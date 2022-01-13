Blair Habenicht and Travis Rice ride the Pillow Line
© Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool
Сноубординг

Якщо у тебе є час лише на 4 відео про сноубординг, дивись ці 4

Від головних сноуборд-мандрівників до найтехнічнішого беккантрі — ось 4 обов’язкові ролики про сноубординг, які дійсно треба подивитися.
Автор Гриша Штерн
Читати 2 хв.Опубліковано
Як би нам не хотілося кататися особисто, низькі температури, відсутність пристойного «пушку», високих гір і потрібних здібностей означають, що іноді краще опановувати борд, не встаючи з власного дивану. Отож, розслабся та приєднуйся до нас у світовому турі з чотирьох вражаючіших відео про сноуборд, у яких беруть участь найвідоміші імена цього виду спорту.

1. Мистецтво польоту на сноуборді

Сноубординг · 6 хв
Відео: мистецтво польотів на сноуборді
Це може тривати лише кілька секунд, але коли сноубордист робить стрибок, він вирушає у справжній політ, який ми, прості смертні, можемо лише спробувати уявити. Зірки сноубордингу Керальт Кастелле, Маркус Клевленд, Клеменс Мілоер і Кеті Ормерод розповідають, як вони роблять ідеальний стрибок, а також про адреналін і відчуття свободи, які дарує їм сноуборд.

2. «Подушки» в Британській Колумбії

Сноубординг · 13 хв
Pillow Talk in British Columbia
Чотири кращих у світі фрірайдери, високогірне поле валунів і високоякісний сніг у серці Британської Колумбії — усе це і ідеальне шорт-кантрі. Насолоджуйся приголомшливими кадрами POV і ширококутними знімками, коли Тревіс Райс, Остін Світін, Блер Хабеніхт і Робін Ван Гін роблять небезпечні, але дуже ефектні рухи.
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3. Найкращі часи

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4. Ееро х Калле

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У цьому короткому відео, де зіштовхуються два види спорту, фінський гонщик-ралі Калле Рованпера зустрічається з найвідомішим сноубордистом країни Ееро Етталою. Їхня мета? Побачити, чи зможе Рованпера відбуксувати Етталу на своєму автомобілі WRC2. Це може здатися досить простим завдання, але в реальності для нього потрібно багато навичок і не мало зусиль.
Сноубординг