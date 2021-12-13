14 кращих хіп-хоп хітів десятиліття

За десять років може змінитися дуже багато, зокрема й культура хіп-хопу: змінюються виконавці, які її формують та визначають шлях її розвитку. Хіп-хоп залишається одним із найпопулярніших жанрів. Він постійно змінюється та еволюціонує, проникаючи в інші музичні жанри та зливаючись з ними. Піонери хіп-хопу, такі як Dr.Dre, Lil Kim, Foxy Brown та Nate Dogg, відкрили шлях для нових виконавців та продовжують впливати на сучасний світ хіп-хопу. Хтось стверджує, що знаковим можна вважати той трек або виконавця, який швидко завойовує популярність в Інтернеті, часто звучить у нічних клубах або якому вдається торкнутися найтонших струн душі слухачів своїм посланням. Для інших знаковість визначається їх впливом в розвитку музичного жанру загалом.

Отже, які музиканти та треки значною мірою вплинули на розвиток хіп-хопу з 2010 року? Ми поставили це непросте питання музикантам, продюсерам, діджеям та іншим творчим особистостям, щоб дізнатися, які події та явища за останні 10 років стали, на їхню думку, ключовими. Нижче рейтинг 14 найкращих хіп-хоп треків десятиліття, до якого увійшли композиції таких виконавців, як Каньє Вест, Кендрік Ламар, Азілія Бенкс, і одразу кілька хітів Дрейка.

212 - Azealia Banks (2012)

Цей трек, безсумнівно, один зі знакових, а то головний трек десятиліття. Це справжній гімн поганих дівчат. Пісня груба та непристойна, з висловленою думкою. Зважаючи на те, що цей трек вийшов у 2012 році, її жорсткий і грубий вокал на той момент звучав дуже свіжо, викликаючи глибокі особисті переживання. Біт бельгійського хауса служить чудовим тлом для потужної ударної хвилі її безмежної харизми. Я була підлітком, коли вийшов цей трек. Пам'ятаю, що була підкорена її чарівністю, сексуальністю та її бажанням відкрито нею користуватися. Мені подобалася її безцеремонна манера, і я бачила між нами багато спільного. Мене точно так само довели до розорення дорогі задоволення, і мені довелося попрацювати у сфері гостинності, так само як їй довелося працювати в Старбакс, щоб дозволити собі все те, чого так хотілося їй саме про це вона читала свій реп.

Азілію люблять "проблемні" люди. Вона напрочуд талановита виконавиця, але, на жаль, не отримала належного визнання через свою неоднозначну поведінку в мережі, яка кидає тінь на її музичний талант. Іноді її здорова критика і судження справді заслуговують на увагу і повагу, проте вона могла б бути стриманішою у своїх формулюваннях. Тим не менш, не варто забувати, що протягом всієї історії чорношкірі жінки не мали змоги відкрито висловлювати свою думку, тому я все ще симпатизую їй.

Venetta © Courtesy of Venetta

This is America - Childish Gambino (2018) & Poetic Justice - Kendrick Lamar (ft. Drake) (2013)

Трек обрала: Christina Cheng - креативна підприємниця

Настільки складне питання, я не змогла зробити однозначного вибору.

Childish Gambino - This is America (2018): Я навіть не знаю, з чого почати обговорення цієї композиції. Пісня, як і відеокліп, торкається дуже глибоких і непростих тем, тому вона досі актуальна. У цьому відео, яке зняв режисер серіалу "Атланта" Хіро Мурай, стільки прихованих смислів! This Is America --- це цілий кластер посилань до знакових подій та явищ американської історії та поп-культури. Від проблеми вільного носіння зброї, молоді та місцевих громад до знаменитої пози Джима Кроу, тут навіть на задньому плані є велика частка символізму. Сьогодні такі пісні та відео, які є провідниками найважливіших ідей та смислів, здатні впливати на ситуацію у світі, особливо у нашу непросту епоху.

Kendrick Lamar — Poetic Justice (ft. Drake) (2013) : Я прихильниця старої школи R&B, і тому коли Кендрік Ламар засемплював пісню Джанет Джексон "Anytime, Any Place" 1993-го року у своєму треку "Poetic Justice", я трохи збожеволіла. Крім того, фільм 1993-го року «Поетична Джастіс» із Джанет Джексон і (нині покійним) Тупаком Шакуром у головних ролях — один із моїх улюблених фільмів усіх часів. Якщо розбирати пісню докладніше, мені подобається, як він використав моменти з фільму та обіграв їх у своєму треку. Наприклад, фільм розповідає про те, що Джастіс (Джанет Джексон) пише вірші, щоб упоратися з болем від втрат. У треку Кендрік присвячує свої вірші цій жінці і ніби звертається до неї безпосередньо (можливо від імені Лакі (Тупак Шакур)).

І я знаю, що не одна така... Почервоніла, коли уявила, що Кендрік написав цю пісню для мене. Він сказав у ній усе, що хоче почути кожна жінка. Він говорить дуже правильні слова, які змушують жінку почуватися особливою, ніби довкола немає нікого, крім них двох. Він змушує її відчути себе щасливою. Ще він говорив про те, через що доводиться проходити всім жінкам (наприклад, годинами вислуховувати подругу, яка хоче випустити пару і безмовно говорить про свого хлопця, замість того, щоб відриватися на вечірці, або про те, як хлопці намагаються грати з нами у свої ігри). Він дуже хитро вчинив, випустивши цей трек.

Інші обрані треки:

Humble - Kendrick Lamar (2017)

Dark Fantasy - Kanye West (2010)

Pound Cake / Paris Morton Music 2 - Drake (ft. Jay Z) (2013)

Versace - Migos (2013)

Трек обрав: Frank Dukes - продюсер

Ця пісня започаткувала нову стилістику реп-текстів, в яку в 2010-і роки пішли багато виконавців.

Frank Dukes © Devon Little

Kendrick Lamar - Backseat Freestyle (2012)

На мій погляд, Кендрік — це, однозначно, найкращий репер останнього десятиліття за всіма показниками: техніка, тексти, виконання, внесок у розвиток жанру та, зрозуміло, його вплив на музичну культуру загалом. Коли вийшов альбом good kid, m.A.A.d city, я одразу зрозумів, що це справжній шедевр — ще ніколи світ не чув НІЧОГО подібного.

"Backseat Freestyle" була однією з перших композицій, у якій з'явилися елементи треп-звучання ньюскула, щоб потім проникнути в сучасний реп: громовий 808-й бас, зухвало агресивні ударні та порівняно проста мелодія у вигляді перкусії/дзвіночка --- все це викликало галас шанувальників. Все те, що стало невід'ємною частиною реп-музики, якою ми її знаємо. Пам'ятаю, як під час гастрольного туру Кендрік приїхав із цим альбомом у Торонто. На розігріві він мав Tre Mission, а я був у нього діджеєм. Він виступав у Sound Academy (тепер це Rebel), і коли він виконував Backseat Freestyle, мені здавалося, що весь чортів будинок зараз піде під землю. Напевно, це був останній раз, коли я слемів перед сценою — я зрозумів, що більше не можу тусуватися з дітьми, які в півтора рази молодші за мене.

Freeza Chin © Maggie Elizabeth

Що завгодно у виконанні Дрейка

Трек обрав: Jessie Reyez - виконавець, автор

Останнє десятиліття, поза сумнівом, пройшло під знаком Дрейка та його впливу на світ музики та хіп-хопу зокрема. Я, як і він, родом із Торонто — і, звісно, ​​може здатися, що я віддаю йому перевагу з патріотичних міркувань... Але це не точно. Так багато пісень, із яких потрібно вибрати одну... One dance? Gods plan? Headlines? Дрейк докорінно змінив правила гри й зробив лірику та виступи реперів «прийнятними з погляду культури». Вони стали певною нормою. Я знаю, що і Nate Dogg йшов цим же шляхом, але Дрейк поставив глобальний тренд, він популяризував це явище.

Jessie Reyez © Courtesy of Jessie Reyez

2 B’s (Danny Glover) – Young Thug (2014)

Найзнаковішим і найвпливовішим хіп-хоп треком я вважаю пісню Danny Glover Янг Тага (Young Thug). На мій погляд, ця пісня стала справжнім поворотним моментом в історії хіп-хоп культури з низки причин. Перш за все, я вперше почула цю пісню в Istagram, що може здатися звичайнісінькою справою в 2019-2020 році, але в ті часи такий спосіб дізнаватися про нову музику був досить незвичайним.

Напевно, у цей період я найбільше фанатіла від Каньє (відразу після виходу альбому Yeezus). Пам'ятаю, як побачила в Istagram відео, де Каньє танцює під Danny Glover на Паризькому тижні моди, і в мене була лише одна думка: Що це за трек? Коли я дізналася назву, трек запав у душу, а я – запала на Янг Тага. Я ніяк не могла перестати слухати його дивний, пронизливий вокал — для мене він звучав як голос з майбутнього. Я десь читала, що він записав цей трек за вісім хвилин. У творчості реперів нової хвилі постійно присутній його слід — він вплинув на їхній стиль, флоу та навіть манеру імпровізувати. І навіть сьогодні поставлений потрібний момент трек Danny Glover викликає бурю захоплення на будь-якій вечірці.

Josephine Cruz © Nathalia Allen/@amillionminds

Miss Me - Drake ft. Lil Wayne (2010)

Відразу скажу, що це нездійсненне завдання — за останнє десятиліття було дуже багато пісень, які вплинули на розвиток хіп-хопу. З усім тим, переді мною стояло завдання вибрати всього один, і я обрав саме цей трек тому, що для мене знаковість композиції визначається не її масовою популярністю, а ступенем її впливу на розвиток музичного стилю в цілому та творчість інших виконавців. Дрейк став одним із найвпливовіших (якщо не найвпливовіших) музикантів цього десятиліття, оскільки саме він популяризував хіп-хоп, поступово модернізувавши його. Цей жанр еволюціонував за рахунок нової лірики, стилю виконання та правильно підібраної дози ранимості та близькості до слухача (як у ліриці, так і в музиці).

Miss Me – чудовий приклад того, про що я зараз говорив. Від флоу Дрейка і Weezy (який також приклав руку до створення цього знакового треку), які оголюють душу у своїх віршах, до приспівів на фоні ембіент-фрагментів та атмосферного біта, що змінюється в унісон ліриці — все це, на мій погляд, дозволило цьому треку визначити розвиток жанру надовго вперед та стати тим матеріалом, на основі якого згодом еволюціонував хіп-хоп.

Matthew Burnett © Courtesy of Matthew Burnett

New Slaves - Kanye West (2013)

Трек обрав: My Best Friend Jacob - продюсер

Коли я побачив це відео, яке проєктували на стіни по всьому світу, і почув ці тексти, моє уявлення про хіп-хоп культуру та про те, що вона намагається донести, змінилося. Я дивлюсь на сьогоднішній світ і бачу, що сміливість Каньє щодо расизму та соціальних стандартів дозволила іншим виконавцям упевнено висловити свою приналежність до чорної раси. Я сумніваюся, що у нас з'явився б такий альбом, як To Pimp A Butterfly, якби хтось не наважився змінити ставлення і змусити слухачів, таких як я, серйозніше задуматися про світ, у якому ми живемо, бувши володарями іншого кольору шкіри.

Мінімалістична, а часом і відштовхувальна манера виконання то у верхньому, то в нижньому регістрі в композиції New Slaves і в усьому альбомі Yeezus також є частиною історії про те, що думку темношкірих ніхто не хоче чути. Синти нагадують мені купу горнів, що верещать, які превалюють в альбомі Fear Of A Black Planet групи Public Enemy. Здається, начебто композиція кричить на тебе. Саме так почуваються багато темношкірих після того, як їх довго не хотіли чути.

На початку 2010-х я відчував, що ми втратили невід'ємну частину хіп-хопу. Дати людям без права на голос шанс висловитись. На мій погляд, трек New Slaves --- досить бентежний, яким його багато хто і сприймав --- викликав у наступні роки хвилю звернення хіп-хоп виконавців до реальних проблем.

Ən yaxşı dostum Yakub © Alyson Hardwick

Alright - Kendrick Lamar (2015)

Трек обрав: Erin Lowers - редактор хіп-хоп розділу журналу Exclaim!

Цей трек є вирішальним моментом у десятилітті, повному соціальних та політичних розбратів, травм та болю, особливо щодо повсякденного життя чорношкірих американців. Незважаючи на те, що гуркітливий гімн поєднується з басово-важким звучанням To Pimp A Butterfly, а також його попередниками, такими як альбоми Jay-Z та Watch the Throne від Каньє Уеста, трек 2015 відкрив ворота для нового покоління реперів, які хочуть висловити свої страхи та розчарування у формі, прийнятній для всіх верств суспільства.

Незалежно від того, чи звучить вона у натовпі чи на політичному мітингу, Alright — це потужна пісня, яка дозволила нам відчути біль, водночас відзначаючи свободу.

Yonkers - Tyler, The Creator (2011)

Трек обрала: Nino Brown - DJ та організатор

Таке складне питання... Щось у цій пісні — ритм, флоу, характер, харизма, хвилювання — мене зачепило від початку. Я й не підозрювала, що вона допомагала посилювати цей союз культури виклику та тролінгу (на наше щастя чи жаль).

Nino Brown © Courtesy of Nino Brown

Hot N*gga - Bobby Schmurda (2014)

Трек обрала: Prado - виконавиця, авторка пісень

Пам'ятаю день, коли побачила одне вірусне відео. Я була в шкільній їдальні, зайшла до Твіттера і побачила, як підліток вештається на вулиці. Він кидав свою нову бейсболку в повітря, і всі дивувалися, куди вона поділася. У Твіттері не було такого поняття, як вірусний мем, що поєднує музику та поп-культуру у кадрі. About a week agoooo — усе, що я чула в коридорах моєї школи протягом кількох тижнів.

Вихід з епохи дизайнерської моди, гордині та невідомості хіп-хопу був вперше прокладений Каньє Вестом, A$AP Mob та багатьма іншими популярними реперами. Молодий репер із Брукліна створював історію музики та Інтернету у чистому вигляді. Не так для платівки або для хайпа, ні, це відео уособлювало самого Bobby. Це було його життя, життя молодого темношкірого підлітка в Америці. Через кілька років ми побачили в Твіттері вибух поліцейського свавілля та насильства. Непробачний (майже безглуздий) вплив демопластинки Bobby на чорну культуру та культуру хіп-хопу у 2010-х – це щось особливе, унікальне, що не має аналогів. Ми з нетерпінням чекаємо на розвиток кар'єри Bobby Schmurda, враховуючи майбутній реліз його альбому в 2020 році. Так само в новому десятилітті ми чекаємо чогось креативного, нового та вільного у «хіп-хопі майбутнього».

Prado © Courtesy of Prado

Hotline Bling - Drake (2016)

Трек обрав: Jonathan Ramos - директор Rapseason/Ink Entertainment

Це може бути будь-яка з трьох чи чотирьох пісень, які мають одну спільну рису — вони виконуються Дрейком. Якби мені потрібно було вибрати (а це найважчий вибір), я б обрав Hotline Bling. Я народився в Торонто і відчував, що в пісні торкнуться історичного моменту. Спочатку трек був випущений як сингл, і тим самим він мав для мене величезне значення, тому що був продюсований Nineteen85 (я його величезний фанат), а потім його розхопили на меми з подачі Director X (я його друг і фанат) - чудова тріада з Торонто.

З того дня, як пісня вийшла, і протягом наступних місяців вона звучала всюди: у клубах, магазинах, автомобілях, онлайн — скрізь. Як і багато з того, що робить Дрейк, успіх його треку у всьому світі дає мені привід для гордості (а тепер це спільна думка). Премії Греммі, AMA та незліченні нагороди просто допомагали йому розвиватися, і як тільки здавалося, що він зник, він знову з'являвся зі своїм бонусним треком у Views.

Jonathan Ramos © Courtesy of Jonathan Ramos

Runaway - Kanye West (2010)

Трек обрав: Zach Macklovitch - партнер у Saintwoods

Я ніколи не забуду час, коли Каньє Вест вперше показав Runaway на VMA. Я виріс великим шанувальником Каньє, мій двоюрідний брат був його діджеєм багато років, і я стежив за ним з моменту відрахування з коледжу. Після приголомшливого етапу у своїй кар'єрі Каньє випустив альбом "808s & Heartbreaks", і це був своєрідний його перехід до електрозвучання. Люди не завжди підтримували його, і він на якийсь час зник, а потім з'явився з синглом «G.O.O.D. Friday», який зрештою підвів його до альбому My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Я веду до того, що коли він вийшов на сцену на VMA у своєму червоному костюмі, червоних кросівках Louis Vuitton і все, що у нього було лише драм-машина і мікрофон, ми всі здогадалися, що зараз щось станеться. Випуск синглу «Runaway» та всього альбому заклали основу для сьогоднішнього напряму розвитку артистів та брендів. Додайте до цього моду, музичні відео та розвиток кожного, хто працював з ним у той час... Немає сумнівів, що це один із найважливіших моментів хіп-хопу за останнє десятиліття.

Zach Macklovitch © Courtesy of Zach Macklovitch