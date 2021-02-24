7 фільмів і шоу про брейк, які варто глянути

Ще у 70-х, коли брейк тільки з’явився, він надихав і захоплював людей різного віку з усього світу. Мейнстримна преса часто називає це явище

. Втім, через це не менш захопливо спостерігати

, які продовжують творити цю течію. Сьогодні з величезної кількості фільмів та шоу про культуру брейку, ми обрали сім найбільш важливих.