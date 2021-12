14 кращих хіп-хоп хітів десятиліття

This is America - Childish Gambino (2018) & Poetic Justice - Kendrick Lamar (ft. Drake) (2013)

Childish Gambino - This is America (2018): Я навіть не знаю, з чого почати обговорення цієї композиції. Пісня, як і відеокліп, торкається дуже глибоких і непростих тем, тому вона досі актуальна. У цьому відео, яке зняв режисер серіалу "Атланта" Хіро Мурай, стільки прихованих смислів! This Is America --- це цілий кластер посилань до знакових подій та явищ американської історії та поп-культури. Від проблеми вільного носіння зброї, молоді та місцевих громад до знаменитої пози Джима Кроу, тут навіть на задньому плані є велика частка символізму. Сьогодні такі пісні та відео, які є провідниками найважливіших ідей та смислів, здатні впливати на ситуацію у світі, особливо у нашу непросту епоху.