Якщо у тебе є час лише на 4 відео про сноубординг, дивись ці 4

Як би нам не хотілося кататися особисто, низькі температури, відсутність пристойного «пушку», високих гір і потрібних здібностей означають, що іноді краще опановувати борд, не встаючи з власного дивану. Отож, розслабся та приєднуйся до нас у світовому турі з чотирьох вражаючіших відео про сноуборд, у яких беруть участь найвідоміші імена цього виду спорту.

1. Мистецтво польоту на сноуборді

Відео: мистецтво польотів на сноуборді

Це може тривати лише кілька секунд, але коли сноубордист робить стрибок, він вирушає у справжній політ, який ми, прості смертні, можемо лише спробувати уявити. Зірки сноубордингу Керальт Кастелле, Маркус Клевленд, Клеменс Мілоер і Кеті Ормерод розповідають, як вони роблять ідеальний стрибок, а також про адреналін і відчуття свободи, які дарує їм сноуборд.

2. «Подушки» в Британській Колумбії

Pillow Talk in British Columbia

Чотири кращих у світі фрірайдери, високогірне поле валунів і високоякісний сніг у серці Британської Колумбії — усе це і ідеальне шорт-кантрі. Насолоджуйся приголомшливими кадрами POV і ширококутними знімками, коли Тревіс Райс, Остін Світін, Блер Хабеніхт і Робін Ван Гін роблять небезпечні, але дуже ефектні рухи.

3. Найкращі часи

The best of times

У своєму міні-серіалі Брати МакМорріс, канадські двійнята Марк і Крейг, досліджують три різні дисципліни сноубордингу з деякими зі своїх особистих героїв: від вуличної їзди з Ееро Еттала до беккантрі на Алясці з Тревісом Райсом. У цьому 17-хвилинному спеціальному каті брати пропонують тобі найкраще зі знятого матеріалу, щоб як слід відчути драйв катання.

4. Ееро х Калле

Eero x Kalle

У цьому короткому відео, де зіштовхуються два види спорту, фінський гонщик-ралі Калле Рованпера зустрічається з найвідомішим сноубордистом країни Ееро Етталою. Їхня мета? Побачити, чи зможе Рованпера відбуксувати Етталу на своєму автомобілі WRC2. Це може здатися досить простим завдання, але в реальності для нього потрібно багато навичок і не мало зусиль.