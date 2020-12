8 кращих ігор 2020-го

Ігри були однією з небагатьох речей, що радували нас у 2020. Іноді вони ставали справжнім порятунком від новин та оточуючого божевілля. Іноді --- новою залежністю. А іноді --- художнім прозрінням, яке трапляється не так вже і часто.

Ми склали власний список головних ігор цього року та не претендуємо на об'єктивність. Але саме ці ігри викликали в нас найбільші емоції у 2020.

Animal Crossing New Horizons за порятунок наших нервів

Animal Crossing © Nintendo

Є підстави вважати, що у тих геймерів, яким пощастило мати Nintendo Switch, справи з психікою у цьому році значно кращі за інших. Бо в них був власний райський острів, куди можна було втекти від божевілля. Animal Crossing стала справжнім геймінг-феноменом абсолютно заслужено. Ми ловили тут рибку, збирали персики та обставляли затишний будиночок під спокійні гітарні перебори. Не життя, а казка.

Кому сподобається: усім, в кого ще є серце

Кому не сподобається: тим, хто не любить рутину у відеоіграх

Hades за те, що перевинайшла сторітеллінг

Геймплей Hades --- це коктейль емоцій © Supergiant Games

На перший погляд, Hades --- ще один «рогалик», яких багато. Але це тільки на перший погляд, бо «під капотом» тут --- крута історія з усією плеядою давньогрецьких богів, які при цьому розмовляють як нормальні люди та навіть круто озвучені. Геймплей теж на місці. Hades вдалося якимось чином подружити крутий сюжет, якому не заважає циклічність rogue-like гри. І це той випадок, коли хочеться зробити «ще лише одну катку». А потім ще одну. І так до третьої ночі.

Кому сподобається : фанатам ігор, де треба лупити по кнопкам, але при цьому свідомо

Кому не сподобається : тим, в кого не вистачає терпіння

Final Fantasy VII Remake за те, що була такою епічною

Final Fantasy VII Remake © Final Fantasy VII Remake

Очікування від нової Final Fantasy завжди високі, особливо якщо вона є римейком найпопулярнішої частини серії. І дивним чином римейк зміг подружити і старих фанатів, і тих, хто завжди боявся підступитися до світу Final Fantasy через кількість цифр у назвах. Її бойова система — це найвищий рівень, розмаїття ворогів не перестає вражати, а душевна історія Мідгару справді затягує на довгі-довгі години. Ще один римейк, зроблений за стандартами нової повноцінної гри.

Кому сподобається : фанатам великих епічних пригод

Кому не сподобається : хейтерам великих епічних пригод (якщо такі є)

Ori and the Will of Wisps за красу та зворушливість

Ori and the Will of the Wisps © Moon Studios

Ori знову зробив це. Друга частина і без того найгарнішого платформера у світі стала ще гарнішою, а до того ж ще більш зворушливою. Від цього жанру зазвичай не очікуєш, що гра буде серйозною та емоційною, але історії жителів магічного лісу можуть змусити тебе розридатися. Не кажи потім, що ми не попереджали.

Кому сподобається: поціновувачам арт-складової в іграх

Кому не сподобається: тим, хто боїться власних сліз

Microsoft Flight Simulator за технічне диво

To Microsoft flight simulator © Microsoft

У багатьох сенсах новий Microsoft Flight Simulator --- це гра майбутнього. І мова не лише про те, як чудово вона виглядає. Це гра, частково створена алгоритмом, що обробляє супутникові знімки Землі та перетворює усю її поверхню на один великий рівень у масштабі 1:1. Гра також парсить погоду у реальному часі, тож ти можеш кинути виклик справжньому Атлантичному циклону. Вона навіть відображає реальні авіарейси у твоєму ігровому світі. Словом, справжнє диво для фанатів сімів.

Кому сподобається: фанатам ретельних симуляторів

Кому не сподобається : тим, хто не збирається дізнаватися, що таке тангаж та навіщо прибирати закрилки

Ghost of Tsushima --- за мінімалізм та розмахування катаною

Ghost of Tsushima © Sucker Punch

Багато у чому Ghost of Tsushima не назвеш проривною грою у відкритому світі. Але що тут точно вдалося --- так це бойова система та атмосфера старої Японії. А ще це по-голлівудськи красива гра, тож розмахувати катаною та слухати медитативні мелодії на сопілці тут одне задоволення.

Кому сподобається: усім, хто мріяв потрапити у фільм «Останній самурай»

Кому не сподобається: тим, хто очікує ідеального оупен-ворлду

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 --- за флешбеки з дитинства

Нічний скейтбординг на новому рівні © Activision

Ми вже розмовляли з людьми, які створювали римейк однієї з головних ігор нашого дитинства. А ще писали про те, чому її саундтрек став культовим. THPS 1+2 --- ідеальний римейк, який дає відчути себе справжнім скейтером без травм гомілки. Повернутися у школу та покинутий молл під Goldfinger з колонок --- дивовижне відчуття навіть після цих 20 років.

Кому сподобається: тим, хто стер геймпад у цій грі в дитинстві

Кому не сподобається: тим, кому по-барабану скейт-культура

The Last of Us Part II --- за все

Еллі відпочиває від своєї кривавої подорожі © Sony Interactive Entertainment

Мабуть, найбільш обговорювана гра цього року (якщо не вважати Cyberpunk 2077 з її запуском), поділила геймерів на два табори. В одному були вражені режисурою, дорослими темами та технічним рівнем гри. В іншому вирішили у гру не грати, а писати на неї рейдж-коментарі в інтернеті.