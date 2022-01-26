Urban downhill brings its own distinct challenges
© Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool
MTB

Найзахопливіші маунтинбайк-події 2022 року

Одразу позначай ці дати в календарі, щоби точно не пропустити найцікавіші маунтинбайк-івенти 2022 року, які відбуватимуться в різних куточках світу.
Автор Джеймс МакНайт
Читати 6 хв.Оновлено

Резюме

  1. 1
    Red Bull Monserrate Cerro Abajo
  2. 2
    Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
  3. 3
    UCI MTB Downhill World Cup у Франції
  4. 4
    UCI MTB Cross-Country World Cup у Бразилії
  5. 5
    Red Bull Copenride
  6. 6
    UCI MTB World Cup (перегони і крос-кантрі) у Леогангу
  7. 7
    Red Bull Hardline
  8. 8
    UCI Mountain Bike World Championships
  9. 9
    Фінал UCI MTB Downhill and Cross-Country World Cup
  10. 10
    Фінал Red Bull UCI Pump Track World Championships
  11. 11
    Red Bull Rampage
  12. 12
    Crankworx World Tour
Це 12 подій на гірських велосипедах, які точно варто побачити цього року. Ти можеш стежити за ними онлайн, дивитися події у прямому ефірі або ще краще — по-справжньому відчути їх драйв і відвідати ці івенти наживо. Також не забувай вболівати за Яну Беломоіну — підписуйся на Red Bull в Instagram та Facebook, щоб не пропустити важливих подій!
01

Red Bull Monserrate Cerro Abajo

Перегони в місті — це завжди неперевершені краєвиди
Перегони в місті — це завжди неперевершені краєвиди
© Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool
Де: Богота, Колумбія
Коли: 5 лютого
Кожен фан маунтинбайку знає, що насправді означає лютий у Південній Америці. Це перегони і спуски вузькими вулицями міст по всьому континенту. Порівняно новачком серед цих перегонів є Red Bull Monserrate Cerro Abajo, який цьогоріч пройде у Боготі, столиці Колумбії.
Уперше старт перегонам дали у 2020 році, а у 2022-му райдери зберуться там уже для третіх змагань. Учасникам Red Bull Monserrate Cerro Abajo доведеться подолати трасу довжиною майже 2,5 км, яка стартує на горі Серро-де-Монсеррат заввишки 3152 м.
02

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Motorbike Road Racing · 3 хв
Переможний заїзд на Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019
Де: Вальпараїсо, Чилі
Коли: 27 лютого
Другий неперевершений турнір цього лютого. Змагання повертаються на вулиці Чилі, просто в портове місто, яке є світовою спадщиною ЮНЕСКО. З 2003 року там проводяться міські перегони, але після 2019-го події поставлено на тривалу паузу.
І ось у 2022-му Вальпараїсо нарешті знову почує, як колеса гримлять по дахах будинків, гонщики спускаються сходами і долають ряди штучних перешкод, аби дістатися фінішу в самому центрі міста.
03

UCI MTB Downhill World Cup у Франції

Bike · 6 хв
2017 Lourdes course preview
Де: Лурд, Франція
Коли: 26–27 березня
У цьому сезоні Кубку світу з маунтинбайку буде ще більше перегонів. Вісім етапів для спуску і дев’ять для кросу. Саме тому старт сезону доведеться провести раніше — і першим змагання прийматиме французький Лурд. Світова першість повертається сюди вперше з 2017 року.
04

UCI MTB Cross-Country World Cup у Бразилії

Дороги Петрополісу приймають перегони бразильської серії з маунтинбайку
Дороги Петрополісу приймають перегони бразильської серії з маунтинбайку
© Fabio Piva/Pivaphoto.com
Де: Петрополіс, Бразилія
Коли: 8–10 квітня
За кілька тижнів після змагань у Лурді в дію вступають перегони бездоріжжям. Цього разу сезон крос-кантрі стартує в абсолютно новій локації, хоча Петрополіс уже відомий як своєрідний центр для гірських велосипедів Бразилії. Саме тут живе Енріке Аванчіні, головний райдер країни.
Відтоді як він у грі, популярність маунтинбайку в Бразилії зросла до небес. Тому можна сміливо очікувати натовпів фанатів, які гнатимуть свого чемпіона вперед.
05

Red Bull Copenride

MTB · 3 хв
Was ist Red Bull Copenride?
Де: Копенгаген, Данія
Коли: Червень (точної дати ще немає)
Минулорічні змагання зі слоупстайлу в Копенгагені викликали величезний успіх і тепер повертаються знову. Отож, ми очікуємо ще більшої і складнішої траси.
Одразу 20 запрошених райдерів з усього світу в червні вирушать у Данію, аби підкорити штучну міську гору і позмагатися за звання найкращого.
06

UCI MTB World Cup (перегони і крос-кантрі) у Леогангу

Австрійці дуже люблять маунтинбайк
Австрійці дуже люблять маунтинбайк
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Де: Леоганг, Австрія
Коли: 10–12 червня
Чудові вихідні в Леогангу гарантовано! Там пройде етап Кубку світу з маунтинбайку, де зберуться спортсмени для перегонів та змагань з крос-кантрі. Така подія в Австрії — вже класична зупинка для Кубку світу, але тепер вона стане ще цікавішою, адже на глядачів і спортсменів чекає нова олімпійська траса.
Вирушай у Леоганг разом із Red Bull
Від Європи до Америки, від звичних міст до захопливих пригод, від тренувальних таборів і до вируючого нічного життя — Red Bull запрошує отримати унікальні враження від подорожей і вийти за межі звичайного. Всі, хто захоче вирушити в Леоганг, зможуть отримати бонус і провести гоночні вихідні разом із командою MS Mondraker і Бруком Макдональдом. Хочеш дізнатися більше — тоді тобі сюди.
07

Red Bull Hardline

Це одна з найзахопливіших подій у календарі маунтинбайкерів
Це одна з найзахопливіших подій у календарі маунтинбайкерів
© Sven Martin/Red Bull Content Pool
Де: Уельс, Велика Британія
Коли: Серпень (дати повідомлять згодом)
Це щорічні випробування спортсменів на спритність і швидкість, змагання найталановитіших гонщиків світу, неймовірно складні стрибки і карколомні падіння, а також непередбачувана погода Уельсу.
08

UCI Mountain Bike World Championships

Всесвітньо відомі райдужні стрічки для чемпіонів
Всесвітньо відомі райдужні стрічки для чемпіонів
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Де: Ле Же, Франція
Коли: 24–28 серпня
Маунтинбайк вирушає у Францію, на гірський курорт Ле Же. Тамтешній стадіон готується прийняти Чемпіонат світу. Раніше тут уже проводили Кубок Світу з 1996-го до 2002-го, а також Чемпіонат світу в 2004 році.
Крос-кантрі, спуски, естафети — усе це можна буде побачити на альпійському майданчику Франції.
09

Фінал UCI MTB Downhill and Cross-Country World Cup

Валь-ді-Соле вже приймав фінал змагання у 2017-му
Валь-ді-Соле вже приймав фінал змагання у 2017-му
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
Завантажуй додаток Red Bull TV безкоштовно і стеж за найкращими подіями у світі маунтинбайку там, де тобі зручно! Завантажити можна тут.Де: Валь-ді-Соле, Італія
Коли: 2–4 вересня
Цьогорічний фінал прийматиме Валь-ді-Соле, або Долина Підошви в Італії. Всі погляди будуть прикуті сюди, адже тут пройде фінал по бездоріжжю і швидкісному спуску. Змагатимуться, як жінки, так і чоловіки — тож можемо очікувати напружений, сповнений адреналіном італійський фінал.
10

Фінал Red Bull UCI Pump Track World Championships

Ми вже не можемо дочекатися цього івенту
Ми вже не можемо дочекатися цього івенту
© Emrik Jansson/Red Bull Content Pool
Де: Ще вирішується
Коли: Вересень (точні дати будуть пізніше)
Усі найкращі спортсмени на гірських велосипедах зберуться разом, аби підкорити наш заасфальтований трек і обрати найсильнішого у світі.
11

Red Bull Rampage

MTB · 30 хв
Red Bull Rampage 2021: Die Highlights
Де: Юта, США
Коли: Жовтень (поки без точної дати)
Подія, яка сміливо стоїть над усіма іншими — це неповторний Red Bull Rampage. Чи варто про неї ще хоч щось казати? Все, що тобі треба знати — це те, що у пустелі штату Юта цьогоріч буде вдосталь перегонів, трюків, падінь і спортивних рекордів на гірських велосипедах.
Стань частиною Rampage разом із Destination Red Bull
Від Європи до Америки, від звичних міст до захопливих пригод, від тренувальних таборів і до вируючого нічного життя — Red Bull запрошує отримати унікальні враження від подорожей і вийти за межі звичайного. Мрії здійснюються: ти можеш потрапити до Юти і стати частиною Red Bull Rampage у компанії з Джі Атертоном. До того ж, бути не просто глядачем, а самому проїхатися цієї унікальною трасою. Щоб дізнатися більше — заходь на сайт Destination Red Bull.
12

Crankworx World Tour

Де: Інсбрук, Австрія — Вістлер, Канада — Роторуа, Нова Зеландія
Коли: Протягом усього 2022 року
Цей світовий тур — обов’язкова частина будь-якого сезону з маунтинбайку. Цьогорічні зупинки плануються в Інсбруку, Вістлері та Роторуа. Втім, точних дат заїздів немає, так само як і впевненості, що подію не перенесуть через карантинні обмеження.
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