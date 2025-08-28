6 найкращих YouTube-каналів по GTA V

Час дійсно летить. Минуло вже 12 років відтоді, як ми вперше занурилися в Лос-Сантос у Grand Theft Auto V, і гра й досі не втрачає популярності. За цей період вийшло багато інших проєктів, а реліз GTA 6 перенесено на травень 2026 року. Отже, саме зараз найкращий момент, щоб пригадати дивовижну атмосферу GTA V і насолодитися захопливими пограбуваннями.
Крім того, GTA Online отримала безліч оновлень, і можливість дослідити цей шалений всесвіт змушує нас повертатися до Сан-Андреаса знову і знову.
Якщо ти так само не можеш відірватися від GTA V, у нас є дещо цікаве. Ми підібрали шість найкращих YouTube-каналів, на які, на нашу думку, варто підписатися кожному фанату Grand Theft Auto. Там ти знайдеш і корисні поради для GTA Online, і нові ідеї для трюків з друзями, і просто кумедні моменти, над якими можна від душі посміятися. А ще це чудовий спосіб провести час в очікуванні виходу Grand Theft Auto VI. Тож поїхали!
01
Nought
Якщо тобі до вподоби GTA V, а особливо — її найбожевільніші прояви, то канал Nought на YouTube створений саме для тебе. Від підриву Місяця до зомбі-апокаліпсису — Nought вигадує шалені сценарії в Лос-Сантосі, витискаючи з гри максимум ще до виходу GTA 6. Його відео не пояснять, як прокачати навички в GTA Online чи знайти приховані предмети в сюжеті, зате вони точно подарують купу сміху й підкинуть ідей, як перетворити GTA V на зовсім інший ігровий досвід.
02
Techno Gamerz
Один із провідних індійських геймерів, Уджвал 'Techno Gamerz' Чаурасія, робить відео по GTA вже понад п'ять років, і він все ще знаходить свіжі способи розважитися у Лос-Сантосі. Від демонстрації екстремальних автівок до неймовірних сценаріїв пограбувань, відео про GTA допомогли блогеру потрапити в ряди еліти YouTube. І ми не можемо дочекатися, щоб побачити, що він зробить у наступній частині серії.
03
Ludwig
Суперзірка YouTube Ludwig уже встиг зробити майже все: від благодійних геймерських турнірів і стримів у реальному житті до світового рекорду зі швидкого натискання кнопок у Mario Party 4. Тепер він переніс свій креатив і стиль стримінгу у GTA: приймає шалені виклики, активно спілкується зі своєю спільнотою та показує зовсім інший бік онлайн-челенджів. Переглянь його класичні відео й переконайся сам, чи зуміє він дивувати й після виходу GTA 6.
04
TheGrefg
TheGrefg — один з найвідоміших іспанських YouTube-блогерів, який зібрав величезну армію фанатів і створив безліч контенту в різних іграх. Але однією з найяскравіших його робіт став RP проєкт GTA під назвою Marbella Vice. У 2021 році він об’єднав там топових іспанських стримерів і додав у цей світ власний погляд та харизму. Тепер лишається запитання: чи зануриться TheGrefg у щось подібне знову, коли нарешті вийде GTA 6?
05
TGG
Від порад для GTA Online до кумедних челенджів, детального розбору трейлерів GTA 6 та щотижневих оновлень про новини GTA Online — TGG (The Gaming Gorilla) став справжнім провідником у вимірі легендарної серії Rockstar Games. TGG — це, мабуть, єдиний канал, що так повно інформує про GTA 6, якщо не брати до уваги самих розробників.
06
hella-flush
Автомобілі, автомобілі й ще раз автомобілі! Якщо тобі потрібна інформація про те, яку машину купити в GTA Online, або яка найшвидша чи має найбільше можливостей для тюнінгу, канал hella-flush має все, що тобі потрібно. Тут безліч відео, які демонструють кожен автомобіль, що з'являється в онлайн-світі Rockstar Games. А якщо поради тебе не цікавлять, то будь певен: тут є ролики, де машини показують у найвеселіших ситуаціях — від драг-рейсу суперкарів до божевільних пригод на бездоріжжі. І ми впевнені, що це буде актуально й після виходу GTA 6.
