищені верстви танцювальної спільноти. Продюсер Нас показує, як танець підіймає молодь і дає людям надію, незважаючи на будь-які життєві випробування. Це дуже крутий приклад того, до яких трансформацій може привести сила брейку.
Shake the Dust
5. Route to Red Bull BC One
Слідкуй за чемпіонами Red Bull BC One Cypher на шляху до фіналу Red Bull BC One World. Те, як вони готуються фізично і емоційно, як долають кожен з етапів і як змінюється їх майстерність. Побачити все це зможеш у фільмі Route to Red Bull BC One на Red Bull TV.
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6. ABC of... Breaking
Якщо хочеш набратися знань про стиль брейку, ABC of... Breaking точно для тебе. Фільм розкриває термінологію і навіть дає коротку історію брейку в хіп-хоп-сцені. Якщо захочеш копнути ще глибше, то зверни увагу на ABC of... Red Bull BC One.
ABC of... Breaking
7. Footwork and Fugues
Команда Flying Steps базується у Німеччині, але працює по всьому світу. Вони відомі вражаючими шоу і нестандартними танцювальними рухами. Footwork and Fugues показує весь шлях створення та виконання Flying Bach, унікального перфомансу, де брейк поєднався з класичною фортепіанною музикою.
Якщо сподобається, то радимо також переглянути Follow the Steps про тих-таки німецьких брейкерів.
Footwork and Fugues
Пам’ятай, ти можеш безкоштовно завантажити додаток Red Bull TV і насолоджуватися брейком на всіх девайсах.