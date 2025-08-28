6 найкращих YouTube-каналів по GTA V

Час дійсно летить. Минуло вже 12 років відтоді, як ми вперше занурилися в

, і гра й досі не втрачає популярності. За цей період вийшло багато інших проєктів, а реліз GTA 6 перенесено на травень 2026 року. Отже, саме зараз найкращий момент, щоб пригадати дивовижну атмосферу GTA V і насолодитися захопливими пограбуваннями.