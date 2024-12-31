Найкращі дуети чемпіонів League of Legends для ефективної гри

Соло гра в League of Legends буває нелегкою. Постійні випробування та труднощі у рейтингових матчах, а також невдачі з підвищенням можуть бути виснажливими. Саме тому краще грати з другом.

На щастя, основна рангова статистика відображає твої результати у черзі соло/дуо, тож ти можеш об'єднатися з другом і разом підійматися в рейтингу, використовуючи ефективні комбо чемпіонів. Ми звернулися за порадою до професійних гравців G2 Esports — Расмуса 'Caps' Вінтера та Стівена 'Hans Sama' Ліва, щоб відібрати найсильніші пари героїв, які мають неймовірну синергію і допоможуть тобі вигравати частіше.

01 Caps: Діана та Ясуо

Не дивно, що Caps обрав щось гіперагресивне. Дует Діани та Ясуо може бути смертельним, коли обидва досягають 6 рівня, завдяки чудовому поєднанню їхніх ультимейтів. R Діани притягує до себе максимальну кількість цілей, після чого Ясуо може влетіти зі своєю ультою, щоб призупинити супротивників на довший час, перш ніж Діана зможе завершити вбивство.

Це нищівне комбо може швидко знищити цілу команду, і навіть якщо комусь вдасться втекти, Діана і Ясуо мають достатньо мобільності, щоб переслідувати їх. Навіть без комбо обидва чемпіони добре працюють разом, оскільки люблять занурюватися глибоко в тил ворога і знищувати пріоритетні цілі.

Але, як каже Caps, будь обережний проти сильних ультимейтів з роз'єднанням і зоною ураження. Поппі може зупинити як Ясуо, так і Діану, тому не використовуй цих персонажів проти неї. Великі AoE-рухи, як-от R Кеннена, можуть знищити чемпіонів, якщо спробуєш виконати комбо невчасно. Якщо ж Діана тобі не до вподоби, можеш спробувати об'єднати Ясуо з Грагасом.

02 Оріанна і Мальфіт

Shockwave Оріанни допоможе тобі в будь-якому бою © Riot Games

Класика. Як і у випадку з попереднім дуетом, в цій парі головне — вомбо комбо. Оріанна прикриває Мальфіта, щоб покласти на нього свою кулю. Як тільки він приземлиться, вона може легко знищити всіх величезним Shockwave, який майже гарантовано влучить.

Це комбо також збирає велику групу чемпіонів разом, даючи Оріанні та іншим членам команди змогу одночасно завдавати шкоди кільком цілям і домінувати в командних боях. Найкращим є те, що навіть якщо ти відстаєш на початку, завжди можна використати ці ульти, щоб переламати хід гри.

Звісно, розумніші супротивники дізнаються про вашу стратегію і намагатимуться не групуватися. Хороший спосіб обійти це — знайти сильні флангові кути для Мальфіта, щоб застати опонентів зненацька. Використай Sweeping Lens або тотем контролю, щоб перемістити Мальфіта у ворожі джунглі, а потім ультанути через стіну та виконати ще одне руйнівне комбо.

03 Вай і Арі

Ганки Вай можуть допомогти тобі утримувати мід © Riot Games

Ця пара для джунглів і міда має неймовірний потенціал для пікінгу. Якщо тобі подобається кемпити та здійснювати ганки, цей дует саме для тебе. Обидві чемпіонки вправні не лише в цьому, а й чудово працюють разом, ефективно фокусуючись на одній цілі. Вай може швидко пересуватися або використовувати ульти, щоб атакувати ворожих мідлейнерів, що дозволяє Арі легко наздоганяти та добивати супротивників.

Разом Арі та Вай можуть легко змусити ворожого мідлейнера відступити, що дає Арі перевагу на мідлейні. Після цього вона може тиснути на опонентів великою хвилею міньйонів і разом із Вай вирушити на бічні лінії, щоб створити більше можливостей для атак.

Втім, у командних боях грати цією парою трохи складніше. У них немає потужного burst, тому потрібно правильно вибирати ціль для атаки. Або, ще краще, використати їхню синергію, щоб зловити ворога до початку бою, надавши своїй команді чисельну перевагу.

04 Hans Sama: Еш і Серафіна

Перейшовши в бот-лінію, Hans Sama обрав Еша та Серафіну. Що робить цих двох такими сильними разом, так це той факт, що уповільнення від автоатак Еша перетворює сповільнення Серафіни на знерухомлення. Такий контроль робить гру проти них справжнім випробуванням.

Завдяки цьому Еш і Серафіна можуть домінувати та повністю контролювати лінію, змушуючи опонентів все більше і більше відставати.

Переконайся, що використовуєш цю перевагу. Hans Sama застерігає, що Еш і Серафіна — м’які та нерухомі чемпіони, вразливі до атак. Щоб це не заважало, варто триматися на максимальній дистанції від ворогів й розташовуватися ближче одне до одного. Так танкам буде складніше атакувати когось із вас.

Серафіна повинна використовувати Heal, в той час, як Ешу краще застосовувати Barrier, хоча Cleanse може бути хорошим ситуативним вибором, якщо у противника багато CC.

05 Люциан і Намі

Намі та Люциан гарно працюють разом © Riot Games

Цей дует на бот-лінії просто неймовірний. Якщо ти коли-небудь бачив Намі в професійній грі, то майже завжди разом із Люцианом, адже вони чудово доповнюють одне одного. Усі шість її появ на цьогорічних Чемпіонатах світу були саме з ним.

Вміння Намі E чинить додаткову шкоду і додає уповільнення до наступних трьох автоматичних атак і здібностей її тіммейта. З пасивною здатністю Люциана, яка дозволяє йому двічі використовувати автоатаку після здібності, він може виконати все це надзвичайно швидко, що надає парі особливого потенціалу. Це також дуже добре працює з ультою чемпіона, оскільки повільність дозволяє йому краще влучати.

Ранній агресивний стиль цієї пари дозволяє їм набирати перевагу та ставати справжньою небезпекою в пізній грі, оскільки Намі надає Люциану зцілення, прискорення руху та сповільнення, щоб він міг наздогнати будь-якого супротивника.

06 Ког'Мао і Лулу

Ког'Мао — неоціненний чемпіон © Riot Games

Цей дует приносить чимало задоволення в грі. У пізній стадії гри Ког’Мао перетворюється на справжню артилерійську установку, завдяки швидким автоатакам та скілшотам із великою дальністю. Проте він сильно залежить від захисту, і тут на допомогу приходить Лулу. Її здібності дозволяють прикривати, збільшувати швидкість руху, додавати здоров'я та навіть тимчасово перетворювати ворогів на безпорадних милих створінь.

Особливо ефективною стає друга версія її W, яка підвищує швидкість атаки та руху Ког’Мао. Як тільки ADC отримує ключові предмети, Ког’Мао перетворюється на справжню машину для знищення, здатну подолати майже будь-якого супротивника. І поки Лулу забезпечує йому захист, зупинити його майже неможливо.

Буде веселіше, якщо ти покличеш ще кількох друзів і підеш ва-банк, створивши захист для Ког’Мао з танком або джанглером на передній лінії та підтримкою мідлейна, наприклад, Оріанни чи Ліссандри. Ця стратегія навіть увійшла до професійної гри й стала відомою як Juggermaw comp.

У сучасній LoL це може бути трохи складніше зробити з надзвичайно мобільними вбивцями, які володіють сильним burst. Але при правильному підході це можливо. Ког’Мао і Лулу самі по собі достатньо хороші, щоб вести гру.