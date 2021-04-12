FIFA 21: Найкраща команда вартістю менше 500к

Запакував свою Ultimate Team командою сезону — і тепер тобі не вистачає коштів ні на що? Ми тебе не звинувачуємо, самі купилися на тих Icon Player. Та хай там як, тобі потрібна команда, аби гідно увірватися у Weekend League. І у нас є кілька непоганих варіантів. Найголовніше — вони дуже дешеві.

Як будувати команду?

Перш ніж ми перейдемо до пропозицій, давай чітко визначимось, яку команду ми будуємо. Якщо у тебе є певний бюджет, радимо витратити більшість з нього на атаку. Саме голи виграють ігри. Особливо на цьому етапі сезону, коли нападники повинні реалізовувати всі свої шанси.

По-друге, тобі потрібен темп в обороні. Ми знаємо кілька гравців FIFA, які просто відмовляються дивитися на центральних захисників, якщо у тих темп менше ніж 80. Звісно, краще буде поставити варіанти з 90+. Та навіть посередні захисники можуть стримувати та наздоганяти трохи швидших за них нападників. Крім того, швидкість допоможе замаскувати твої помилки. Особливо, якщо ти любиш витягувати свого оборонця в атаку.

Далі важливо обрати правильну схему і не боятися ставити гравців згідно їх ролей. Не зважай на Chemistry і зв’язок між гравцями. Якщо ти розставиш усіх так, аби отримати більше балів за Chemistry, це тільки послабить твою команду в загальному.

Спортсмен Red Bull Райан Пессоа каже, що, маючи в кишені лише 500 тисяч монет, важливо витратити їх з розумом.

«Краще не витрачати всі гроші на одного гравця, а рівномірно розподілити монети на команду. Ти маєш бути збалансованим на кожній позиції. Ціни на цьому етапі гри відносно маленькі, тому у тебе є купа варіантів для кожної з позицій», — пояснює він.

Тим більше, якщо у тебе вже є хороші гравці, які не підлягають продажу, використовуй їх! Вони стовідсотково мають бути серед перших одинадцяти. Ще краще, читай далі, аби побудувати команду довкола них.

Отож, підберімо тобі кілька гравців:

Воротарі

Нік «народний чемпіон» Поуп © EA

Нік Поуп (Rare Gold, 82) — стіна Бернлі у цьому сезоні. Він — своєрідний мем серед спільноти FIFA 21, але сумніватися у ньому не доводиться. Зараз він коштує 2 000 монет, але він кращий за більшість ікон. Має важливу рису Saves with Feet (вдала гра ногами) і зріст 191 см. Саме тому він тягне більшість потужних пострілів.

Андрій Лунін (Future Stars, 87) — сьогодні у FIFA 21 українець затягне на 50 000 монет! Та карта Луніна так само має абілку Saves with Feet, а ще він вищий за Поупа на сантиметр! Тому, якщо обирати серед голкіперів Ла Ліги, то Лунін — чудовий варіант.

Центральні захисники

Конате — непоганий удар по нашому бюджету у FIFA 21 © EA

Ібраїма Конате (In-form, 82) — його товариш по РБ «Лейпциг» Дайот Упамекано потрапив у найпершу команду тижня, а тому коштує вдвічі дорожче за нашого хлопця! Та карта Конате нічим не поступається. Тому француз із Бундесліги складе чудову компанію Варану у складі.

Рафаель Варан (Rare Gold, 86) — про вовка промовка! Базову золоту версію захисника королівського клубу цього року серйозно переглянули. Тому його карта нарешті впала до розумної ціни. Француз може ефективно допомогти твоїй команді впритул до фіналу.

Джо Гомес (Rare Gold, 83) — ще одна карта з підвищеним рейтингом. Непогано підійде у зв’язці до Ніка Поупа, якщо ти все ж таки нас послухаєш. Як і Варан, це неповторна класика.

Дієго Карлос (Rare Gold, 83) — Так, Гомес може круто контролювати м’яч. Але Дієго — це ще одна дуже дешева карта гравця, який просто виконує свою роботу.

Крайні захисники

Менді часто використовують навіть професійні гравці FIFA 21 © EA

Альфонсо Девіс (Rare Gold, 81) — його картка у команді року (Team of the Year — англ) страшенно переоцінена. А от базова версія за 2 000 — те, що треба. Швидкість цього хлопця — 96. Мало того, він може бути на будь-якій з позицій на лівій стороні поля, а також добре грати обома ногами.

Ферланд Менді (Rare Gold, 83) — про цю картку багато говорить, хоча б її популярність серед гравців. Менді є у складі, чи не у кожного профі. У нього хороший темп, навички на рівні чотирьох зірок, а навіть слабша його нога спокійно має 5-зірковий показник.

Кайл Уокер (Rare Gold, 83) — можливо, дещо дорогий варіант, але у ньому можна бути впевненим. Крім того, він непогано грає у зв’язці з Гомесом. У цілому, захисник з непоганими пасами та силою.

Нельсон Семедо (Rare Gold, 83) — класний дешевий варіант. Тим паче зараз, після літнього переходу до «Вовків», Семедо справжня перлина АПЛ.

Оборонні півзахисники

Забітцер — найкращий варіант у середині поля, особливо для оборонного дуету © EA

Н’Голо Канте (Rare Gold, 88) — найдорожчий гравець нашої дешевої команди. Та він вартує розбитої копілки. Тим паче для команди французів, де будуть Варан, Менді, Дембеле та Марсіаль. Канте спритний, збалансований, із хорошими оборонними здібностями та швидкістю. Взагалі, одна з найкращих золотих карток у грі.

Томас Парті (Rare Gold, 84) — можна придбати за 10 тисяч, а деколи навіть менше. Він масивний, але вправно вправляється з м’ячем. Можна навіть знайти його картку з «Атлетіко», який він покинув влітку. Вона буде ще дешевшою.

Джорджініо Вейналдум (Rare Gold, 85) — справжній герой Ліверпуля останніх років. Він блискуче зіграє у півзахисті, як оборонця, так і нападника. Постав його у зв’язці з Канте і Бруно — отримаєш непереможну команду. Крім того, придбати його за 20 тисяч — все одно, що витягнути виграшний лотерейний білет.

Френкі де Йонг (Rare Gold, 85) — минулого року він був просто мегапопулярним, але й у цьому сезоні нідерландець нівроку. У нього високі показники в обороні, збалансованість і паси, у поєднанні з неабиякою швидкості.

Федеріко Вальверде (Rare Gold, 83) — молодий півзахисник «Вершкових», який повністю відповідає цифрі на своїй картці. Якщо маєш менше ніж 5 тисяч монет, то він чудово тобі підходить. Крім того, добре стане у зв’язку з іншими.

Марсель Забітцер (Rare Gold, 83) — його показники захисту дещо підозрілі та виводять хлопця у тінь, але півзахисник РБ «Лейпциг» — найкращий варіант у середині поля, особливо для оборонного дуету.

Атакуючі півзахисники

Ле-Мелу — феноменальний футболіст, який точно перевершує статистику © EA

П’єр Ле-Мелу (What If, 86) — далеко не найдешевша картка. На PlayStation затягне і до 80 000. Утім, це феноменальний футболіст, який точно перевершує зазначену на картці статистику.

Бруно Фернандес (Rare Gold, 87) — талісман МЮ точно має бути у твоєму складі. Неважливо, чи ти поставиш його посередині, чи посунеш в атаку, він просто неймовірний. Крім того, не забудь довірити штрафні удари й пенальті саме цьому хлопцю.

Александро Гомес (Rare Gold, 86) — він зараз у Севільї, але його карта з Аталанти все ще доступна. Незалежно від того, яку з них обереш ти — Гомес буде швидким і обережним на м’ячі. Хоча його завершальні здібності могли б бути кращими.

Крістіан Еріксен (Rare Gold, 85) — багато у чому це дешева копія Кевіна де Брюйне. Еріксен добре поводиться на м’ячі та може віддати хороші довгі передачі.

Вінгери

У Решфорда одна з найпотужніших базових карток цього сезону © EA

Маркус Решфорд (Rare Gold, 85) — одна з найпотужніших базових карток цього року. Він може забити будь-якою ногою, усі навички хлопця на рівні п’яти зірок, а де б він не грав: зліва, справа чи всередині — він викладеться на максимум.

Дієго Лайнес (Future Stars, 85) — його досить важко поєднати з іншими гравцями, адже хлопець — мексиканець і грає за Реал Бетіс. З іншого боку, це дешевий спосіб перетворити свій лівий фланг на справжню загрозу. Особливо, у зв’язці з іншими гравцями Ла ЛІги.

Усман Дембеле (Rare Gold, 83) — минулого року його картка була однією з найкращих. Цього року є певні відмінності, але п’ять зірок на слабкій нозі й такий же показник майже всіх навичок роблять його мегакрутим варіантом. Тим паче у поєднанні з фантастичним дріблінгом і низькою ціною.

Аллан Сен-Максімен (Rare Gold, 80) — слабкий варіант, як для нападника, але ідеально підійде під вінгера. До того ж у нього також всі навички на рівні п’яти зірок!

Адама Траоре (Rare Gold, 79) — слабка нога хлопака має хіба 2 зірки, та і для ударів по воротах він не дуже підходить. Однак, завдяки швидкому темпу і дриблінгу, він досі є фантастичним гравцем. Так, він вже не новачок, але ідеально підійде, якщо захочеш підсилити втомлений захист.

Нападники

Ісак несподівано дешевий і затягне всього у 80 000 на PlayStation © EA

Тімо Вернер (Rare Gold, 85) — ще минулого року ти міг запам’ятати цього хлопця. Його обличчя у формі РБ «Лейпциг» було просто на екрані завантаження FIFA. З мінусів — він рідко зможе пройти когось, але його пас у розріз дозволяє йому взагалі не вступати ні з ким в контакт.

Оллі Воткінс (In-form, 84) — очевидним вибором для цієї позиції був би Варді, але ти просто не бачив показники саме цієї картки Воткінса, на деяких параметрах вони просто божевільні. Крім того, гравець стане подарунком у складі для всіх фанів Ліверпуля.

Ентоні Марсіаль (Rare Gold, 84) — француз добре підійде у зв’язку до Решфорда. Він швидкий, добре вправляється з м’ячем і коштує не так вже й багато монет.

Александр Ісак (Future Stars, 86) — шведський прапор рідко викликає захоплення у грі, та це не той випадок. Якщо ти візьмеш його за 80 тисяч — тобі неабияк пощастить. У нього є чотиризіркові показники, а також п’ять зірок на слабшій нозі!

Алекс Тейшейра (Rulebreakers, 83) — добре знайомий українцям бразилець все ще спритний і має хороший удар. Він може пройти захист, навіть не помітивши його. Єдина складність — зв’язати його хоч з кимось у складі.

Наша дешева збірна

Не всі погодяться з нашим вибором, але грати за цю команду — задоволення © EA

Ми там перерахували купу гравців, але так і не сказали як створити із них єдину команду. Справедливе зауваження і ми одразу ж виправляємося. Отже:

Вартість: 500 000 на PlayStation, 425 000 на Xbox.

Схема: 4-3-3 (3).

Тренер: англієць в Ла Лігу або француз в АПЛ.

Воротар: Андрій Лунін.

Захист: Ферланд Менді, Дієго Карлос, Рафаель Варан, Юсеф Атал.

Півзахист: Александро Гомес, П’єр Ле-Мелу, Н’Голо Канте.

Атака: Усман Дембеле, Ентоні Марсіаль, Маркус Решфорд.

Захист: Чекай, ми хіба закупилися для складу, тому сади на лавку тих, кого вже маєш у клубі!

Якщо ми перейдемо на 4-4-2, то Лі-Мелу і Канте зіграють у півзахисті, Дембеле і Гомес спробують себе на флангах, Марсіаль і Решфорд залишаться вгорі.