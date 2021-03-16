Ці 7 кліпів про брейк — чистий вогонь (один — буквально)
© Leo Rosas/Red Bull Content Pool
Брейк давно привернув нашу увагу і продовжує захоплювати ентузіастів танцю в усьому світі. Ми зібрали список неймовірних кліпів на Red Bull TV, від яких ти не зможеш відвести погляд.
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B-Boys, B-Girls та талановиті режисери постійно об'єднують зусилля, щоб створювати відео, що здатні вразити серце та розум. Навіть швидкий чек хештегів — #bboy, #bgirl або #breakdance — у соціальних мережах не залишить сумнівів у шаленій популярності брейку (нагадуємо, що брейкданс — термін, який неправильно використовується ЗМІ, але він все ще популярний).
Але хіба можливо, щоб мистецтво брейку втратило популярність, коли йому присвячені такі відео?
1. Анонс Red Bull BC One 2020
У 2020 році Red Bull BC One проходив у Hangar 7 в Австрії. Кліп-анонс запам’ятався винятковим слоу-мо та рухами танцюристів, що повторюють трюки флотилії Flying Bulls у небі.
Red Bull BC One svjetsko finale
2. Вода VS полум’я: Menno проти Lil G
Вода vs Вогонь: Menno vs Lil
3. Red Bull BC One All Stars: 10-річний ювілей
У 2020 році ми відсвяткували 10-річчя Red Bull BC One All Stars. Цей кліп — підбірка історичних моментів, які сформували характер змагання.
10-jähriges Jubiläum der Red Bull BC One All Stars
4. Red Bull BC One їде до Індії
У 2019 році Red Bull BC One відбувся у Індії. Це відео про те, як країна, відома своєю музикою, танцями, ритмом та кольором, відсвяткувала цю новину.
Red Bull BC One World Final in Indien
5. Infinity Cube
Що станеться, якщо закрити бі-боя у шафі повній дзеркал? Ми теж не знали, тому вирішили спробувати. У 2018 році Red Bull BC One All Stars зустрілися в Австрії, щоб танцювати всередині «кубка нескінченності», який візуально розширює простір та рухи без кінця.
Infinity Cube
6. Битва на висоті
До фіналу Red Bull BC One World Final 2018, Junior та Hong 10 влаштували баттл у швейцарських Альпах. Ось так виглядає брейк на висоті 2 900 м, якщо його знімати з дрона
Battle on high
7. To Be від Neguin
У 2020 році Neguin перетворив свої думки та почуття, пов’язані з рухом Black Lives Matter, на слова та рухи. Цей кліп доводить, що брейк — це не лише про атлетизм та перфоманс, він може бути і прекрасним засобом для створення мистецтва.
To Be by Neguin