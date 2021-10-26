Окрім старих фільмів жахів, які ми всі знаємо до найменших деталей, є ще купа способів налякати когось на Геловін. Наприклад, увімкнути фільми і шоу від Red Bull TV .

Там є все — поєднання екстремальних умов і незабутніх моментів (наприклад, коли ще ти побачиш, як дослідники спускаються на мотузці в епіцентр палаючого вулкана?!), а ще ціла збірна професійних спортсменів і науковців, які просто виконують свою роботу.

Для багатьох із нас це чудовий спосіб зустрітися з власними найбільшими страхами на безпечній відстані і вкотре вигукнути: «Чорт забирай, ну як же вони це зробили?!».

Ти можеш переглянути все у найкращій якості і в зручний для тебе спосіб, просто безкоштовно завантаживши додаток Red Bull TV .

Beneath the Ice (Під кригою — ред.)

Під льодом

Що може бути страшніше, аніж подорож у безодню? Цей фільм, без сумнівів, поглине тебе, і ти дізнаєшся, як відомий альпініст Вілл Ґадд досліджує одне з найменш гостинних місць у світі — замерзлі ландшафти під льодовиками Гренландії. Разом із героєм ти пробираєшся крізь прірву і пастки темряви — і все це, звісно ж, в ім’я науки. Кадри час від часу вражають настільки, що відчуваєш холодок по спині. Особливо, коли Ґадд, здається, от-от і сам порине в безодню.

До речі, все, що альпініст думає про цей фільм, ти можеш прочитати тут .

Spitting Distance (На коротку дистанцію — ред.)

Direkt vor der Nase

Вулкани — суцільне втілення небезпеки. Це один з епізодів серії фільмів про дослідників «Пригоди століття» . У ньому команда вирушає на Вануату, крихітний острів на півдні Тихого океану. Там вони планують максимально наблизитися до серця діючого вулкану. Опинившись на місці, вони протистоять кислотним дощам, отруйним газам і, звісно ж, лаві, які розтікається на всі боки. Все це тільки для того, аби спуститися якомога ближче до центру Землі. Заради цієї місії команда поставила на карту все — тому цей фільм точно не залишить тебе байдужим.

Tunnel Pass (Крізь тунель — ред.)

Відео: рекордний політ на літаку у тунелі

Якщо у тебе є клаустрофобія або ти боїшся темряви — то цей фільм точно будеш дивитися крізь пальці. У вересні 2021-го пілот Даріо Коста увійшов в історію на швидкості 250 км/год, пролетівши літаком понад 2 км тунелем Чаталджа в Туреччині. Італієць показав сталеві нерви протягом усіх 40 секунд польоту, де будь-яка помилка була б фатальною.

Подивися, як усе було, а якщо хочеш дізнатися більше — тобі сюди .

360 Ascent (Підйом на 360 — ред.)

Висота 360

Тепер час відвертатися від екранів людям, у яких може запоморочитися в голові. Наступний фільм про альпіністів Яну Ґарнбрет і Домена Шкофіца, які підкорили один з найдовших і найважчих рукотворних маршрутів світу. Все твоє нутро робитиме сальто, поки пара підійматиметься на 360-метрову трубу, до речі, найвищу в Європі, яка досі є частиною електростанції словенського Трбовлє. Втім, справжня напруга з’явиться тоді, коли прийде втома — і альпіністи залишаться в пастці, один на один зі своїми думками.

Переглянути фільм можна тут .

Underwater Explorer (Підводний дослідник — ред.)

Underwater Explorer

Клаус Тіман — дайвер, який любить занурюватися в печери. Тепер він намагається знайти стародавній людський скелет, затоплений на півострові Юкатан, Мексика. Якщо ти шукаєш щось для особливого настрою — це те, що треба. Кадри, як Тіман пливе вузькими печерами в каламутній воді, точно не підійдуть людям зі слабкими нервами, а людські рештки, за якими він полює, настільки старі, що можуть сягати доісторичних часів!

Подивитися пригоди дайвера можна тут .

K2: The Impossible Descent (К2: Спуститися неможливо — ред.)

K2: Неймовірний спуск

У 2018-му польський альпініст Анджей Барґєль став першою у світі людиною, хто на лижах спускався з вершини К2. Це був слалом довжиною у 8 611 метрів. Знаючи, що кожен четвертий, хто досяг вершини, не повернувся назад, Барґєль узявся за роботу, але забув запастися достатньою кількістю кисню. Тут ти можеш подивитися весь його маршрут на карті, а кадри, які ти побачиш у фільмі, точно надовго засядуть тобі в голові.

Дивитися фільм можна тут .

A Door in the Sky (Двері в небеса — ред.)

A Door in the Sky

Зазвичай, коли ти бачиш людину, яка падає з висоти із парашутом за спиною, можеш упевнено сказати, що вона щойно стрибнула з літака і точно не планує повертатися назад. Однак у нас зовсім інший випадок — троє сміливців стрибають з гори і в польоті намагаються влетіти в двері літака! І це зовсім не плавний вхід — вони безліч разів помнуть боки літака перед тим, як проявити неймовірну майстерність і здійснити цей надсміливий маневр. Одним словом, Бонд відпочиває.

Прочитати все про стрибок можна ось тут .

Red Bull Rampage

Red Bull Rampage

Глянь, хто є хто у світі фрірайду на гірських велосипедах! По-перше, це вражаюча пустеля Юта. По-друге, така траса, що годі навіть мріяти! Ще одна вагома причина, чому саме Red Bull Rampage , — найкращі спортсмени на одній з найкрутіших подій у світі. Цей фільм своєю швидкістю і неймовірними трюками точно розбурхає метеликів у твоєму шлунку.

Подивитися все, що відбувалося на Red Bull Rampage 2021 можна тут .

А ось тут на тебе чекає саме той епізод, про який ми розповідаємо.