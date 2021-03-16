Ці 7 кліпів про брейк — чистий вогонь (один — буквально)

та талановиті режисери постійно об'єднують зусилля, щоб створювати відео, що здатні вразити серце та розум. Навіть швидкий чек хештегів — #bboy, #bgirl або #breakdance — у соціальних мережах не залишить сумнівів у шаленій популярності брейку (

, але він все ще популярний).