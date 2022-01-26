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MTB
Найзахопливіші маунтинбайк-події 2022 року
Одразу позначай ці дати в календарі, щоби точно не пропустити найцікавіші маунтинбайк-івенти 2022 року, які відбуватимуться в різних куточках світу.
Це 12 подій на гірських велосипедах, які точно варто побачити цього року. Ти можеш стежити за ними онлайн, дивитися події у прямому ефірі або ще краще — по-справжньому відчути їх драйв і відвідати ці івенти наживо. Також не забувай вболівати за Яну Беломоіну — підписуйся на Red Bull в Instagram та Facebook, щоб не пропустити важливих подій!
01
Red Bull Monserrate Cerro Abajo
Де: Богота, Колумбія
Коли: 5 лютого
Кожен фан маунтинбайку знає, що насправді означає лютий у Південній Америці. Це перегони і спуски вузькими вулицями міст по всьому континенту. Порівняно новачком серед цих перегонів є Red Bull Monserrate Cerro Abajo, який цьогоріч пройде у Боготі, столиці Колумбії.
Уперше старт перегонам дали у 2020 році, а у 2022-му райдери зберуться там уже для третіх змагань. Учасникам Red Bull Monserrate Cerro Abajo доведеться подолати трасу довжиною майже 2,5 км, яка стартує на горі Серро-де-Монсеррат заввишки 3152 м.
02
Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
Переможний заїзд на Red Bull Valparaiso Cerro Abajo 2019
Де: Вальпараїсо, Чилі
Коли: 27 лютого
Другий неперевершений турнір цього лютого. Змагання повертаються на вулиці Чилі, просто в портове місто, яке є світовою спадщиною ЮНЕСКО. З 2003 року там проводяться міські перегони, але після 2019-го події поставлено на тривалу паузу.
І ось у 2022-му Вальпараїсо нарешті знову почує, як колеса гримлять по дахах будинків, гонщики спускаються сходами і долають ряди штучних перешкод, аби дістатися фінішу в самому центрі міста.
03
UCI MTB Downhill World Cup у Франції
2017 Lourdes course preview
Де: Лурд, Франція
Коли: 26–27 березня
У цьому сезоні Кубку світу з маунтинбайку буде ще більше перегонів. Вісім етапів для спуску і дев’ять для кросу. Саме тому старт сезону доведеться провести раніше — і першим змагання прийматиме французький Лурд. Світова першість повертається сюди вперше з 2017 року.
04
UCI MTB Cross-Country World Cup у Бразилії
Де: Петрополіс, Бразилія
Коли: 8–10 квітня
За кілька тижнів після змагань у Лурді в дію вступають перегони бездоріжжям. Цього разу сезон крос-кантрі стартує в абсолютно новій локації, хоча Петрополіс уже відомий як своєрідний центр для гірських велосипедів Бразилії. Саме тут живе Енріке Аванчіні, головний райдер країни.
Відтоді як він у грі, популярність маунтинбайку в Бразилії зросла до небес. Тому можна сміливо очікувати натовпів фанатів, які гнатимуть свого чемпіона вперед.
05
Red Bull Copenride
Was ist Red Bull Copenride?
Де: Копенгаген, Данія
Коли: Червень (точної дати ще немає)
Минулорічні змагання зі слоупстайлу в Копенгагені викликали величезний успіх і тепер повертаються знову. Отож, ми очікуємо ще більшої і складнішої траси.
Одразу 20 запрошених райдерів з усього світу в червні вирушать у Данію, аби підкорити штучну міську гору і позмагатися за звання найкращого.
06
UCI MTB World Cup (перегони і крос-кантрі) у Леогангу
Де: Леоганг, Австрія
Коли: 10–12 червня
Чудові вихідні в Леогангу гарантовано! Там пройде етап Кубку світу з маунтинбайку, де зберуться спортсмени для перегонів та змагань з крос-кантрі. Така подія в Австрії — вже класична зупинка для Кубку світу, але тепер вона стане ще цікавішою, адже на глядачів і спортсменів чекає нова олімпійська траса.
Вирушай у Леоганг разом із Red Bull
Від Європи до Америки, від звичних міст до захопливих пригод, від тренувальних таборів і до вируючого нічного життя — Red Bull запрошує отримати унікальні враження від подорожей і вийти за межі звичайного. Всі, хто захоче вирушити в Леоганг, зможуть отримати бонус і провести гоночні вихідні разом із командою MS Mondraker і Бруком Макдональдом. Хочеш дізнатися більше — тоді тобі сюди.
07
Red Bull Hardline
Де: Уельс, Велика Британія
Коли: Серпень (дати повідомлять згодом)
Це щорічні випробування спортсменів на спритність і швидкість, змагання найталановитіших гонщиків світу, неймовірно складні стрибки і карколомні падіння, а також непередбачувана погода Уельсу.
08
UCI Mountain Bike World Championships
Де: Ле Же, Франція
Коли: 24–28 серпня
Маунтинбайк вирушає у Францію, на гірський курорт Ле Же. Тамтешній стадіон готується прийняти Чемпіонат світу. Раніше тут уже проводили Кубок Світу з 1996-го до 2002-го, а також Чемпіонат світу в 2004 році.
Крос-кантрі, спуски, естафети — усе це можна буде побачити на альпійському майданчику Франції.
09
Фінал UCI MTB Downhill and Cross-Country World Cup
Завантажуй додаток Red Bull TV безкоштовно і стеж за найкращими подіями у світі маунтинбайку там, де тобі зручно! Завантажити можна тут.Де: Валь-ді-Соле, Італія
Коли: 2–4 вересня
Цьогорічний фінал прийматиме Валь-ді-Соле, або Долина Підошви в Італії. Всі погляди будуть прикуті сюди, адже тут пройде фінал по бездоріжжю і швидкісному спуску. Змагатимуться, як жінки, так і чоловіки — тож можемо очікувати напружений, сповнений адреналіном італійський фінал.
10
Фінал Red Bull UCI Pump Track World Championships
Де: Ще вирішується
Коли: Вересень (точні дати будуть пізніше)
Усі найкращі спортсмени на гірських велосипедах зберуться разом, аби підкорити наш заасфальтований трек і обрати найсильнішого у світі.
11
Red Bull Rampage
Red Bull Rampage 2021: Die Highlights
Де: Юта, США
Коли: Жовтень (поки без точної дати)
Подія, яка сміливо стоїть над усіма іншими — це неповторний Red Bull Rampage. Чи варто про неї ще хоч щось казати? Все, що тобі треба знати — це те, що у пустелі штату Юта цьогоріч буде вдосталь перегонів, трюків, падінь і спортивних рекордів на гірських велосипедах.
Стань частиною Rampage разом із Destination Red Bull
Від Європи до Америки, від звичних міст до захопливих пригод, від тренувальних таборів і до вируючого нічного життя — Red Bull запрошує отримати унікальні враження від подорожей і вийти за межі звичайного. Мрії здійснюються: ти можеш потрапити до Юти і стати частиною Red Bull Rampage у компанії з Джі Атертоном. До того ж, бути не просто глядачем, а самому проїхатися цієї унікальною трасою. Щоб дізнатися більше — заходь на сайт Destination Red Bull.
12
Crankworx World Tour
Де: Інсбрук, Австрія — Вістлер, Канада — Роторуа, Нова Зеландія
Коли: Протягом усього 2022 року
Цей світовий тур — обов’язкова частина будь-якого сезону з маунтинбайку. Цьогорічні зупинки плануються в Інсбруку, Вістлері та Роторуа. Втім, точних дат заїздів немає, так само як і впевненості, що подію не перенесуть через карантинні обмеження.
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