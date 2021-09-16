Якщо й можна щось точно сказати про подію від Red Bull — так це те, що ти навряд коли-небудь і де-небудь побачиш щось подібне.

Унікальні і новаторські, вони часто перетворюють центри величезних міст на суцільний бетонний майданчик для талантів, трюків, перегонів та всього іншого, що ми так любимо у спорті.

Одним з останніх був Red Bull Roof Ride — свіжа подія для байків у польському Катовіце 20 та 21 серпня. Саме через неї ми вирішили зібрати топ минулих та сучасних подій, які найбільше просякли адреналіном і відбувалися просто посеред великих міст по всьому світу.

01 1. Red Bull Roof Ride

Девід Годжек на Red Bull Roof Ride © Dawid Wilkus

Де? Катовіце, Польща.

Red Bull Roof Ride , що відбувся 21 серпня, показав, що насправді немає нічого неможливого. Особливо, коли йдеться про будівництво майданчика для трюків просто посеред міста. Для того, аби спорудити на даху потрібну локацію, знадобилося 10 машин важкої техніки, 3 000 квадратних метрів фанери, 11 днів роботи і команда із 70 людей.

Найкращі райдери світу змагалися на спеціально побудованій трасі, яка починається просто з даху Міжнародного конгрес-центру в Катовіце і від самого початку має 16-метровий спуск. У відео нижче можна побачити, як усе це виглядало:

Дивись, з чого складається трек Red Bull Roof Ride

Там на гонщиків чекали 7 перешкод, які можна розділити на дві частини. Перша — скейтпарк, технічна зона, а ось друга — повністю обладнана для стрибків, готова сприяти незабутнім трюкам.

02 2. Red Bull Copenride

Натовп стікається до Рофшалена, Копенгаген. © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool Шоу починається, незважаючи на навислі темні хмари © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Ерік Федько перевертає все з ніг на голову © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Сімон Годжек стрибає у багнюку на ділянці Shimano © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Де? Копенгаген, Данія

Концепція Red Bull Copenride така: зробити гори ближчими до людей. Тому величезну «гору» в місті побудували за тиждень у неймовірному місці з краєвидом вражаючих протоків і гаваней Копенгагена. Більшість перешкод звели на високому риштуванні, яке випробували спортсмени, щойно зайшли на дистанцію. Все заради восьми приголомшливих локацій для видовищних стрибків.

MTB-екшн у Копенгагені

У серпні 2021 року тут змагалися двадцять найкращих у світі підкорювачів гірських велосипедів. Втім через погодні умови фінал так і не вдалося провести, тому все вирішували кваліфікаційні заїзди, які відбувалися в попередній день. Еміль Йоханссон був у них найкращим — і так здобув перемогу.

Ця подія відбувалася вперше і все одно зібрала величезну кількість глядачів. Очікуємо, що вона повернеться вже у 2022 році і ми все-таки побачимо, як змагання дійдуть до кінця. А поки можеш поглянути, як проходив Red Bull Copenride тут .

03 3. Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Переможний заїзд на Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019

Де? Вальпараїсо, Чилі

Традиційна міська екстремальна МТВ-гонка в самому серці чилійського порту Вальпараїсо. Тут гонщики повинні були орієнтуватися в тісних вулицях, втримуватися на бруківці, зважати на постійно відкриті вхідні двері та перескакувати цілі дахи на шляху до фінішу.

Їх підбадьорювали тисячі глядачів, які тіснилися по вузьких вулицях міста, аби побачити цю подію. Траса на 2 км феєрично закінчувалася біля фонтану Нептуна на площі Анібал Пінто.

Забиті вулиці біля фінішу © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool Педро Феррейра на шляху до перемоги © Jean Louis de Heeckeren/Red Bull Content Pool Німець Йоханнес Фіскбах намагається вижати максимум швидкості © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool Чилієць Феліпе Агурто стильно розпочинає своє падіння © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

У 2019-му, коли перегони проходили тут уже 17-й раз, люди кричали набагато голосніше, ніж зазвичай. Усе через те, що місцевий гонщик Педро Феррейра став першим чилійцем, який тріумфував на змаганнях. Він подолав чеську зірку Т омаша Славіка , який два попередніх роки домінував на трасі. Вище ти можеш подивитися відео, як це відбувалося. А якщо тобі насправді сподобалося, можеш глянути на Red Bull Monserrate Cerro Abajo в Колумбії. 2,4 км тамтешніх схилів роблять її найдовшою в світі гонкою зі спусками!

04 4. Red Bull District Ride

Best of Red Bull District Ride

Де? Нюрнберг, Німеччина

Єдине, що на Red Bull District Ride падає швидше за щелепу — це гонщики зі своїх маунтенбайків. Їхні вражаючі трюки в повітрі поєднуються з міською смугою перешкод у самому центрі Нюрнберга.

Після трирічної паузи змагання повернулися на головну площу міста, але вже з новим маршрутом, який спеціально розробив Аарон Чейзі, перший тріумфатор турніру.

Це справжній рай для фрірайду, на який приходить подивитися близько 80 000 глядачів. У ньому є 5 локацій, кожна зі своїми особливими рисами та перешкодами. Усе це відбувається на тлі готичної архітектури, як-от Церква Богоматері, яка змушує фанів молитися ще більше.

05 5. Red Bull Holy Ride

Red Bull Holy Ride 2016 - Onomichi, Japan

Де? В різних містах Японії

Візьми сотні крутих спусків, тісних поворотів і вузьких вулиць, щедро додай до них порцію адреналіну — і отримаєш Замок маунтенбайків Такеші. Тепер висипаємо туди ще трохи всюдихідності 4X, де конкуренти стежать не тільки за дорогою, а й один за одним — і отримаємо справжню бомбу! Саме таку створили, аби кинути виклик традиціям і зробити одну з найцікавіших за весь час подій для гірських байків.

Red Bull Holy Ride проводили щороку з 2010-го до 2017-го. Вона мандрувала захопливими містами Японії від храму Кацуо-Зі в місті Міноо у 2013-му до храму Івашимудзу в Кіото у 2014-му та храму Сенко-Дзі в Ономічі, де змагання проводили з 2015-го до 2017-го.

Ти можеш подивитися всі найцікавіші моменти з перегонів 2016 року у відео вище. Тоді 150 гонщиків змагалися за верхні сходинки подіуму на очах тисяч глядачів. Вони гнули шоломи на 1000-метровій трасі на тлі вічних святинь, а їхні перегони більше нагадували гру «хто найближче підбереться до аварії».

06 6. Red Bull Desafio no Morro

Велосипедні хайлати Red Bull Desafio do Morro

Де? Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Red Bull Desafio відбувався в Ріо з 2009-го до 2017 року. Там завжди лунали тільки найгучніші імена маунтенбайку, такі як брати Дан і Гі Атертони , або ж словацький переможець перших тамтешніх змагань у 2009-му Філіп Полк.

Конкуренти мали показати все, на що здатні, поки летять спусками, стрибають з дахів або ж підіймають байк на висоту до 8 метрів — і назад. Особливим видовищем був спуск на швидкості 50 км/год лабіринтом з будинків, де нерідко траплялися несподівані перешкоди крилатого чи чотирилапого характеру.

Якщо ти думаєш, що легко б з усім упорався — переглянь відео з шолома Гі Атертона, як він пролітає крізь барвисті вулички і натовпи шанувальників.

07 7. Red Bull R.Evolution

Alle Highlights vom Red Bull R.Evolution im Mellowpark Berlin

Де? Берлін, Німеччина

Red Bull R.Evolution відбувався всього двічі: у 2012-му та 2013-му роках, але його вплив на BMX важко недооцінити. Це було вражаюче змагання, прогресивне і новаторське. Саме воно змінило типові жорсткі правила BMX-перегонів, додавши до них елементи фристайлу. Хоча навіть після змін ці змагання були не для слабкодухих.

Гонщики боролися в групах по вісім людей. Їхнє завдання — мчати під 60 км/год трапом вниз, готуючись до стрибка та стикаючись із такими перешкодами траси, яких раніше не було і які вимагали неабиякої техніки для подолання.

Ці заїзди не тривали десятиліття, але з 2012 року, коли трек тільки-но побудували, він і досі залишається ідеальним місцем для тренувань і заїздів професіоналів та аматорів.

08 8. Red Bull Empire of Dirt

5 найкращих стрибків і трюків на Empire of Dirt

Де? Лондон, Велика Британія

Empire of Dirt — змагання, які розробив легендарний райдер Кай Форте. Їх проводили з 2008-го до 2012-го, а їхня мета — визначити гонщика, який буде найкращим у різних дисциплінах BMX

У 2012-му подивитися на це дійство прийшло 20 000 глядачів. Натовп зібрався довкола лондонського Александра-палацу, аби побачити, як 32 найкращих гонщики в світі, серед яких Райан Найквіст, Майк Кларк та Кріс Кайл , проходитимуть найвимогливішу смугу перешкод того часу.

Її довжина всього 435 м. Втім, це 435 метрів суцільних стрибків. Аби спорудити таку локацію, знадобилося понад 25 тонн ґрунту і 23 192 людиногодини роботи. Втім, результат був того вартий, адже саме ці змагання завжди просували BMX на абсолютно новий рівень.

У 2012-му чемпіоном став британець Бен Уоллес, який ідеально виконав поворот на 360 — і обігнав найближчого конкурента Райана Найквіста, який взяв срібло, а Дрю Безансон виборов тоді бронзову медаль. Вище можеш побачити найкращі моменти цього турніру, а також упізнати на відео деяких відомих гонщиків, які роблять перевороти, сальто і повороти на 720 на фоні знаменитих лондонських пейзажів і палацу XIX століття.

09 9. Red Bull Joyride

Велике повернення Red Bull Joyride

Де? Роторуа, Нова Зеландія; Інсбрук, Австрія; Вістлер, Канада.

Чудове місце, аби завершити наш навколосвітній тур. Це Суперкубок для маунтинбайків. Не зважай на те, що тільки дві з трьох локацій (Роторуа та Інсбрук) є містами. Вістлер — це доволі великий і популярний курорт, тож його також зараховуємо. Як би там не було, Red Bull Joyride — занадто епічне змагання, аби ігнорувати його.

Змагання змінюються залежно від місця проведення. Та загалом це найбільша і найскладніша траса у світі. Там схил на схилі, а тому Red Bull Joyride — ідеальне місце для випробувань швидкості, стилю та витривалості.

Уперше турнір відбувся у 2004-му. За той час його вигравали різні гонщики. Наприклад, Еміль Йоханссон у 2019-му, а Брендон Семенюк взагалі п’ять разів ставав чемпіоном змагань. І якщо навіть пояснити тамтешню трасу доволі складно, то сам заїзд можна описати кількома словами: чотирнадцять гонщиків збирають довкола себе 30 000 людей, аби показати їм, як треба боротися з гравітацією.