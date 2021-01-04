Скажемо чесно: у цьому році усі ми залипали у серіали більше звичайного. Хоча, звичайно, це не означає дивитися всякий шлак. Як показує рейтинг найбільш популярних шоу на Red Bull TV, зі смаком у тебе все в порядку. Ось дев'ятка зі списку вподобаних найбільше.

1. Серіал про скелелазів, який люблять не лише вони

La Dura Dura

Ось уже півроку шоу про скелелазіння Reel Rock викликає вау-ефект навіть у тих, хто не бував в горах. Команда з топових альпіністів і скелелазів, найнеприступніші дикі схили, історії перемог, поразок і реваншів --- ось у чому секрет популярності Reel Rock.

А ще --- у приголомшливих ландшафтах, зоряному складі учасників, безлічі небезпечних моментів, інтригах та інших факторах, які змушують дивитися шоу запоєм. Ще не в темі? Включайся!

Усі серії Reel Rock можна знайти тут.

2. Допомога тим, хто не хоче виглядати нубом на схилах

Як зробити беккантрі стрибок

Виділяйся. Особливо, якщо плануєш запилити щось дійсно круте у сторіз після поїздки на лижах чи сноуборді. Навряд чи це вдасться, якщо твій коронний номер --- махати руками в стрибку на надсвітовії швидкості (але ми на тебе не тиснемо).

Але якщо ти готовий слухати поради від всесвітньо відомих фрирайдеров і сноубордистів з приводу того, як залишитися цілим на схилі і прокачати навички катання, ведучі «Лайфхаків сноубордиста» можуть допомогти.

Тут є все, починаючи з простих порад з приводу вибору лиж і закінчуючи чимось більш просунутим, на кшталт будівлі великого беккантрі-трампліну, як у епізоді вище.

3. Пляжний відпочинок, якого нам всім так не вистачало

Gold Coast 2020

У 2020-му величезну кількість часу нам довелося провести онлайн, і для багатьох «Поза конкуренцією» став тією відпусткою на морі, яку ми змогли собі дозволити під час ізоляції. Зате яка це відпустка!

У третьому сезоні шоу ти можеш відправитися разом з провідними серферами з WSL уздовж шалено красивого австралійського узбережжя Голд-Кост та отримати свою дозу сонця, піску і драйву, яких так не вистачало.

4. Who is JOB? Людина з кращого у світі роботою

Tandem Kayaks and Pipeline

Якби ти міг помінятися долею з будь-яким членом сім'ї Red Bull, кого б ти обрав? Судячи з рейтингу одного з його найбільш довгих шоу «Who is JOB?», багато хто був би радий опинитися на місці легенди серфінгу (та відомого приколіста) Джеймі О'Браєна.

Оператори шоу «Who is JOB?» їздять навколо світу разом з О'Браєном, його друзями і командою таких же серфінг-профі, знімають найбожевільніші трюки, які тільки можна уявити. Учасники «Who is JOB?» підтвердять, що зірки світу серфінгу вміють жити на повну і запалювати так, як дорослим зазвичай навіть і не сниться. Заздриш? Ми теж.

Подивитися всі дев'ять сезонів « Хто такий ДЖОБ? » можна тут.

5. Хочеш бруду? У нас його скільки завгодно

Das Motocross of Nations ist da

Коли ще відкривати найпотаємніші таємниці світу спорту і з'ясовувати, чим займалися зголоднілі за адреналіном гонщики на MX World, як не під час локдауну? Усі подробиці дізнаєшся з епізодів нашого шоу, присвяченого чемпіонату світу з мотокросу. Може, цей чемпіонат і не такий розкручений і знаменитий, як ті ж MotoGP ™ або F1, але за рівнем видовищності мотокрос ні краплі не програє іншим видам спорту.

Є причина, по якій ті, хто в темі, відносять цей чемпіонат до числа найскладніших і видовищних, а його учасників --- до найбільш обдарованих і підготовленим спортсменів на Землі.

Чому --- дізнайся сам з епізоду вище або з усього сезону, доступного тут .

6. «Ріг» --- у кращих традиціях медичних драм.

Це серйозне шоу на серйозну тему. У центрі уваги --- життєво-важлива і непомітна для багатьох робота гірських рятувальників. Знімальна команда шоу «The Horn» супроводжує героїв і героїнь з найкращою в світі повітряної рятувальної бригади авіакомпанії Air Zermatt.

Як і всі круті шоу, воно тримає в напрузі з першої до останньої секунди і залишає тебе захоплюватися людьми, які працюють в швейцарських Альпах заради порятунку скелелазів, які ризикнули підкорити пік Маттерхорн.

Усі епізоди шоу можна знайти тут .

7. Приєднуйся до пригоди століття

Ruhe in der Dunkelheit

Коли похід у парк перетворюється на цілу подію, епічні пригоди з останніх серій «Дослідників» (Explorers) дуже доречно нагадують, що у світі залишилося повно загадкових місць і крутих людей, готових їх досліджувати.

У п'ятому сезоні ми слідом за знаменитими спортсменам вирушили у морську експедицію на байдарках від Гренландії до Шотландії, досліджували тісні підводні печери з дайвером Елізабет Роджерс (дивись епізод вище), намагалися подолати майже 700 км повітрям на параплані над аляскінських хребтів і переживали ще безліч інших пригод.

Усі епізоди шоу «Дослідники: Пригоди століття» (Explorers: Adventures of the Century) можеш знайти тут .

8. Фірмові фішки

Red Bull Rampage

Який вид спорту не візьми, для кожного є змагання, яке не має собі рівних, та на якому демонструються досягнення головні конкретної дисципліни. Для гонок Формули-1 це Гран-прі Монако, для бар'єрних скачок --- Grand National. Всім цим історичним, культовим подіям присвячено шо Red Bull Signature .

У сезоні 2020 го ведучий Сел Масікела відвідав топове змагання з серфінгу Volcom Pipe Pro, побачив і показав найнебезпечніші хвилі Banzai Pipe Line, а також з'ясував, чому турнір Burton US Open такий важливий для великих зірок сноуборду і, озираючись назад, дізнався, як Red Bull Hare Scramble і Rampage перетворилися на найбільші події у світі екстремального ендуро та маунтинбайку.

Дивись усі ці історії тут .

9. Вивчення великих

The unifiers

Як стати зіркою у своїй справі? Щоб відповісти на це питання, автори шоу «Бачення величі» ( Visions of Greatness ) запрошують до себе різних знаменитостей: від ученого, який розшифрував геном людини, до спортсмена-медаліста та рок-кумира. Пильний погляд на природу людини і наукові дослідження успіху як явища --- ось з чого складається серіал, який в цьому році повинен побачити кожен.