Lil G brings the heat
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Ці 7 кліпів про брейк — чистий вогонь (один — буквально)

© Leo Rosas/Red Bull Content Pool
Брейк давно привернув нашу увагу і продовжує захоплювати ентузіастів танцю в усьому світі. Ми зібрали список неймовірних кліпів на Red Bull TV, від яких ти не зможеш відвести погляд.
Автор Фраг Мозер-КіндлерОпубліковано
B-Boys, B-Girls та талановиті режисери постійно об'єднують зусилля, щоб створювати відео, що здатні вразити серце та розум. Навіть швидкий чек хештегів — #bboy, #bgirl або #breakdance — у соціальних мережах не залишить сумнівів у шаленій популярності брейку (нагадуємо, що брейкданс — термін, який неправильно використовується ЗМІ, але він все ще популярний).
Але хіба можливо, щоб мистецтво брейку втратило популярність, коли йому присвячені такі відео?

1. Анонс Red Bull BC One 2020

У 2020 році Red Bull BC One проходив у Hangar 7 в Австрії. Кліп-анонс запам’ятався винятковим слоу-мо та рухами танцюристів, що повторюють трюки флотилії Flying Bulls у небі.
Танець · 1 хв
Red Bull BC One svjetsko finale

2. Вода VS полум’я: Menno проти Lil G

Важко сказати, хто з супротивників випереджав у епічній битві стихій — вогню проти води — яку влаштували Menno та Lil G. Зверни увагу, що у кліпі не використовувались можливості CGI. Lil G горів буквально.
Танець · 3 хв
Вода vs Вогонь: Menno vs Lil

3. Red Bull BC One All Stars: 10-річний ювілей

У 2020 році ми відсвяткували 10-річчя Red Bull BC One All Stars. Цей кліп — підбірка історичних моментів, які сформували характер змагання.
Танець · 8 хв
10-jähriges Jubiläum der Red Bull BC One All Stars

4. Red Bull BC One їде до Індії

У 2019 році Red Bull BC One відбувся у Індії. Це відео про те, як країна, відома своєю музикою, танцями, ритмом та кольором, відсвяткувала цю новину.
Танець · 2 хв
Red Bull BC One World Final in Indien

5. Infinity Cube

Що станеться, якщо закрити бі-боя у шафі повній дзеркал? Ми теж не знали, тому вирішили спробувати. У 2018 році Red Bull BC One All Stars зустрілися в Австрії, щоб танцювати всередині «кубка нескінченності», який візуально розширює простір та рухи без кінця.
Танець · 2 хв
Infinity Cube

6. Битва на висоті

До фіналу Red Bull BC One World Final 2018, Junior та Hong 10 влаштували баттл у швейцарських Альпах. Ось так виглядає брейк на висоті 2 900 м, якщо його знімати з дрона
Танець · 1 хв
Battle on high

7. To Be від Neguin

У 2020 році Neguin перетворив свої думки та почуття, пов’язані з рухом Black Lives Matter, на слова та рухи. Цей кліп доводить, що брейк — це не лише про атлетизм та перфоманс, він може бути і прекрасним засобом для створення мистецтва.
Танець · 3 хв
To Be by Neguin